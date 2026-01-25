„Izgatottsággal tölt el az új kezdet” – Hamilton motiváltan készül 2026-ra
Lewis Hamilton és a Ferrari házassága nem indult zökkenőmentesen: a versenyző és a csapat sem hozta az elvárt szintet. A brit pályafutása során először maradt dobogó nélkül adott idényben, míg a maranellóiak győzelem nélkül zárták 2025-öt. A Scuderia viszonylag korán átállt a 2026-os projektre, de a csalódást keltő eredmények közepette eléggé fásulttá vált a közeg, és sok híresztelés látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Hamilton idő előtt szögre akasztja a bukósisakját.
A rendkívül rövidre nyúlt téli szünet után viszont mindössze két és fél kör elég volt ahhoz, hogy a brit versenyző teljesen más arcát mutassa: motiváltnak, izgatottnak tűnik az új idény előtt. „Izgatottsággal tölt el az új kezdet. Ha az összes korábbi interjúmat megnéznénk, soha nem mondtam olyasmit, hogy izgatottan várom a tesztet. Most viszont rendkívül izgatott vagyok. Nagy hangsúlyt fordítottam arra, hogy feltöltődjek és jó szünetem legyen még úgy is, hogy a mostani volt a legrövidebb, amiben valaha részünk volt. Pont erre volt szükségem.”
„Üdítő érzés volt új mintákat tanulni, és eltávolítani azokat a dolgokat, amik nem szolgáltak engem, vagy nem a megfelelő energiát hozták az életembe, és biztosra mentem, hogy tényleg jelen legyek. Szóval izgatottan várom az első tesztet. Nyilvánvalóan még nem volt lehetőségem igazán nyomni, de jó érzés volt Fioranóban. Jövő héten ugyanakkor már jobban feszegetjük a határokat.”
Hamilton az elmúlt heteket Maranellóban töltötte. „Nagyon-nagyon különleges itt felébredni. Nyilvánvalóan már az elmúlt heteket is itt töltöttem, láttam, ahogyan összeáll az autó, és hogy milyen keményen dolgozik mindenki minden egyes héten. Izgalmas látni, amikor beindítják a gépet, és átjárja a tested az az új vibrálás az autón keresztül, aztán kinyílik a garázsajtó, kihajtasz, és az egyes kanyarnál látod a tifosit. Ez olyasmi, amihez sosem fogok hozzászokni, és amit sosem fogok elfelejteni.”
A Ferrari hétfőn még nem hajt pályára a Circuit de Catalunyán, a január 26. és 30. között esedékes, zárt kapus teszt keretein belül. A maranellóiak várhatóan kedden kezdik meg a munkát, mint ahogyan a McLaren is. A Williams eközben pénteken bejelentette, hogy nem tud részt venni az első bejáratásnak nevezett gyakorláson, miután csúszások vannak az új versenygépe programjában.
