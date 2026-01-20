Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos így üdvözölte Tóth Alexet – kép

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.20. 15:22
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Bournemouth Tóth Alex Liverpool Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC középpályása és Kerkez Milos, a klub védője az Instagram-oldalán megjelent rövid üzenetben üdvözölte Tóth Alexet, az AFC Bournemouth új játékosát a Premier League-ben.
 

Kerkez Milos, a liverpooliak másik magyar futballistája – aki éppen az AFC Bournemouthtól érkezett a klubhoz – szintén ezzel a képpel köszöntötte Tóthot. A védő „You will enjoy it there, welcome.” (Élvezni fogod ott, isten hozott!) üzenettel fogadta az FTC korábbi játékosát.

 
Kapcsolódó tartalom

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

A 20 éves középpályás öt és fél éves szerződést kötött Andoni Iraola csapatával.

Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

Tóth Alex az AFC Bournemouth történetének második magyar légiósa lett.

Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Az AFC Bournemouth új légiósa ifjabb Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, nem is kevéssel: megduplázódott a 6 millió eurós átigazolási díj.

 

Bournemouth Tóth Alex Liverpool Szoboszlai Dominik
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: Tóth Alex átigazolása sporttörténelmi pillanat

Labdarúgó NB I
1 perce

„Lassan haladunk, de még nem hoztunk döntést” – Szoboszlai a szerződéshosszabbításról

Angol labdarúgás
55 perce

Újabb változás az élen, sem a Real Madrid sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend

Bajnokok Ligája
2 órája

Lipcsei Péter: Tóth Alex mentálisan is erős, mindemellett alázatos játékos

Labdarúgó NB I
4 órája

„Ezért edzősködöm” – Robbie Keane megkönnyezte Tóth Alex átigazolását

Légiósok
4 órája

Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

Légiósok
5 órája

Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Labdarúgó NB I
6 órája

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

Angol labdarúgás
6 órája
Ezek is érdekelhetik