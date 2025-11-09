NB I: Nyíregyháza–Puskás Akadémia

NB I

13. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia 0–0 – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion. V: Rúsz

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Csupán 6-szor találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi diadal és 5 Puskás Akadémia-győzelem, 5–13-as gólkülönbség. Az egyetlen Szpari-siker 2015 májusában Felcsúton jött össze, amikor úgy nyert 2–1-re a Nyíregyháza, hogy a 87. percig még a hazaiak vezettek.

♦ A szabolcsiak az NB I-be való visszajutásuk óta mind a 4 alkalommal vereséget szenvedtek a felcsútiaktól: az előző bajnokságban rendre legalább két góllal, legutóbb, augusztus elején azonban csak 3–2-re, ráadásul úgy, hogy előtte kétszer is a Szpari szerzett előnyt, majd a PAFC a 84. és 86. percben elért gólokkal fordította meg a meccset.

♦ Nyíregyházán 3 NB I-es mérkőzést játszottak, és mindegyiket úgy nyerte meg a Puskás Akadémia, hogy közben gólt sem kapott: 2014-ben 0–1, tavaly novemberben 0–3, idén márciusban 0–2 volt az eredmény.

♦ A nyírségi városban 2016 októberében az NB II-ben csaptak össze, és a hazaiak akkor sem találtak be a felcsútiak hálójába (0–2).

♦ A piros-kékek kispadján a kisvárdai 0–0-s döntetlennel mutatkozott be az új vezetőedző, Bódog Tamás, aki hasonlóan járt, mint egy héttel korábban az elődje, Szabó István: akkor a Barcika ellen Varga Kevin a 10., most Temesvári Attila a 14. percben gyűjtött be egy piros lapot. Ebben a bajnokságban már 3 kiállításnál járnak a nyíregyháziak, ami a ZTE-ével holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.

♦ Már 4 forduló óta nem kapott ki a Puskás Akadémia, amely közben felváltva ikszelt, illetve győzött. A felcsútiaké most egálban a második leghosszabb veretlenségi széria.

♦ A Szpari egyike annak a 3 együttesnek, amely a legkevesebb pontot (5) gyűjtötte be eddig házigazdaként. Mivel közülük az övé a legrosszabb gólkülönbség (–5), így 1–2–3-as mutatójával utolsó a hazai táblázaton.

♦ A Puskás Akadémia vendégmérlege úgy 3–1–2, hogy a legutóbbi 2 idegenbeli találkozóján – egyedüliként a mezőnyből – nem vesztett pontot (1–0 a ZTE Arénában, majd 3–1 a Barcika vendégeként Mezőkövesden).

♦ A múlt héten a Kazincbarcika ellen 100. NB I-es győzelmét aratta a Puskás Akadémiával Hornyák Zsolt, a vezetőedző vasárnap újabb jubileumhoz érkezik, hiszen Nyíregyházán már a 250. tétmérkőzésén irányíthatja a felcsúti csapatot.

