Kinyik Ákos: Egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban
FELCSÚTON folytatja a bajnokságot szombaton a Paksi FC – alapembere, Kinyik Ákos nélkül. A 32 esztendős védő január 6-án természetesen elutazott a törökországi edzőtáborba, kezdőként jutott lehetőséghez az azeri Sumqayit (5–1), majd csereként a bolgár Ludogorec (2–3) elleni találkozón, a lengyel LKS Lódz (0–0) elleni összecsapás viszont sérülés miatt alig fél óráig tartott számára. Amikor ártalmatlan játékhelyzetben a földön maradt és nem tudott lábra állni, már sejtette, valószínűleg hosszabb kihagyás vár rá. Hétfőn megműtötték a térdét, felépülése várhatóan hat-hét hónapig tart.
„Hazaadhattam volna a labdát, ám mert az ellenfél támadója is erre számított, jobb külsővel visszafordultam, és a bal kezem irányába passzoltam – idézte fel a lengyel második ligás együttes elleni sérülése pillanatát Kinyik Ákos. – Még a levegőben volt a lábam, amikor hallottam egy reccsenést a térdemben. Azonnal tudtam, baj van, és bár korábban nem volt ilyen sérülésem, sejtettem, hogy nem egy-két hetes kihagyás vár rám. Az MR-vizsgálaton kiderült, az elülső keresztszalagom elszakadt, és bár a porc és az oldalsó szalag nem sérült meg, sokáig nem futballozhatok. Hétfőn megműtöttek, kedden már haza is mehettem, a hétvégi kontroll után pedig kezdődhet is a rehabilitáció.”
Aki figyelemmel követi a Paks szereplését, tisztában lehet vele, hogy Kinyik Ákos személyében olyan labdarúgót kell nélkülöznie hosszú ideig a Bognár György irányította szakmai stábnak, akiről sokáig csaknem mindenki azt gondolta, úgysem szenved súlyosabb sérülést. Aki ismeri őt, tudja, mindegyik párharcba kőkeményen beleáll, egyszer sem húzza vissza a lábát, és az sem jelent gondot neki, ha kétnaponta kell pályára lépnie. Igaz, ez nem azt jelenti, hogy több olyan idénye is volt, amelyben harminchárom bajnokin lehetőséget kapott, de azért jelzésértékű, hogy például a 2023–2024-es bajnoki esztendőben csak egy meccset kellett kihagynia, azt is sárga lapos eltiltás miatt, a másik harminckettőt pedig az első perctől az utolsóig végigjátszotta. Az ősszel tizennégy találkozón állt a védelem tengelyében, borítékolható, szombaton a Puskás Akadémia ellen is kezdett volna, ám jó ideig csak a szurkolás marad neki. Kiesése azért is érzékeny veszteség, mert a belső védőként ugyancsak bevethető Vas Gábor vállműtétje után még a rehabilitációját végzi, így ezen a poszton szerény a merítési lehetőség.
„A keretből több játékosnak volt hasonló sérülése, velük beszéltem már arról, mire számíthatok a következő hónapokban – folytatta Kinyik Ákos. – Amíg nem volt meg a pontos diagnózis és az operáció, nem tudtuk, milyen irányba kell elindulni, ilyen tekintetben most már világos minden. Három hétig nem állhatok rá a lábamra, de hamarosan már hajlítógéppel lehet mozgatni a térdemet, mindenesetre egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban… Sajnos csak szurkoló leszek, de bízom benne, hogy noha nem könnyű a sorsolás, elkapjuk a rajtot – és megint jó idényünk lesz.”
AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11