Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos így üdvözölte Tóth Alexet – kép
Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC középpályása és Kerkez Milos, a klub védője az Instagram-oldalán megjelent rövid üzenetben üdvözölte Tóth Alexet, az AFC Bournemouth új játékosát a Premier League-ben.
Kerkez Milos, a liverpooliak másik magyar futballistája – aki éppen az AFC Bournemouthtól érkezett a klubhoz – szintén ezzel a képpel köszöntötte Tóthot. A védő „You will enjoy it there, welcome.” (Élvezni fogod ott, isten hozott!) üzenettel fogadta az FTC korábbi játékosát.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik