Chema Rodríguez: Bárkiből lehet a csapat új vezére

TÖBB OKBÓL IS megmondhatatlan, hogy mire lesz képes férfi kézilabda-válogatottunk az egy hét múlva rajtoló Európa-bajnokságon. A mezőny erősségére és kiismerhetetlenségére nemrég Chema Rodríguez szövetségi kapitány is felhívta a figyelmet, szerinte a 24 tagú mezőnyből 15 csapatnak is megvan az esélye a négy közé jutásra.

Úgy gondolja, hogy a magyar csapat is ebbe a kategóriába tartozik, azonban két kulcsemberünk, a jobbszélső Imre Bence és a beálló Bánhidi Bence sem százszázalékos, egy másik jobbszélsőt, Krakovszki Zsoltot pedig bokasérülés miatt rögtön az idei első közös tréningen elveszítette. A rutinos játékosok közül a hazáját két évtizeden át büszkén képviselő Mikler Roland nem vállalta az Eb-t, ahogyan a válogatottságot lemondó Lékai Máté rutinja is hiányozhat a tornán.

A sikeres Európa-bajnoki szereplésünk azon múlhat, hogy a fiatalok mennyire tudnak előrelépni. Ha ezt meg tudják tenni, akkor nem lehet gond az izlandi, lengyel, olasz csoportban az első két hely valamelyikét megszerezni. A középdöntőben még egy szinttel nehezebb riválisok következnek, várhatóan Svédország és a tavalyi világbajnoki negyeddöntőt ellenünk vert helyzetből megnyerő Horvátország is az ellenfeleink között lenne.

„A játékosok nagyjából ugyanazok, mint egy éve, Szilágyi Benjámin, Papp Tamás és Pergel Andrej a legnagyobb újoncaink. Van egy sorunk, amelyik összeszokott, jól ismeri egymást és a taktikát is. Rengeteg nagyon tehetséges kézilabdázónk van, ha csapatként össze tudunk dolgozni, akkor lehetünk igazán sikeresek. Bárkiből lehet a csapat új vezére, nem egy, nem két kézilabdázónk játszik a legmagasabb szintű bajnokságokban” – mondta lapunknak Chema Rodríguez a válogatott szerdai nyílt edzése előtt.

A tréning a szokásoknak megfelelően jó hangulatú focizással vette kezdetét, ismét megtapasztalhattuk, hogy Hanusz Egon lábbal is legalább annyira technikás, mint a „saját szakmájában”. Ezt követően előkerült a kézilabda is, hiszen két nap múlva már felkészülési mérkőzést vív nemzeti csapatunk.

„Mivel a románok elleni meccset adja a televízió, ezért semmit sem szeretnénk megmutatni abból, amivel az Eb-re készülünk. A végeredmény nem lesz fontos, csak az számít, hogy mindenki pályára lépjen és egészségesen jöjjön le onnan. Csoportellenfeleink közül Románia játékstílusa talán a lengyelekéhez hasonló, magasabb, robusztusabb játékosaik vannak, mint a többet egy-egyező, gyorsabb kézilabdára törekedő olaszoknak és izlandiaknak. De velük egyelőre nem szeretnék foglalkozni, mert ahogyan mindig elmondom, a világeseményeken az első meccs a legfontosabb” – tekintett előre a szövetségi kapitány.

A péntek este hét órakor, a győri Audi Arénában megrendezendő összecsapás szünetében búcsúztatják el Ancsin Gábort, Balogh Zsoltot és Lékai Mátét. Már csak ezért is kihagyhatatlan programnak ígérkezik a románok elleni presztízsmeccs.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

A válogatott felkészülési programja:

2026. január 9., 19.00: Magyarország–Románia

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

2026. január 16., 20.30: Magyarország–Lengyelország

2026. január 18., 20.30: Olaszország–Magyarország

2026. január 20., 20.30: Magyarország–Izland