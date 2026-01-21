Nemzeti Sportrádió

Kinyik Ákos: Egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban

2026.01.21. 14:01
Kinyik Ákos csak segítséggel tudta elhagyni a játékteret a lengyel LKS elleni meccsen (Fotó: paksifc.hu)
Pályafutása során először szenvedett súlyos sérülést Kinyik Ákos, akinek a térdét hétfőn megoperálták. A paksiak védője reméli, csapata a tavasszal nélküle is sikeres lesz.

FELCSÚTON folytatja a bajnokságot szombaton a Paksi FC – alapembere, Kinyik Ákos nélkül. A 32 esztendős védő január 6-án természetesen elutazott a törökországi edzőtáborba, kezdőként jutott lehetőséghez az azeri Sumqayit (5–1), majd csereként a bolgár Ludogorec (2–3) elleni találkozón, a lengyel LKS Lódz (0–0) elleni összecsapás viszont sérülés miatt alig fél óráig tartott számára. Amikor ártalmatlan játékhelyzetben a földön maradt és nem tudott lábra állni, már sejtette, valószínűleg hosszabb kihagyás vár rá. Hétfőn megműtötték a térdét, felépülése várhatóan hat-hét hónapig tart.

 „Hazaadhattam volna a labdát, ám mert az ellenfél támadója is erre számított, jobb külsővel visszafordultam, és a bal kezem irányába passzoltam – idézte fel a lengyel második ligás együttes elleni sérülése pillanatát Kinyik Ákos. – Még a levegőben volt a lábam, amikor hallottam egy reccsenést a térdemben. Azonnal tudtam, baj van, és bár korábban nem volt ilyen sérülésem, sejtettem, hogy nem egy-két hetes kihagyás vár rám. Az MR-vizsgálaton kiderült, az elülső keresztszalagom elszakadt, és bár a porc és az oldalsó szalag nem sérült meg, sokáig nem futballozhatok. Hétfőn megműtöttek, kedden már haza is mehettem, a hétvégi kontroll után pedig kezdődhet is a rehabilitáció.”

Aki figyelemmel követi a Paks szereplését, tisztában lehet vele, hogy Kinyik Ákos személyében olyan labdarúgót kell nélkülöznie hosszú ideig a Bognár György irányította szakmai stábnak, akiről sokáig csaknem mindenki azt gondolta, úgysem szenved súlyosabb sérülést. Aki ismeri őt, tudja, mindegyik párharcba kőkeményen beleáll, egyszer sem húzza vissza a lábát, és az sem jelent gondot neki, ha kétnaponta kell pályára lépnie. Igaz, ez nem azt jelenti, hogy több olyan idénye is volt, amelyben harminchárom bajnokin lehetőséget kapott, de azért jelzésértékű, hogy például a 2023–2024-es bajnoki esztendőben csak egy meccset kellett kihagynia, azt is sárga lapos eltiltás miatt, a másik harminckettőt pedig az első perctől az utolsóig végigjátszotta. Az ősszel tizennégy találkozón állt a védelem tengelyében, borítékolható, szombaton a Puskás Akadémia ellen is kezdett volna, ám jó ideig csak a szurkolás marad neki. Kiesése azért is érzékeny veszteség, mert a belső védőként ugyancsak bevethető Vas Gábor vállműtétje után még a rehabilitációját végzi, így ezen a poszton szerény a merítési lehetőség.

„A keretből több játékosnak volt hasonló sérülése, velük beszéltem már arról, mire számíthatok a következő hónapokban – folytatta Kinyik Ákos. – Amíg nem volt meg a pontos diagnózis és az operáció, nem tudtuk, milyen irányba kell elindulni, ilyen tekintetben most már világos minden. Három hétig nem állhatok rá a lábamra, de hamarosan már hajlítógéppel lehet mozgatni a térdemet, mindenesetre egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban… Sajnos csak szurkoló leszek, de bízom benne, hogy noha nem könnyű a sorsolás, elkapjuk a rajtot – és megint jó idényünk lesz.”

AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

   
AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

Ezek is érdekelhetik