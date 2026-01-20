Nemzeti Sportrádió

Parádés teljesítmény az egyetemi bajnokságban: 100 pontot ért el a DEAC kosarasa!

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 11:11
null
Neuwirth Bence – a papírlap önmagáért beszél (Fotó: deac.hu)
Címkék
Neuwirth Bence DEAC férfi kosárlabda
Különleges sportteljesítményről számolt be közösségi felületén a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége: Neuwirth Bence, a DEAC játékosa 100 pontot ért el az egyetemi bajnokságban.

A DEAC hivatalos honlapjának beszámolója szerint a nem mindennapi bravúr az egyetemi bajnokság Keleti-csoportjának 16. fordulójában hétfő este lejátszott, 153–110-es debreceni győzelemmel végződő mérkőzésen került a jegyzőkönyvbe.

A Debreceni Egyetem csapata a második helyen álló egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet fogadta, és Neuwirth Bence – aki az elmúlt héten a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán pénzügy- és számvitel szakon diplomázott – az első három perc után már 17 pontnál tartott. 

Látván a hátvéd dobóformáját, társai tömték labdákkal, így az első negyed végén 35, a nagyszünetben 66 pont állt a neve mellett. A fordulás után Nagy Lajos vezetőedző pihentette játékosát, de csupán néhány percig; a záró felvonás kezdetén Neuwirth már 74 pontnál járt. Akkor már célkeresztbe került a mágikus százas pontszám (mint ismert, 1962 óta, Wilt Chamberlain jóvoltából 100 pont a meccsrekord az NBA-ben), és nagyjából három perccel a mérkőzés vége előtt két büntetővel a fiatal játékos el is érte a célt.

Neuwirth húsz triplát dobott be (20/35), a duplákat 18/20-as mutatóval értékesítette, a büntetővonalról 4/5-ös volt a mérlege.

Forrás: MKOSZ

 

Neuwirth Bence DEAC férfi kosárlabda
Legfrissebb hírek

Férfi kosár MK: a Szolnok közel harminccal megverte az Alba Fehérvárt, ezzel elődöntős

Kosárlabda
2026.01.18. 19:53

Euroliga: nyert Milánóban, és feljött playint jelentő helyre a Crvena zvezda

Kosárlabda
2026.01.15. 23:12

Nagy csatában nyert a Falco a Sopot ellen a férfi kosárlabda Ek-ban

Kosárlabda
2026.01.14. 21:06

Kosárlabda: optimista légkörben készül a Trieste elleni második meccsre a Szolnok

Kosárlabda
2026.01.08. 12:58

Jégkorong MK: a FEHA19 ledolgozta négygólos hátrányát, és elődöntős

Jégkorong
2026.01.06. 21:48

Férfi kosár NB I: távozik a Szeged vezetőedzője

Kosárlabda
2026.01.06. 13:25

Férfi kosár NB I: fölényes Olaj- és Falco-siker, az Alba simán kikapott Debrecenben

Kosárlabda
2026.01.03. 20:08

Kosarasaink szép reményekkel vághatnak neki az új évnek

Kosárlabda
2025.12.29. 10:59
Ezek is érdekelhetik