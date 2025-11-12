Nemzeti Sportrádió

Szektorbezárásos büntetést kapott a Diósgyőr

2025.11.12. 10:09
A DVTK az Újpest elleni meccse után kapott büntetést (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
DVTK NB I Diósgyőr MLSZ
Szektorbezárásra kötelezte a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Diósgyőri VTK-t a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága – a büntetés a következő három hazai bajnoki mérkőzésre érvényes.

A szövetség a 12. fordulóban lejátszott Diósgyőr–Újpest mérkőzésen tapasztaltak miatt indított eljárást annak nyomán, hogy a hazai szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak be. A klub ezért pénzbüntetést, illetve a következő hazai bajnoki találkozóra szóló szektorbezárást kapott, utóbbit hat hónapra felfüggesztve. 

Ugyanakkor korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a fegyelmi bizottság elrendelte a régebben kiszabott, felfüggesztett, három soron következő hazai bajnokira szóló szektorbezárás végrehajtását. A miskolci klub az ősszel az MTK Budapest, a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen játszik még a DVTK Arénában.

A legutóbbi, 13. fordulóban a Paks ellen kiállított kisvárdai Abdulrasaq Popoola egymérkőzéses eltiltást kapott.

