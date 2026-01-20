Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos így üdvözölte Tóth Alexet – kép

Kerkez Milos, a liverpooliak másik magyar futballistája – aki éppen az AFC Bournemouthtól érkezett a klubhoz – szintén ezzel a képpel köszöntötte Tóthot. A védő „You will enjoy it there, welcome.” (Élvezni fogod ott, isten hozott!) üzenettel fogadta az FTC korábbi játékosát.