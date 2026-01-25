PL: Arsenal–Manchester United
Újabb nagy lépést tenne a bajnoki cím felé a Premier League-et vezető Arsenal, amelynek vendége a Manchester United a 23. fordulóban. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)
London, Emirates Stadion. Vezeti: Pawson
Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick
Gólszerzők: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)
