Élvonalbeli rutinnal rendelkező védőt igazolt a Kazincbarcika – hivatalos

2026.01.28. 15:17
NB I Zalaegerszeg Nagy Zsombor Kazincbarcika magyar átigazolás
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kazincbarcika a hivatalos oldalán jelentette be Nagy Zsombor szerződtetését.
Nagy Zsombor (Fotó: Kolorcity Kazincbarcika)

Szerda délután a Kazincbarcika labdarúgócsapata bejelentette Nagy Zsombor érkezését. A 27 éves középső védő Zalaegerszegről érkezett az élvonal újoncához, de a dunántúli együttesben csak kétmérkőzésnyi lehetőséget kapott ősszel.

„Hatalmas bizonyítási vággyal érkeztem – nyilatkozta Nagy Zsombor új csapata hivatalos honlapján. – Az előző egy év nem úgy sikerült számomra, ahogy elterveztem, nem sok időt töltöttem a pályán. Meg szeretném mutatni, mi rejlik bennem. A csapat segítségére akarok lenni!”

Nagy 2020 augusztusában, még az MTK színeiben mutatkozott be az NB I-ben, az első osztályban 71 mérkőzésen kétszer volt eredményes.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Nagy Zsombor (Zalaegerszeg), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: – 
Távozók: Blessing Eleke (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel (Opus Tigáz Tatabánya, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

