MTK: „Csiszolnunk kell a játékunkat, az biztos”

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője



– Hogyan élte meg a nyeretlenségi sorozat megszakítását?

– Kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés, nem játszottunk jobban, mint az MTK, de nyertünk. Az utóbbi hetekben megesett, hogy ennél jobban futballoztunk, mégsem nyertünk, szóval, örülünk a sikernek.



– Böde Dániel gólt szerzett – mit jelent a játéka a csapatnak?

– Az erőnléte még nem az igazi másfél hónap kihagyás után, ám amikor felíveltük neki labdát, mindig megtartotta, megnyitotta a területet a többiek előtt. A gólja mellett is jelentős pluszt jelentett a csapatnak.



– Gyetván Márk több bravúrt is bemutatott, lapunk őt választotta meg a mérkőzés legjobb játékosának. Teljesítményével megszilárdíthatja helyét a kezdőcsapatban?

– Nem tudom, mit hoz a jövő, ám úgy éreztük, helyt tud állni, s nem is csalódtunk. Jól irányított hátulról, több nagy védése is volt, egyedüli negatívumként azt tudom felhozni, hogy a kézből előrelőtt labdái nem érték el a felezővonalat, de ezen majd dolgozunk vele.

NB I, 27. FORDULÓ

Március 20., péntek

MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Március 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)