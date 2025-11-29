NB I: Kazincbarcika–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK 1–1 – ÉLŐ

Mezőkövesd, Városi Stadion, 14.30 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Derdák

Gólszerző: Meszhi (31.), ill. Mucsányi Márk (26.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A két borsodi csapat csupán egyszer találkozott az élvonalban, augusztusban Miskolcon a 18. percben már 2–0-ra vezetett a Barcika, a DVTK-nak azonban Babos Bence góljával és Ivan Saponjics 95. percben értékesített tizenegyesével sikerült döntetlenre mentenie a meccset (2–2).

♦ 1984 óta 24 mérkőzésük volt az NB II-ben, ezeknek a felét, 12-t a diósgyőriek nyerték meg, 8 iksz és 4 barcikai siker mellett. A 2022–2023-as idényben mindkét csapat 1–0-ra hozta a hazai találkozóját. A barcikaiak DVTK elleni máig utolsó győzelme több mint két és fél éve, 2023. február 26-án Kurdics Levente góljával jött össze.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett is a vendég DVTK az eredményesebb, a mérleg ugyanis 3 hazai győzelem, 5 iksz, 4 diósgyőri siker.

♦ Az egy meccsel kevesebbet játszó, abszolút újonc Barcika szinte minden mutatóban leghátul van a mezőnyben: úgy utolsó a tabellán, hogy egyedüliként a legutóbbi 3 bajnokiját elvesztette, a legkevesebb gólt szerezte (13), a legtöbbet kapta (27), illetve a legrosszabb a gólkülönbsége (–14).

♦ A Diósgyőr második hazai győzelmét aratta legutóbb az MTK ellen, mégpedig meglepően fölényesen (4–0), így ezúttal már nem kieső helyről (10.) vághat neki a fordulónak és a játéknapnak. Ugyanilyen számszerű eredményű diadalt legutóbb 2024 februárjában a Fehérvár ellen, Vladimir Radenkovics első időszakának bemutatkozó bajnokiján ért el a miskolci csapat. Akkor Csongvai Áron piros lapja miatt a 18., most Ilja Beriasvili kiállítása következtében a 66. perctől játszhatott emberelőnyben.

♦ A hazai mérkőzéseit rendre Mezőkövesden játszó Kazincbarcika az egyetlen csapat, amely pályaválasztóként még nem ikszelt: 2-szer győzött, 4-szer kikapott.

♦ A DVTK-t 1–1–5-ös házon kívüli mérlegével az idegenben legkevesebb pontot (4) gyűjtő csapatok között találjuk. A vendégtabellán jobb gólkülönbségével a Barcikát, több lőtt góljával az MTK-t is megelőzi, így ott a 10.

