Női labdarúgó NB I: már az MTK sem hibátlan

Az MTK Siklér Kinga duplájával hiába vezetett kétszer is, előbb Vachter Fanni, majd Simon Franciska egyenlített, utóbbi találat a ráadás harmadik percében esett. Ráadásul a hazaiak akkor már emberhátrányban játszottak Bokor Blanka kiállítása miatt.
A döntetlen azt jelenti, hogy már nincs hibátlan csapat a női NB I-ben, de az MTk így is megőrizte első helyét.
NŐI LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Puskás Akadémia–DVTK 5–1
Budapest Honvéd FC–MTK 2–2
Szent Mihály-Szeged–Győri ETO 2–1
Budaörs–Szekszárd 7–3
Pénteken játszották:
PMFC–Viktoria 2–0
Vasárnap játsszák:
14.00: Ferencváros–Újpest
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. MTK 4 3 1 0 8–3 10 pont
2. Puskás Akadémia 4 3 0 1 12–5 9 pont
3. Pécsi MFC 4 3 0 1 6–1 9 pont
4. Újpest 3 2 0 1 4–1 6 pont
5. Győri ETO 4 2 0 2 7–6 6 pont
6. Szent Mihály 4 2 0 2 6–7 6 pont
7. Budapest Honvéd 4 1 2 1 6–6 5 pont
8. Ferencváros 2 1 1 0 5–2 4 pont
9. Budaörs 4 1 0 3 8–11 3 pont
10. Diósgyőr 3 1 0 2 4–9 3 pont
11. Viktória 4 0 1 3 2–7 1 pont
12. Szekszárd 4 0 1 3 5–15 1 pont