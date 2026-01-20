Parádés teljesítmény az egyetemi bajnokságban: 100 pontot ért el a DEAC kosarasa!

A DEAC hivatalos honlapjának beszámolója szerint a nem mindennapi bravúr az egyetemi bajnokság Keleti-csoportjának 16. fordulójában hétfő este lejátszott, 153–110-es debreceni győzelemmel végződő mérkőzésen került a jegyzőkönyvbe.

A Debreceni Egyetem csapata a második helyen álló egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet fogadta, és Neuwirth Bence – aki az elmúlt héten a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán pénzügy- és számvitel szakon diplomázott – az első három perc után már 17 pontnál tartott.

Látván a hátvéd dobóformáját, társai tömték labdákkal, így az első negyed végén 35, a nagyszünetben 66 pont állt a neve mellett. A fordulás után Nagy Lajos vezetőedző pihentette játékosát, de csupán néhány percig; a záró felvonás kezdetén Neuwirth már 74 pontnál járt. Akkor már célkeresztbe került a mágikus százas pontszám (mint ismert, 1962 óta, Wilt Chamberlain jóvoltából 100 pont a meccsrekord az NBA-ben), és nagyjából három perccel a mérkőzés vége előtt két büntetővel a fiatal játékos el is érte a célt.

Neuwirth húsz triplát dobott be (20/35), a duplákat 18/20-as mutatóval értékesítette, a büntetővonalról 4/5-ös volt a mérlege.