Nemzeti Sportrádió

Molnár Ádin: Nekem jó érzés az is, ha gólpasszt adhatok

SOMOGYI ZSOLTSOMOGYI ZSOLT
Vágólapra másolva!
2026.01.24. 09:37
null
Molnár Ádin szerint a felsőházban a helyük (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Molnár Ádin
Molnár Ádint motiválja, hogy házi gólkirály legyen az MTK-ban, de fontosabb a csapat sikere.

Villanás a főpróbán – Molnár Ádin a Videoton ellen 2–2-re végződő felkészülési mérkőzésen gólt szerzett. Az MTK Budapest 21 éves támadója lapunknak elmondta, több csapattal ellentétben itthon készültek a tavaszi folytatásra, így meg kellett küzdeniük a szokatlan hideggel.

„Ez semmire sem lehet kifogás, jó minőségű pályákon végeztük el a tervezett munkát – fogalmazott a szélső, akit persze az edzőváltásról is kérdeztünk, mert mint ismert, Horváth Dávid helyét Pinezits Máté vette át a kék-fehérek kispadján a télen. – Érezni lehetett a társaságon, hogy mindenki tiszta lappal indulhat, motiváltan, nagy becsvággyal dolgoztunk, természetes, hogy mindenki a legjobb benyomást akarta tenni az új vezetőedzőre. Mindenki játszani akar. Voltak négyszemközti beszélgetések is, az ott elhangzottak nyilván nem tartoznak a külvilágra, ám az új edző jól ismeri a csapatot, jóllehet a közös munka nem tart régóta.”

Természetesen az új szakmai stáb elképzelési is fontosak, de az érthető, ha a változtatások nem mennek egyik napról a másikra. Azért érdekes lehet, a Kisvárda elleni szombati szezonnyitón mi újat szeretne látni saját csapatától a futballista.

„Stabilabb védekezést – érkezett a válasz. – Elhangzott az új vezetőedzőtől, hogy számos őszi mérkőzést megnézett újra, és egyértelmű, túl sok gólt kaptunk, a második legtöbbet. Éppen ezért az együttes csapatvédekezés hangsúlyos volt január első napjaitól, és remélem, ennek hatása már a kisvárdai bajnokin érezhető lesz.”

Molnár Ádin feladata leginkább a támadáshoz kötődik, hat góllal vezeti az MTK házi góllövőlistáját (ezenkívül három gólpassza van még), így adódik a kérdés: mit vár magától a tavasszal, akár számokban kifejezve? Motiválja, hogy a bajnokság végén a legeredményesebb futballista legyen a kék-fehérek között?

„Persze, szeretnék még feljebb kapaszkodni a bajnoki góllövőlistán, de nem ez a legfontosabb, még ha meg is vannak a személyes céljaim: ha, mondjuk, csak két gólt szerzek a tavasszal, ám adok nyolc gólpasszt, ezekkel pedig megnyerünk annyi mérkőzést, hogy előrébb kerüljünk a tabellán, elégedett leszek. Nyilván szeretnék házi gólkirály lenni, de fontosabb, hogy a csapat sikeres legyen. Hogy hol a helyünk reálisan? Az ellenfelek játékerejét, futballját megismerve azt mondom, a felsőházban ott kellene lennünk, mégpedig az első öt csapat között. Az ősz vége nem sikerült, ezért a tabella másképp fest, de tudom, hogy nem itt a helyünk, bizakodva várom az első mérkőzést, hiszem, hogy elindulunk felfelé a tabellán.”

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
Vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport+, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC18105336–17+1935
  2. Ferencvárosi TC18104435–18+1734
  3. Paksi FC1896339–26+1333
  4. Debreceni VSC1894526–21+531
  5. Puskás Akadémia1884624–23+128
  6. Kisvárda1883722–29–727
  7. Zalaegerszegi TE1866629–26+324
  8. Újpest FC1864827–32–522
  9. MTK Budapest1863933–37–421
10. Diósgyőri VTK1846824–30–618
11. Nyíregyháza Spartacus18351019–34–1514
12. Kazincbarcika18321317–38–2111

 

 

MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Molnár Ádin
Legfrissebb hírek

Nyíregyháza–Újpest

Labdarúgó NB I
3 perce

Gyurkits Gergő: Fontos lenne a győzelem

Labdarúgó NB I
36 perce

Megéri több bizalmat szavazni a magyar ifjaknak

Labdarúgó NB I
49 perce

Az ETO 21 éve nem nyert a Ferencváros vendégeként

Labdarúgó NB I
3 órája

Katona Bálint sikeresebb folytatásban reménykedik: Szép emlékeim is vannak a lilákról!

Labdarúgó NB I
3 órája

Jönnek-mennek – ha hagyják – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
12 órája

MLSZ: mégsem lesz szektorbezárás a Debrecen vasárnapi bajnokiján

Labdarúgó NB I
20 órája

Nagy Zsolt: A csapatunknak dobogón van a helye!

Labdarúgó NB I
23 órája
Ezek is érdekelhetik