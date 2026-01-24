Molnár Ádin: Nekem jó érzés az is, ha gólpasszt adhatok
Villanás a főpróbán – Molnár Ádin a Videoton ellen 2–2-re végződő felkészülési mérkőzésen gólt szerzett. Az MTK Budapest 21 éves támadója lapunknak elmondta, több csapattal ellentétben itthon készültek a tavaszi folytatásra, így meg kellett küzdeniük a szokatlan hideggel.
„Ez semmire sem lehet kifogás, jó minőségű pályákon végeztük el a tervezett munkát – fogalmazott a szélső, akit persze az edzőváltásról is kérdeztünk, mert mint ismert, Horváth Dávid helyét Pinezits Máté vette át a kék-fehérek kispadján a télen. – Érezni lehetett a társaságon, hogy mindenki tiszta lappal indulhat, motiváltan, nagy becsvággyal dolgoztunk, természetes, hogy mindenki a legjobb benyomást akarta tenni az új vezetőedzőre. Mindenki játszani akar. Voltak négyszemközti beszélgetések is, az ott elhangzottak nyilván nem tartoznak a külvilágra, ám az új edző jól ismeri a csapatot, jóllehet a közös munka nem tart régóta.”
Természetesen az új szakmai stáb elképzelési is fontosak, de az érthető, ha a változtatások nem mennek egyik napról a másikra. Azért érdekes lehet, a Kisvárda elleni szombati szezonnyitón mi újat szeretne látni saját csapatától a futballista.
„Stabilabb védekezést – érkezett a válasz. – Elhangzott az új vezetőedzőtől, hogy számos őszi mérkőzést megnézett újra, és egyértelmű, túl sok gólt kaptunk, a második legtöbbet. Éppen ezért az együttes csapatvédekezés hangsúlyos volt január első napjaitól, és remélem, ennek hatása már a kisvárdai bajnokin érezhető lesz.”
Molnár Ádin feladata leginkább a támadáshoz kötődik, hat góllal vezeti az MTK házi góllövőlistáját (ezenkívül három gólpassza van még), így adódik a kérdés: mit vár magától a tavasszal, akár számokban kifejezve? Motiválja, hogy a bajnokság végén a legeredményesebb futballista legyen a kék-fehérek között?
„Persze, szeretnék még feljebb kapaszkodni a bajnoki góllövőlistán, de nem ez a legfontosabb, még ha meg is vannak a személyes céljaim: ha, mondjuk, csak két gólt szerzek a tavasszal, ám adok nyolc gólpasszt, ezekkel pedig megnyerünk annyi mérkőzést, hogy előrébb kerüljünk a tabellán, elégedett leszek. Nyilván szeretnék házi gólkirály lenni, de fontosabb, hogy a csapat sikeres legyen. Hogy hol a helyünk reálisan? Az ellenfelek játékerejét, futballját megismerve azt mondom, a felsőházban ott kellene lennünk, mégpedig az első öt csapat között. Az ősz vége nem sikerült, ezért a tabella másképp fest, de tudom, hogy nem itt a helyünk, bizakodva várom az első mérkőzést, hiszem, hogy elindulunk felfelé a tabellán.”
