NB I: régi-új cégvezető az éllovasnál

Régi-új cégvezetője van a DVSC Futball Zrt.-nek: a közelmúltban lemondott Tóth Péter helyét a posztot 2022 és 2025 között már betöltő Makray Balázs veszi át – hozta nyilvánosságra honlapján a debreceni klub.

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat és a közvéleményt, hogy a cégvezető lemondása folytán a Társaság 2025. október hó 30-án megtartott közgyűlésén megválasztotta az új cégvezetőt, a korábban már ezen tisztséget ellátó Makray Balázs személyében” – áll a klub közleményében.

Kommünikéjében az egyesület leszögezi: a klub többségi tulajdonosa, értékelve a jelenlegi helyzetet, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint részvényessel együttműködve, a lehetőségeket figyelembe véve mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi kiváló eredményekhez méltó, megfelelő sportszakmai és egyéb feltételeket továbbra is biztosítsa.