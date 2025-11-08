NB I: Újpest–ETO FC

NB I

13. FORDULÓ

Újpest FC–ETO FC 0–0 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. V: Bognár T.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 141-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 60 újpesti győzelem, 37 döntetlen, 44 győri siker. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

♦ A lila-fehéreknek az előző közel két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 20 bajnokijukból 13-at elvesztettek, és csupán egyszer, tíz és fél éve, 2015 márciusában, a Szusza-stadionban tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Augusztusban nagyon közel voltak hozzá, pedig Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak: Giorgi Beridze 89. percben lőtt gólja után ugyanis a Győr Olekszandr Piscsur révén csak a 94. percben tudott kiegyenlíteni (1–1).

♦ Újpesten a 70. NB I-es mérkőzésük jön, az eddigiek csaknem kétharmadát, 43-at a lila-fehérek nyerték meg, a döntetlenek és a győri diadalok száma egyaránt 13. A legutóbbi 10 fővárosi összecsapásukon viszont csak egyszer tudtak nyerni az újpestiek – 3-szor döntetlen, 6-szor pedig vendégsiker született. Az előző bajnokságban a Szusza-stadionban előbb 0–0-t játszottak, majd májusban 3–2-re nyertek a győriek.

♦ Hat fordulón, illetve több mint két hónapon át tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg az Újpest a múlt hétvégén a DVTK idegenbeli legyőzésével (3–1), ezzel ellépett kiesési zónából.

♦ A legutóbbi 5 bajnokijából mindössze egyet, szintén a Diósgyőr elleni otthonit tudta megnyerni az ETO (3–1), és így csak 10. a formatabellán. Hasonló szériája tavaly november és idén február között volt a győrieknek.

♦ A lila-fehérek odahaza a júliusi 25-i bajnoki nyitányon 3–1-re megverték a Diósgyőrt, az ezt követő 5 újpesti mérkőzésükön viszont már nem tudtak nyerni (2 iksz, 3 vereség). Damir Krznar irányításával ez az egyetlen otthoni győzelmük és jelenleg csak utolsó előttiek a hazai tabellán.

♦ Az ETO a 2024 augusztusa óta, tehát több mint egy éve tartó idegenbeli veretlenségét veszítette el azzal, hogy két hete 3–2-re alulmaradt Kisvárdán, ráadásul úgy, hogy a 19. percben már 2–0-ra vezetett. Házon kívül 2–3–1 a mérlege és a legtöbb gólt (16) érte el a mezőnyben.

♦ Az újpestiektől Bese Barnabás kiállítása, Horváth Krisztofer pedig öt sárga lapos eltiltása miatt lesz kénytelen kihagyni a találkozót.

