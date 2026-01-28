Élvonalbeli rutinnal rendelkező védőt igazolt a Kazincbarcika – hivatalos

Nagy Zsombor (Fotó: Kolorcity Kazincbarcika)

Szerda délután a Kazincbarcika labdarúgócsapata bejelentette Nagy Zsombor érkezését. A 27 éves középső védő Zalaegerszegről érkezett az élvonal újoncához, de a dunántúli együttesben csak kétmérkőzésnyi lehetőséget kapott ősszel.

„Hatalmas bizonyítási vággyal érkeztem – nyilatkozta Nagy Zsombor új csapata hivatalos honlapján. – Az előző egy év nem úgy sikerült számomra, ahogy elterveztem, nem sok időt töltöttem a pályán. Meg szeretném mutatni, mi rejlik bennem. A csapat segítségére akarok lenni!”

Nagy 2020 augusztusában, még az MTK színeiben mutatkozott be az NB I-ben, az első osztályban 71 mérkőzésen kétszer volt eredményes.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Nagy Zsombor (Zalaegerszeg), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Blessing Eleke (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel (Opus Tigáz Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –