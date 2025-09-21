Női NB I: négygólos győzelemmel folytatta hibátlan szereplését az MTK, győzött az Újpest is

Két sima és két szoros győzelmet, valamint egy döntetlent hozott a női labdarúgó NB I 5. fordulójának szombati játéknapja. A veretlen MTK Budapest ezúttal a Viktória FC kapuját tömte ki, de könnyedén nyert a Pécs is, amely a Budaörsöt fogadta. A Diósgyőr a Honvédot, az Újpest pedig a Szent Mihályt múlta felül 3–2-re. A Puskás Akadémia egy ponttal távozott az ETO FC otthonából.



LABDARÚGÁS

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

ETO FC–Puskás Akadémia 1–1 (1–0)

Újpest–Szent Mihály 3–2 (2–0)

Diósgyőr–Budapest Honvéd 3–2 (2–1)

Pécs–Budaörs 3–0 (2–0)

MTK Budapest–Viktória FC 4–0 (0–0)