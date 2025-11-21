Hosszabbított csapatkapitányával az MTK

Kata Mihály a BVSC-Zugló és a Dalnoki Akadémia után csatlakozott az MTK-hoz még utánpótlásjátékosként, majd a korosztályos együtteseket végigjárva a 2018–2019-es idényben került először a felnőtt csapat keretébe az NB I-ben, a következő évadban már meghatározó játékosa volt az akkor másodosztályú csapatnak, s azóta is meghatározó tagja a fővárosi kék-fehéreknek.

A 23 éves, ötszörös magyar válogatott középpályás már csapata kapitánya, s most új, öt évre, 2030-ig szóló szerződést írt alá.

„Az elmúlt években Kata nemcsak meghatározó játékossá vált az élvonalban, hanem az MTK stílusának és filozófiájának egyik legfontosabb megtestesítőjévé is. Pályán nyújtott teljesítménye és fejlődése azt mutatja, hogy továbbra is komoly potenciál rejlik benne, és új szerződésével klubunk hosszú távú projektjének kulcsszereplője marad. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan játékos, aki nálunk nőtt fel, és aki a saját erejéből jutott el a hazai futball élvonalába, továbbra is az MTK Budapestet választotta” – olvasható a klub honlapján.

Kata Mihály ebben az idényben mind a 15 tétmérkőzésén kezdőként kapott lehetőséget, egy gólt szerzett.