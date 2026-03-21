MTK: „Csiszolnunk kell a játékunkat, az biztos”

2026.03.21. 08:19
Török AttilaPinezits Máté (balra) az MTK vezetőedzője tisztában van vele, hogy jobb játékot kell nyújtania csapatának a folytatásban (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 27. fordulójának nyitányán a Paks pénteken 2–0-ra győzött az MTK vendégeként. Lássuk, hogyan értékelte a mérkőzést a két vezetőedző!

 

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PAKSI FC 0–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3522 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Szendrei Á. (32.), Böde (83.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

–   Miért nem sikerült ezúttal sem gólt szerezniük?     
– A játékunk minősége, folyamatossága elmaradt az elvárttól, a Paks pedig rúgott két gólt és elvitte a három pontot. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de Gyetván Márk fantasztikusan védett.
  
–   Együttese két legveszélyesebb támadója, Molnár Ádin és Átrok Zalán csak csereként lépett pályára, mi volt ennek az oka?     
– Az előző hetek kisebb-nagyobb sérülései miatt döntöttem így, úgy éreztem, a többi támadónk veszélyesen tud játszani.
   
–  Mibe lehet kapaszkodni ezután, miképpen lehet legyőzi a következő fordulóban az Újpestet?     
– Nyolc labdarúgónk megy utánpótlás-válogatottba, nagyjából két edzésünk lesz felkészülni az Újpest elleni találkozóra. Csiszolnunk kell a játékunkat, az biztos.

 

Labdarúgó NB I
12 órája

Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata

A fővárosi kék-fehérek zsinórban nyolcadik bajnokijukon maradtak nyeretlenek és csak három ponttal előzik a kieső helyen álló Diósgyőrt.

 

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Hogyan élte meg a nyeretlenségi sorozat megszakítását?     
– Kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés, nem játszottunk jobban, mint az MTK, de nyertünk. Az utóbbi hetekben megesett, hogy ennél jobban futballoztunk, mégsem nyertünk, szóval, örülünk a sikernek.
    
– Böde Dániel gólt szerzett – mit jelent a játéka a csapatnak?     
– Az erőnléte még nem az igazi másfél hónap kihagyás után, ám amikor felíveltük neki labdát, mindig megtartotta, megnyitotta a területet a többiek előtt. A gólja mellett is jelentős pluszt jelentett a csapatnak.
   
–  Gyetván Márk több bravúrt is bemutatott, lapunk őt választotta meg a mérkőzés legjobb játékosának. Teljesítményével megszilárdíthatja helyét a kezdőcsapatban?     
– Nem tudom, mit hoz a jövő, ám úgy éreztük, helyt tud állni, s nem is csalódtunk. Jól irányított hátulról, több nagy védése is volt, egyedüli negatívumként azt tudom felhozni, hogy a kézből előrelőtt labdái nem érték el a felezővonalat, de ezen majd dolgozunk vele.

NB I, 27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

26

14

8

4

50–27

+23 

50 

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  3. Debreceni VSC

26

12

8

6

40–31

+9 

44 

  4. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  5. Zalaegerszegi TE

26

10

9

7

39–32

+7 

39 

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7 

38 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

26

9

6

11

35–42

–7 

33 

  9. Nyíregyháza Spartacus

26

7

8

11

35–44

–9 

29 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

26

5

10

11

33–44

–11 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

Legfrissebb hírek

Az MTK otthonában szakadt meg a Paks január vége óta tartó nyeretlenségi sorozata

Labdarúgó NB I
12 órája

Ott lép pályára vasárnap az FTC, ahol még sosem vesztett NB I-es mérkőzést

Labdarúgó NB I
20 órája

Megvan, mikor játszik az FTC az ETO és a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I-ben

Labdarúgó NB I
21 órája

Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt

Labdarúgó NB I
22 órája

Vas Gábor: Nagyon hosszú volt ez az öt hónap

Labdarúgó NB I
2026.03.19. 10:57

NB I: kiderült, hány meccset kell kihagynia Colley-nak és Várkonyinak

Labdarúgó NB I
2026.03.18. 18:35

Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 3. rész: a Képes Sport újságírója is védte a Fekete Ördögök kapuját

Képes Sport
2026.03.18. 14:13

Zalaegerszegi klubrekordért igazolt Borges az MLS-be – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.03.17. 16:07
Ezek is érdekelhetik