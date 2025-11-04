Nemzeti Sportrádió

NB I: régi-új cégvezető az éllovasnál

2025.11.04. 15:47
Makray Balázs (Fotó: dvsc.hu)
Makray Balázs lett a DVSC Futball Zrt. új cégvezetője – jelentette be hivatalos közleményben honlapján a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokságban listavezető piros-fehér egyesület. A nemrégiben lemondott Tóth Pétert váltó szakember 2022 és 2025 között már betöltötte ezt a pozíciót a klubnál.

Régi-új cégvezetője van a DVSC Futball Zrt.-nek: a közelmúltban lemondott Tóth Péter helyét a posztot 2022 és 2025 között már betöltő Makray Balázs veszi át – hozta nyilvánosságra honlapján a debreceni klub.

Tájékoztatjuk szurkolóinkat és a közvéleményt, hogy a cégvezető lemondása folytán a Társaság 2025. október hó 30-án megtartott közgyűlésén megválasztotta az új cégvezetőt, a korábban már ezen tisztséget ellátó Makray Balázs személyében” – áll a klub közleményében.

Kommünikéjében az egyesület leszögezi: a klub többségi tulajdonosa, értékelve a jelenlegi helyzetet, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint részvényessel együttműködve, a lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi kiváló eredményekhez méltó, megfelelő sportszakmai és egyéb feltételeket továbbra is biztosítsa.

 

