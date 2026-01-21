Kinyik Ákos: Egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban

FELCSÚTON folytatja a bajnokságot szombaton a Paksi FC – alapembere, Kinyik Ákos nélkül. A 32 esztendős védő január 6-án természetesen elutazott a törökországi edzőtáborba, kezdőként jutott lehetőséghez az azeri Sumqayit (5–1), majd csereként a bolgár Ludogorec (2–3) elleni találkozón, a lengyel LKS Lódz (0–0) elleni összecsapás viszont sérülés miatt alig fél óráig tartott számára. Amikor ártalmatlan játékhelyzetben a földön maradt és nem tudott lábra állni, már sejtette, valószínűleg hosszabb kihagyás vár rá. Hétfőn megműtötték a térdét, felépülése várhatóan hat-hét hónapig tart.

„Hazaadhattam volna a labdát, ám mert az ellenfél támadója is erre számított, jobb külsővel visszafordultam, és a bal kezem irányába passzoltam – idézte fel a lengyel második ligás együttes elleni sérülése pillanatát Kinyik Ákos. – Még a levegőben volt a lábam, amikor hallottam egy reccsenést a térdemben. Azonnal tudtam, baj van, és bár korábban nem volt ilyen sérülésem, sejtettem, hogy nem egy-két hetes kihagyás vár rám. Az MR-vizsgálaton kiderült, az elülső keresztszalagom elszakadt, és bár a porc és az oldalsó szalag nem sérült meg, sokáig nem futballozhatok. Hétfőn megműtöttek, kedden már haza is mehettem, a hétvégi kontroll után pedig kezdődhet is a rehabilitáció.”

Aki figyelemmel követi a Paks szereplését, tisztában lehet vele, hogy Kinyik Ákos személyében olyan labdarúgót kell nélkülöznie hosszú ideig a Bognár György irányította szakmai stábnak, akiről sokáig csaknem mindenki azt gondolta, úgysem szenved súlyosabb sérülést. Aki ismeri őt, tudja, mindegyik párharcba kőkeményen beleáll, egyszer sem húzza vissza a lábát, és az sem jelent gondot neki, ha kétnaponta kell pályára lépnie. Igaz, ez nem azt jelenti, hogy több olyan idénye is volt, amelyben harminchárom bajnokin lehetőséget kapott, de azért jelzésértékű, hogy például a 2023–2024-es bajnoki esztendőben csak egy meccset kellett kihagynia, azt is sárga lapos eltiltás miatt, a másik harminckettőt pedig az első perctől az utolsóig végigjátszotta. Az ősszel tizennégy találkozón állt a védelem tengelyében, borítékolható, szombaton a Puskás Akadémia ellen is kezdett volna, ám jó ideig csak a szurkolás marad neki. Kiesése azért is érzékeny veszteség, mert a belső védőként ugyancsak bevethető Vas Gábor vállműtétje után még a rehabilitációját végzi, így ezen a poszton szerény a merítési lehetőség.

„A keretből több játékosnak volt hasonló sérülése, velük beszéltem már arról, mire számíthatok a következő hónapokban – folytatta Kinyik Ákos. – Amíg nem volt meg a pontos diagnózis és az operáció, nem tudtuk, milyen irányba kell elindulni, ilyen tekintetben most már világos minden. Három hétig nem állhatok rá a lábamra, de hamarosan már hajlítógéppel lehet mozgatni a térdemet, mindenesetre egy ideig nem tudok a gyerekek után szaladni a lakásban… Sajnos csak szurkoló leszek, de bízom benne, hogy noha nem könnyű a sorsolás, elkapjuk a rajtot – és megint jó idényünk lesz.”

AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA

19. FORDULÓ

Január 24., szombat

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Január 25., vasárnap

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ

Január 31., szombat

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Február 1., vasárnap

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ

Február 6., péntek

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Február 7., szombat

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 8., vasárnap

15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)