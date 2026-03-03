Nemzeti Sportrádió

PL: Wolverhampton–Liverpool

2026.03.03. 21:05
null
Szoboszlai Dominik új hajjal, a „régi” pozíciójában, irányító középpályásként kapott helyet a Liverpool kezdőcsapatában (Fotó: AFP)
A Liverpool FC a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendégeként lép pályára az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 29. fordulójának keddi játéknapján. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 – ÉLŐ 
Wolverhampton, Molineux Stadion. Vezeti: Bramall
Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané, A. Armstrong (Arokodare, 59.). Vezetőedző: Rob Edwards
Liverpool: Alisson – J. Frimpong, Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
G.: R. Gomes (78.), André (90+4.)  ill. Szalah (83.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

