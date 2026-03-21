MTK: „Csiszolnunk kell a játékunkat, az biztos”

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Szendrei Á. (32.), Böde (83.)
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Miért nem sikerült ezúttal sem gólt szerezniük?
– A játékunk minősége, folyamatossága elmaradt az elvárttól, a Paks pedig rúgott két gólt és elvitte a három pontot. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de Gyetván Márk fantasztikusan védett.
– Együttese két legveszélyesebb támadója, Molnár Ádin és Átrok Zalán csak csereként lépett pályára, mi volt ennek az oka?
– Az előző hetek kisebb-nagyobb sérülései miatt döntöttem így, úgy éreztem, a többi támadónk veszélyesen tud játszani.
– Mibe lehet kapaszkodni ezután, miképpen lehet legyőzi a következő fordulóban az Újpestet?
– Nyolc labdarúgónk megy utánpótlás-válogatottba, nagyjából két edzésünk lesz felkészülni az Újpest elleni találkozóra. Csiszolnunk kell a játékunkat, az biztos.
Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Hogyan élte meg a nyeretlenségi sorozat megszakítását?
– Kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés, nem játszottunk jobban, mint az MTK, de nyertünk. Az utóbbi hetekben megesett, hogy ennél jobban futballoztunk, mégsem nyertünk, szóval, örülünk a sikernek.
– Böde Dániel gólt szerzett – mit jelent a játéka a csapatnak?
– Az erőnléte még nem az igazi másfél hónap kihagyás után, ám amikor felíveltük neki labdát, mindig megtartotta, megnyitotta a területet a többiek előtt. A gólja mellett is jelentős pluszt jelentett a csapatnak.
– Gyetván Márk több bravúrt is bemutatott, lapunk őt választotta meg a mérkőzés legjobb játékosának. Teljesítményével megszilárdíthatja helyét a kezdőcsapatban?
– Nem tudom, mit hoz a jövő, ám úgy éreztük, helyt tud állni, s nem is csalódtunk. Jól irányított hátulról, több nagy védése is volt, egyedüli negatívumként azt tudom felhozni, hogy a kézből előrelőtt labdái nem érték el a felezővonalat, de ezen majd dolgozunk vele.
NB I, 27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
26
14
8
4
50–27
+23
50
|2. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|3. Debreceni VSC
26
12
8
6
40–31
+9
44
|4. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|5. Zalaegerszegi TE
26
10
9
7
39–32
+7
39
|6. Kisvárda
26
11
5
10
32–39
–7
38
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
26
9
6
11
35–42
–7
33
|9. Nyíregyháza Spartacus
26
7
8
11
35–44
–9
29
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
26
5
10
11
33–44
–11
25
|12. Kazincbarcika
26
5
2
19
25–52
–27
17