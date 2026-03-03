PL: Wolverhampton–Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 – ÉLŐ

Wolverhampton, Molineux Stadion. Vezeti: Bramall

Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané, A. Armstrong (Arokodare, 59.). Vezetőedző: Rob Edwards

Liverpool: Alisson – J. Frimpong, Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

G.: R. Gomes (78.), André (90+4.) ill. Szalah (83.)

Cikkünk folyamatosan frissül...