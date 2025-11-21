A családjukért is játszanak – rögös út van a ZTE braziljai mögött

– Rengeteg brazil futballista szegénységben nő fel, s a futball jelenti az egyetlen kitörési lehetőséget. Az önök története hogyan kezdődött?

Joao Victor: – Már gyerekkoromban a futball volt a szenvedélyem, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy manapság a labdarúgás által segíteni tudok a családomnak, s ételt adni nekik. Tizenkét évesen a Santoshoz mentem próbajátékra, a családom anyagilag nem engedhette meg magának az utat, ezért egyedül utaztam el Sao Paulóba. Két hét után eltanácsoltak, de gyorsan jött egy újabb lehetőség a Fluminensénél. Ott is nemet mondtak, és ezután el akartam engedni a futballt, nagyon elkeseredtem. A családom segített át a nehéz időszakon, az unszolásukra nem adtam fel. A Sport Reciféhez kerültem, ahol egy évet töltöttem, de onnan is elküldtek. A városi rivális Náutico szakemberei azonban láttak játszani, s átigazoltak. Minden reggel két busszal és egy metróval utaztam edzésre, nem kaptam pénzt, s a szüleim nem tudtak tovább anyagilag támogatni, így csupán három hónapig voltam ott. Aztán egy családi barát intézett a Cearánál próbajátékot, megfeleltem, szerződtettek. Ez volt az a pont, ahol hatalmas változás jött az életembe. Nem sokkal később már a brazil U17-es válogatottban találtam magam. Hihetetlen volt.

Maxsuell Alegria: – Szülővárosomban, Goiásban nem volt sok lehetőség, szinte minden gyerek az utcán focizott, így én is. Tízéves voltam, amikor apukám egyik barátja szólt, menjek a helyi csapathoz próbajátékra, ahol megfeleltem, két évig maradtam. A Fluminense hívott, de sajnos nem voltunk olyan anyagi helyzetben, hogy önerőnkből megoldhattuk volna a költözést, így egy ügynök segített nekem és apámnak. Két hétre mentünk, szerény körülmények között éltünk, majd visszamentem befejezni az általános iskolát. Ezt követően visszatértem Rióba, ahol szintúgy kicsi lakásban éltünk, a földön aludtunk egy rossz minőségű matracon, s volt egy apró hűtőnk. A klubnál hormoninjekció-kezelést írtak elő, hasonlót, mint amilyet Lionel Messi kapott. Nagyon drága volt, nem engedhettük meg magunknak, így édesapám rengeteget dolgozott azért, hogy állami támogatás útján jussunk hozzá a gyógyszerhez. Minden este be kellett adni az injekciót, korábban évi három centit nőttem, azonban ennek hatására évi tízet. Két év múlva a Fluminense lemondott rólam, elkeseredtem, ugyanis mindent egy lapra feltéve utaztunk Rióba édesapámmal. Ismét a nullára kerültem, egyedül kellett tovább edzenem, képeznem magam, majd lehetőséget kaptam a Nova Iguacu csapatánál.

Daniel Lima: – Kilencévesen kezdtem, s már akkor két motivációm volt: az egyik, hogy profi futballista legyek, a másik, hogy ezáltal tudjak segíteni a családomnak. Már fiatalon észrevettem a fociban rejlő lehetőséget, amikor pedig tizenhat évesen szerződtetett a Vila Nova, azt gondoltam, az álmom valósággá válhat. Kezdtek élesre fordulni a dolgok, kaptam egy kis pénzt, amit hazaadtam a családomnak. Tudtam, hogy keményen kell edzenem azért, hogy a családomnak még jobban tudjak segíteni. Gyorsan fel kellett nőnöm, mindennap fél ötkor keltem, négy busszal jutottam el edzésre. Brazíliában rengeteget gyerek profi futballista akar lenni, s én tudtam, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadnom.

Diego Borges: – A testvérem is focizott, a családban mindig is jelen volt a labdarúgás, így kerültem tizenhat évesen a Ferroviáriához. Ott kezdődött minden, távol a szeretteimtől, idegenekkel kellett összeköltöznöm. Hiányzott a család, a baráti kör, de mindvégig tudtam, mi a célom, miért kell erősnek maradnom.

Maxsuell Alegria (balról), Diego Borges, Daniel Lima és Joao Victor a nyáron igazolt a Zalaegerszeghez (Fotó: ZTE FC)

– Mindannyian más-más utat jártak be, de a brazil pályafutásukból mit emelnének ki?

J. V.: – Tizenhat esztendősen a Cearánál együtt dolgoztam Dorival Júniorral, a korábbi brazil szövetségi kapitánnyal. Rengeteg tanáccsal látott el, sokat beszélgettünk, kedves ember, jó szívvel gondolok vissza rá. Sajnos sérülések hátráltattak, ráadásul sűrűn váltott edzőt a csapat, így kölcsönben Japánba kerültem. Távol a családomtól nem volt könnyű, de jól éreztem magam az Oszakánál. Visszatértem a Cearához egy évre, majd jött a ZTE ajánlata.

M. A.: – Nem sokkal korábban még a negyedosztályú Nova Iguacuban szerepeltem, majd hirtelen a Vascóban találtam magam, ahol olyan játékosok lettek a csapattársaim, mint Dimitri Payet vagy Philippe Coutinho. Korábban csak a tévében láttam őket, sokat tanultam tőlük, kedvesek voltak.

D. L.: – A profiként szerzett első gólom és az első címem emlékezetes marad. Az Atlético Goianiensével kétszer is megnyertem a regionális bajnokságot, azaz a Campeonato Goianót.

D. B.: – Tizennyolc évesen a San­toshoz kerültem, s minden egyes alkalommal, amikor beléptem az edzőközpontba, átéreztem a klub történelmét, tudatában voltam, mekkora játékosok indultak útnak erről a helyről. Ebben a csapatban lett legenda Pelé, de ott van Neymar is, aki most is itt játszik. Sőt, sok esetben együtt edzettem Neymarral, akit kedvesnek és szerénynek ismertem meg, mindig adott tanácsokat nekünk, fiataloknak. Ő a mai napig hatalmas példakép a braziloknak.

Diego Borges (jobbra) a Santosnál többször együtt edzett Neymarral is

– Most Magyarországon játszanak: meglepte önöket a ZTE ajánlata?

J. V.: – Minden brazil arról álmodozik, hogy Európában játsszon, ezért nem sokat gondolkodtam a ZTE ajánlatán. Nem tudtam semmit az országról, a bajnokságról és a klubról sem, de rögtön igent mondtam. Mivel Japánban már légióskodtam, gyorsan akklimatizálódtam, bár Magyarországon most elég hideg van… Nagyszerűen érzem itt magam, kedvesek az emberek, finomak az ételek, azonban a nyelv nehézséget okoz.

M. A.: – Boldogsággal töltött el az ajánlat, de egyben féltem is, ugyanis ez az első alkalom, hogy elhagyom Brazíliát. Semmit sem tudtam az NB I-ről, de mára egyértelmű, hogy erős a bajnokság, kitűnő játékosokkal.

D. L.: – Nagyon tetszett a projekt, ami Zalaegerszegen indult, s hogy a fiatalok megkapják a lehetőséget. Nehéz olyan klubot találni, amelyben tudnak bánni a fiatalokkal, és útra léphetnek az európai karrierépítés felé. Ott volt előttem Dénes Vilmos példája, aki Zalaegerszegről került Belgiumba. Láttam, hogy a klub segít az előrelépésben, az ő szerződése jó visszaigazolás volt nekem.

D. B.: – Amikor megkaptam a ZTE ajánlatát, fellélegeztem, ugyanis nehéz időszakot tudtam magam mögött. Sérülések hátráltattak, folyamatosan edzőt váltottak az előző csapatomnál, szóval rögtön igent mondtam, s nem bántam meg.