Női labdarúgó NB I: már az MTK sem hibátlan

Az MTK Siklér Kinga duplájával hiába vezetett kétszer is, előbb Vachter Fanni, majd Simon Franciska egyenlített, utóbbi találat a ráadás harmadik percében esett. Ráadásul a hazaiak akkor már emberhátrányban játszottak Bokor Blanka kiállítása miatt.

A döntetlen azt jelenti, hogy már nincs hibátlan csapat a női NB I-ben, de az MTk így is megőrizte első helyét.

NŐI LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Puskás Akadémia–DVTK 5–1

Budapest Honvéd FC–MTK 2–2

Szent Mihály-Szeged–Győri ETO 2–1

Budaörs–Szekszárd 7–3

Pénteken játszották:

PMFC–Viktoria 2–0

Vasárnap játsszák:

14.00: Ferencváros–Újpest

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. MTK 4 3 1 0 8–3 10 pont

2. Puskás Akadémia 4 3 0 1 12–5 9 pont

3. Pécsi MFC 4 3 0 1 6–1 9 pont

4. Újpest 3 2 0 1 4–1 6 pont

5. Győri ETO 4 2 0 2 7–6 6 pont

6. Szent Mihály 4 2 0 2 6–7 6 pont

7. Budapest Honvéd 4 1 2 1 6–6 5 pont

8. Ferencváros 2 1 1 0 5–2 4 pont

9. Budaörs 4 1 0 3 8–11 3 pont

10. Diósgyőr 3 1 0 2 4–9 3 pont

11. Viktória 4 0 1 3 2–7 1 pont

12. Szekszárd 4 0 1 3 5–15 1 pont