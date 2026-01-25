Iránban folytatja a DVTK válogatott szélsője – hivatalos

A négyszeres válogatott Gera Dániel a Diósgyőri VTK-ból az iráni Perszepolisz FC-hez igazolt – adta hírül hivatalos weboldalán a borsodi egyesület. A cikkben megszólalt a DVTK sportigazgatója, Kovács Zoltán is, aki elárulta: Gerának nyáron lejárt volna a szerződése a csapatnál, így ez volt az utolsó alkalom, hogy értékesíteni tudják a harmincéves labdarúgót.

„Gera Dániel rengeteget tett a Diósgyőrért, sokszor viselte a csapatkapitányi karszalagot is. Példamutató mentalitással állt hozzá az edzésekhez és a mérkőzésekhez, megérdemelte, hogy ne gördítsünk akadályt a távozása elé. Már gondoskodtunk a pótlásáról, a 2007-es születésű diósgyőri akadémista, a korosztályos válogatottban is rendszeresen szereplő Szakos Bence mellé leigazoltuk a válogatott Lirim Kastratit is” – fogalmazott Kovács Zoltán.

Gerea Dániel maga is a klub honlapján búcsúzott a miskolci szurkolóktól.

„Sokat köszönhetek a DVTK-nak, nagyon szép emlékeket viszek magammal Diósgyőrből. Három és fél évet töltöttem itt, szinte elrepült ez az idő, mégis sok minden történt a klubbal és velem – üzent a drukkereknek Gera. – Amikor idejöttem, akkor a földön voltunk mindketten, én egy nagy pofon után akartam felállni, a DVTK pedig második évét kezdte az NB II-ben. Szükségünk volt egymásra, és tudom, rengeteget kaptam Diósgyőrben, csak remélem, hogy valamit vissza tudtam adni belőle. Újra fel akartam építeni magam, biztos voltam abban, hogy itt tudok kiteljesedni, itt leszek boldog, és így is történt: feljutottunk az élvonalba, majd innen lettem válogatott, szóval tényleg minden úgy történt, ahogy elképzeltem. És a diósgyőri szurkolótábor is pont olyan, mint amilyennek gondoltam, a támogatásuk nélkül biztosan nem ment volna minden így. Összességében csak a pozitívumokat viszem magammal, bízom benne, hogy velem kapcsolatban is a jó dolgok maradnak meg mindenkiben. Időnként voltak nézeteltérések, ám az őszinteség számomra fontos, és úgy gondolom, hogy ebben a diósgyőri szurkolók is élen járnak. Ezért bízom benne, hogy amikor legközelebb találkozunk, egymás szemébe tudunk nézni. Nehéz a búcsú, mert nagyon megszerettem itt mindenkit, minden évben jó csapat és összetartó banda csiszolódott. Azonban labdarúgóként mindig vágytam külföldön játszani, emberként pedig egy új kultúrát megismerni. Harmincévesen eljött a következő nagy lépés az életemben. Ázsia egyik legnagyobb csapata hívott, Teheránban rengeteg ember, hazai meccseken átlagosan 60-80 ezer néző előtt tudok játszani, amire szintúgy rég vártam. Szóval egy vadonat új fejezetet nyitok a pályafutásomban, igaz, sosem féltem attól, hogy elhagyjam a komfortzónámat, mert abból születnek a nagy dolgok.A DVTK-nak pedig mindig hálás leszek az itt töltött évekért, és mostantól távolról szurkolok a csapat sikerekért.”

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Lamin Colley (gambiai, Puskás Akadémia FC), Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC, az ősszel kooperációs kölcsönben: Soroksár SC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen FC – Skócia)

Távozók: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencvárosi TC), Gera Dániel (Persepolis FC – Irán)

Kölcsönbe távozók: Jurek Gábor (MTK Budapest)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

