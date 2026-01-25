Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról
Az elmúlt években már megszokottnak számított, hogy mindössze egyetlen, háromnapos teszt áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek az előttük álló szezonra. Az idén viszont minden más lesz, hiszen a Formula–1 történetének eddigi legnagyobb, legátfogóbb szabályváltozása lép életbe, nemcsak az autók, hanem az erőforrások is teljesen megújulnak. A mezőny ennek megfelelően több felkészülési időt kap, és összesen kilenc napon keresztül gyakorolhat.
A hosszabbra nyúló tesztidény okán jelentősen lerövidült a téli szünet: több alakulat már januárban lerántotta a leplet legalább a 2026-os autófényezéséről, és az első gyakorlásra már január 26. és 30. között sor kerül. Noha a hétfőn kezdődő eseményt hivatalosan még tesztnek sem lehet nevezni, és a nyilvánosságtól szinte teljesen elzártan fog lezajlani, elég fontos lesz a résztvevők számára, mivel most lesz először lehetőségük kötöttségek nélkül kipróbálni az új versenygépüket.
Valamennyi istálló három, saját maga által kiválasztott napon gurulhat pályára a Circuit de Catalunyán, és már a bejáratás előtt biztossá vált, hogy nem lesz egyszerre pályán mind a tizenegy team autója. Az előző évben konstruktőri és egyéni címet szerző McLaren, valamint a Ferrari már bejelentette, hogy az első napot kihagyja, míg az Aston Martin a legjobb esetben is csak a hét második felében tud kezdeni.
A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos
A Williams eközben kénytelen a teljes bejáratástól távol maradni, miután nem készült el időben a kocsijával. A korábban filmforgatási napot tartó Audi viszont már az első napon elkezdi róni a köröket. Az alakulatok közül eddig hét mutatta be, hogyan fog kinézni az új gépe, a Williams, az Aston Martin, a Cadillac, valamint a McLaren csak az első gyakorlás után tart leleplezést, így többen átmeneti festést fognak használni Spanyolországban.
Amellett, hogy a csapatok különböző napokon gyűjthetik az adatokat, eltérés mutatkozik a kiválasztott gumik terén is. A hivatalos beszállító, a Pirelli vasárnap megosztotta, mely csapat milyen keverékeket kíván használni. Az egyik legextrémebb utat a Red Bull választotta, amelyik összesen 18 szettet kért a lágy, valamint egyet a közepes keverékből, miközben egyáltalán nem tartott igényt kemény abroncsokra. A másik végletet a Mercedes jelenti, amelyik pont a kemény gumiból tárazott be, míg a Ferrari csak 3 szett lágy Pirellit rendelt be.
A bokszutca végi lámpa mindennap 9 órakor vált zöldre Spanyolországban.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|A Mercedes megújult az új korszakra – képek
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
|Haas
|A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
|Cadillac
|február 8.