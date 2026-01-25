Nemzeti Sportrádió

Imre Bence: Védekezésben nem voltunk elég feszesek

2026.01.25. 17:33
Fotó: Szabó Miklós
Mint arról beszámoltunk, a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában a magyar válogatott 35–32-re kikapott Szlovéniától vasárnap délután. Az M4 Sportnak Ilic Zoran, Ónodi-Jánoskúti Máté és Imre Bence is értékelt.

 

Ilic Zoran: – A második félidőben nem ment úgy, mint az elsőben. A szlovénok visszajöttek, és fordítottak, utána mi csak futottunk az eredmény után. Könnyű gólokat kaptunk. Nem tudok, mit mondani. Nagyon sajnálom, mert tényleg küzdöttünk a végsőkig, nem adtuk fel. Van még két meccsünk, megpróbálunk jobban játszani, hogy ne kövessünk el olyan hibákat, mint a második félidőben. A hét a hat elleni játék jól működött az első félidőben, jól tudtunk cserélni, de a második harminc perc során könnyű gólokat kaptunk, nem rendeződtünk vissza, ahogy kell, és ez volt a kulcs.

Ónodi-Jánoskúti Máté: – Nem tudom, mit történt a második félidőben. Elöl hibáztunk pár lövést, hátul volt pár rosszabb védekezésünk. Árbiullent a mérleg nyelve a szlovénok felé, és a mérkőzés végig nem sikerült megfordítanunk. Nagyon jó első félidőt játszottunk, nyiván akkor is voltak hiábink, de ezt tudtuk ellensúlyozni. Ha elöl hibáztunk, akkor hátul, ha hátul hibáztunk, akkor elöl. Nem tudom, mi változott a második félidőben. Még jön két komoly meccs, nem szabad lehajtani a fejünket, most kell még jobban összetartanunk.

Imre Bence: – Működött a hét a hat eleni játék. Az első félidő végén a négygólos előnyből lett kettő, kaptunk egy kiállítást is. Kicsit elkezdtünk kapkodni. Rosszul kezdtünk a második félidőben, de megvoltak a lehetőségeink, hogy visszajöjjünk döntetlenre vagy egy gólra. Kapkodtunk, eladtuk a labdákat, majd a kapusunk lejött, és kaptuk az üres kapus gólokat, ez benne van.  Nem gondolom, hogy azért kaptunk ki, mert hét a hatoztunk. Nehéz bármit is  mondani, nem láttam kívülről. Sok minden kavarog bennem. Sokat hibáztunk türelmesebbnek kellett volna lennünk. A védekezésben nem voltunk elég feszesek. Fáj ezt kimondani, de Szlovénia megérdemelten nyert.

Kézilabda
2 órája

Kikaptunk a szlovénoktól, vélhetően elúszott az elődöntő a kézilabda Eb-n

Hiába vezettünk a szünetben, a második félidőben sokat hibáztunk. Már bravúr kellene ahhoz is, hogy az ötödik helyért játsszunk.

 

 

Ezek is érdekelhetik