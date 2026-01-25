Nemzeti Sportrádió

Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 18:18
Korán kezdődik a 2026-os tesztidény (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Mclaren Williams Red Bull Audi Formula–1 teszt Ferrari
Hétfőn hivatalosan kezdetét veszi a 2026-os Formula–1-es idényt megelőző bejáratás a Circuit de Catalunyán, ahol a távol maradó Williams kivételével valamennyi csapat három napon keresztül tesztelheti új versenygépét.

Az elmúlt években már megszokottnak számított, hogy mindössze egyetlen, háromnapos teszt áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek az előttük álló szezonra. Az idén viszont minden más lesz, hiszen a Formula–1 történetének eddigi legnagyobb, legátfogóbb szabályváltozása lép életbe, nemcsak az autók, hanem az erőforrások is teljesen megújulnak. A mezőny ennek megfelelően több felkészülési időt kap, és összesen kilenc napon keresztül gyakorolhat.

A hosszabbra nyúló tesztidény okán jelentősen lerövidült a téli szünet: több alakulat már januárban lerántotta a leplet legalább a 2026-os autófényezéséről, és az első gyakorlásra már január 26. és 30. között sor kerül. Noha a hétfőn kezdődő eseményt hivatalosan még tesztnek sem lehet nevezni, és a nyilvánosságtól szinte teljesen elzártan fog lezajlani, elég fontos lesz a résztvevők számára, mivel most lesz először lehetőségük kötöttségek nélkül kipróbálni az új versenygépüket.

Valamennyi istálló három, saját maga által kiválasztott napon gurulhat pályára a Circuit de Catalunyán, és már a bejáratás előtt biztossá vált, hogy nem lesz egyszerre pályán mind a tizenegy team autója. Az előző évben konstruktőri és egyéni címet szerző McLaren, valamint a Ferrari már bejelentette, hogy az első napot kihagyja, míg az Aston Martin a legjobb esetben is csak a hét második felében tud kezdeni.

F1
2026.01.23. 14:13

A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos

A grove-i alakulat számára komoly érvágást jelenthet a hiányzás.

 

A Williams eközben kénytelen a teljes bejáratástól távol maradni, miután nem készült el időben a kocsijával. A korábban filmforgatási napot tartó Audi viszont már az első napon elkezdi róni a köröket. Az alakulatok közül eddig hét mutatta be, hogyan fog kinézni az új gépe, a Williams, az Aston Martin, a Cadillac, valamint a McLaren csak az első gyakorlás után tart leleplezést, így többen átmeneti festést fognak használni Spanyolországban.

Amellett, hogy a csapatok különböző napokon gyűjthetik az adatokat, eltérés mutatkozik a kiválasztott gumik terén is. A hivatalos beszállító, a Pirelli vasárnap megosztotta, mely csapat milyen keverékeket kíván használni. Az egyik legextrémebb utat a Red Bull választotta, amelyik összesen 18 szettet kért a lágy, valamint egyet a közepes keverékből, miközben egyáltalán nem tartott igényt kemény abroncsokra. A másik végletet a Mercedes jelenti, amelyik pont a kemény gumiból tárazott be, míg a Ferrari csak 3 szett lágy Pirellit rendelt be.

A bokszutca végi lámpa mindennap 9 órakor vált zöldre Spanyolországban.

A csapatok által berendelt keverékek (Fotó: Pirelli Motorsport)

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
FerrariMegérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?
Red BullA Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
MercedesA Mercedes megújult az új korszakra – képek
Aston Martinfebruár 9.
AlpineMegérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek
HaasA Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
AudiAz Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek
Cadillacfebruár 8.

 

F1 Mclaren Williams Red Bull Audi Formula–1 teszt Ferrari
Legfrissebb hírek

„Izgatottsággal tölt el az új kezdet” – Hamilton motiváltan készül 2026-ra

F1
1 órája

A Williams kénytelen kihagyni az első tesztet – hivatalos

F1
2026.01.23. 14:13

Megérkezett a Mercedes-motorral hajtott Alpine – képek

F1
2026.01.23. 12:59

Megérkezett a 2026-os Ferrari – a csapat visszatér a győztesek útjára az új korszakban?

F1
2026.01.23. 11:34

A Mercedes megújult az új korszakra – képek

F1
2026.01.22. 10:33

Az Audi bemutatta az első F1-es autója fényezését– képek

F1
2026.01.20. 19:22

Lindblad már az első körén kicsúszott a Racing Bullsszal – képek

F1
2026.01.20. 18:50

A Haas megújult festéssel kezdi az új szabálykorszakot – képek

F1
2026.01.19. 14:14
Ezek is érdekelhetik