Nemzeti Sportrádió

PL: Arsenal–Manchester United

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 17:20
null
Martin Zubimendi is tudja: gólt ajándékozott Bryan Mbeumónak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester United Arsenal Premier League
Újabb nagy lépést tenne a bajnoki cím felé a Premier League-et vezető Arsenal, amelynek vendége a Manchester United a 23. fordulóban. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)
London, Emirates Stadion. Vezeti: Pawson
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick
Gólszerzők: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)

 

Manchester United Arsenal Premier League
Legfrissebb hírek

A Chelsea, az Aston Villa és a Nottingham is idegenben nyert a PL-ben

Angol labdarúgás
2 órája

Tóth Alex a Liverpool legyőzése után: Kívánni sem lehetne jobbat talán

Légiósok
19 órája

Videók: Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott a Bournemouth ellen

Angol labdarúgás
23 órája

„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Légiósok
Tegnap, 18:45

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:15

Négy nyeretlen bajnoki után győzött újra a Manchester City

Angol labdarúgás
Tegnap, 18:08

PL: tovább éledezik a West Ham, amely esélyt sem adott a Sunderlandnek

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:34

„Tóth Alex világszinten is kiemelkedett a korosztályából”

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:21
Ezek is érdekelhetik