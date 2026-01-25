Hétfőn kezdődik az F1-es tesztidény – minden, amit tudni érdemes a bejáratásról

Az elmúlt években már megszokottnak számított, hogy mindössze egyetlen, háromnapos teszt áll a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek az előttük álló szezonra. Az idén viszont minden más lesz, hiszen a Formula–1 történetének eddigi legnagyobb, legátfogóbb szabályváltozása lép életbe, nemcsak az autók, hanem az erőforrások is teljesen megújulnak. A mezőny ennek megfelelően több felkészülési időt kap, és összesen kilenc napon keresztül gyakorolhat.

A hosszabbra nyúló tesztidény okán jelentősen lerövidült a téli szünet: több alakulat már januárban lerántotta a leplet legalább a 2026-os autófényezéséről, és az első gyakorlásra már január 26. és 30. között sor kerül. Noha a hétfőn kezdődő eseményt hivatalosan még tesztnek sem lehet nevezni, és a nyilvánosságtól szinte teljesen elzártan fog lezajlani, elég fontos lesz a résztvevők számára, mivel most lesz először lehetőségük kötöttségek nélkül kipróbálni az új versenygépüket.

Valamennyi istálló három, saját maga által kiválasztott napon gurulhat pályára a Circuit de Catalunyán, és már a bejáratás előtt biztossá vált, hogy nem lesz egyszerre pályán mind a tizenegy team autója. Az előző évben konstruktőri és egyéni címet szerző McLaren, valamint a Ferrari már bejelentette, hogy az első napot kihagyja, míg az Aston Martin a legjobb esetben is csak a hét második felében tud kezdeni.