NB I: Ferencvárosi TC–ETO FC

2026.01.25. 18:06
Benbuali a Ferencváros otthonában is betalálna (Fotó: Czinege Melinda)
FTC NB I Győr ETO ETO FC labdarúgó NB I Fradi magyar bajnokság magyar foci NB I 19. forduló magyar labdarúgás Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó NB I 19. fordulójának csúcsrangadóján a Ferencváros az ETO-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ETO FC – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 18.15 (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke Balázs

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat már a 138. élvonalbeli találkozóját vívja vasárnap. Az összecsapás rangját növeli, hogy az őszi második az első helyezettet fogadja. Az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 66 fővárosi győzelmet, 35 döntetlent és 36 győri sikert mutat.

♦ A Ferencváros az előző 8 NB I-es meccsükön nem kapott ki az ETO-tól, 3 iksz mellett 5-ször nyert. Az előző bajnokság záró fordulójában a 2–1-es győri sikerével szerezte meg a 36. aranyérmét, szeptemberben pedig 2–0-ra nyert a Rába partján, és ezzel megfosztotta az ETO-t a veretlenségétől. 

♦ A győrieknek bajnokin legutóbb közel 13 éve, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Az ETO akkor azzal a győzelemmel tette biztossá negyedik bajnoki címét, és lett 30 éves szünet után újra – és mindmáig utoljára – aranyérmes az NB I-ben. 

♦ Amikor az FTC volt a házigazda, 40-szer nyertek a fővárosiak, 12-szer a győriek, 16 meccsük pedig döntetlennel zárult. A Groupama Arénában még csak 2-szer találkoztak, 2015 márciusában 3–0-s hazai siker született, tavaly márciusban pedig úgy végeztek 2–2-re, hogy a vendégek már két góllal vezettek. Az ETO legutóbb csaknem 21 éve, 2005. március 13-án Jäkl Antal 87. percben szerzett góljával tudott nyerni az Üllői úton (1–0).

♦ Az elmúlt években a Magyar Kupában is összekerültek, 2022-ben 4–1-re, tavaly februárban hosszabbítás után 4–3-ra nyertek a vendég ferencvárosiak. Az ETO tehát 2025-ben négyből 3 tétmeccsen alulmaradt az FTC-vel szemben. 

♦ Az Európa-ligában a Panathinaikosz elleni csütörtöki 1–1-gyel továbbra is veretlen Ferencváros az előző 5 bajnokijából 4-et megnyert – 3-szor gólt sem kapott –, és közben egyedül a DVSC ellen veszített (0–1). A téli szünetben azonban két kulcsjátékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex külföldre szerződött, akik együtt 11 gólt szereztek és 4 gólpasszt adtak a bajnokságban.   

♦ Az őszi bajnok ETO az előző 5 meccsét megnyerte, ezzel övé a leghosszabb aktív győzelmi sorozat az NB I-ben. A legkevesebb gólt (17) kapta a bajnokságban, 7 meccsen be sem találták a hálójába, ezzel szintén a legjobb a mezőnyben. 

♦ A Fradi pontjainak kevesebb mint egyharmadát szerezte meg vendéglátóként, 34-ből 11-et. Robbie Keane együttese ősszel többször kapott ki az NB I-ben a Groupama Arénában (4), mint ahányszor nyert (3), így nem meglepő, hogy a mezőny alsó harmadában van a hazai tabellán.

♦ A győriek idegenben a legtöbb gólt szerezték, 23-at, a mérlegük 5–3–1, a házon kívüli pontjaikat számában pedig ősszel egyedül a ferencvárosiak előzték meg őket. 

 

