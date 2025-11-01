Bódog Tamás: A morálnak jót tesz a mutatott játék és az elért eredmény

Révész Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője: – Látszott, hogy a Nyíregyháza nagyon motiváltan érkezett, elsődleges feladatát, a védekezést jól megoldotta. A kiállítás papíron megkönnyítette a dolgunkat, de az első félidő hátralévő részében nem járattuk elég gyorsan a labdát, azonban még így is megvoltak a helyzeteink. Mentálisan erősek és fegyelmezettek voltunk, és legalább nem kaptunk gólt, mert azért ennek a veszélye is megvan ilyenkor. A szünetben kreatívabb játékosokat cseréltünk be, a fölényünket ez meghozta, az eredményességen azonban nem segített. Nem vagyunk elkeseredve, mert a legutóbbi négy fordulóban tíz pontot szereztünk, és tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Örülök neki, hogy ilyen remek szurkolók előtt nagy rangadót tudtunk játszani, ami történelmi mérkőzés is volt egyben.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője: – Szinte a teljes mérkőzést emberhátrányban játszottuk, ennek ismeretében szenzációsan teljesítettek a pályán maradt játékosok. A Kisvárda remek csapat, megsüvegelendő, ami a klubnál történik, de ezen a mérkőzésen sok kidolgozott helyzete nem volt a hazai csapatnak. Ez mutatja, hogy mennyire fegyelmezetten játszottunk, és nagy volt az összhang a csapatrészek között. Nem azt mondom, hogy győzelemmel felérő döntetlent értünk el, de a morálnak biztosan jót tesz a mutatott játék és az elért eredmény. Ha pontosabbak vagyunk, talán egy kontrából betalálhattunk volna, de érthetően a védekezésünkön volt a nagyobb hangsúly.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0

Kisvárda, Várkerti Stadion, 3005 néző. Vezette: Zierkelbach

Kiállítva: Temesvári (14., Nyíregyháza)