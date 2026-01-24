Katona Bálint sikeresebb folytatásban reménykedik: Szép emlékeim is vannak a lilákról!

Nehéz, de nem reménytelen helyzetből várja az NB I folytatását a Nyíregyháza Spartacus. A Szpari a 11., kieső helyen áll, hátránya négy pont a már bennmaradást jelentő pozícióhoz képest. Szombaton az Újpest ellen kezdheti el a pontok gyűjtését, a Ferencváros-nevelés Katona Bálintnak pedig egy kicsit különleges lesz a mérkőzés.

„Várjuk már a rajtot, főleg abban a helyzetben, amelyben most vagyunk, mert minél előbb szeretnénk elmozdulni a kiesőzónából – mondta lapunknak a Nyíregyháza 23 éves támadója. – Javítani akarunk, győzelmeket és pontokat szerezni, amivel feljebb lépnénk a tabellán. Bizakodó vagyok, ami a bennmaradást illeti. A téli felkészülésünkkel minden rendben volt, elvégeztük a munkát, következhetnek a tétmeccsek. Korábbi ferencvárosiként természetesen mindig különleges számomra az Újpest ellen játszani, de igyekszem nem túlpörögni, ugyanúgy készülök, mint bármelyik másik mérkőzésre. Vannak szép emlékeim a lila-fehérek elleni találkozókról, a legszebb az idegenbeli öt nullás győzelem, amikor két gólpasszt is adtam a Szusza Ferenc Stadionban.”

Újpesten jelentős változások történtek a télen, Dárdai Pál lett a sportigazgató, míg a vezetőedzői feladatokat immár Szélesi Zoltán látja el. A keretbe érkezett Bodnár Gergő, Krajcsovics Ábel, Fenyő Noah és Patrizio Stronati, míg a Nyíregyháza Spartacushoz a kölcsönből visszatérők mellett Marko Kvasina, Meldin Dreskovics, Muhamed Tijani csatlakozott.

„A liláknak nyilván időre van még szükségük, hogy összeálljanak, de én nem velük, hanem saját magunkkal foglalkozom. Biztosan mindkét csapat tisztességesen felkészül a másikból, színvonalas mérkőzést várok. Apróságok dönthetnek, fontos, ki milyen napot fog ki. Az biztos, hogy a jó rajt lökést adhat a folytatásra.”

