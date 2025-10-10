Varga Kevin: A légiósévek erősebbé tettek, most boldog vagyok

– Nem mostanában játszott negyvenöt percet: hogy érezte magát a ZTE elleni mérkőzésen?
– Nagyon jól… – felelte Varga Kevin, aki februárban bontott szerződést a török másodosztályú Ankaragücüvel, és augusztusban, idény közben igazolt a Nyíregyháza Spartacushoz. – Az előző héten, az Újpest elleni kettő kettes meccsen kaptam már néhány percnyi játéklehetőséget, akkor még éreztem, ennyi van bennem, aztán egy héttel később a vezetőedzőnk, Szabó István a ZTE elleni bajnoki szünetében szólt, pörgessem meg a bemelegítést, beállok, elmondta mi lesz a pozícióm, mire figyeljek a pontrúgásoknál. Hátrányban voltunk, pedig már az első játékrészben is jól futballoztunk, de sikerült fordítani, megérdemelten nyertünk – vártam már, hogy ilyen futballhangulatban legyen részem!
– Szélsőt játszott?
– Dorian Babunszkit váltottam, tulajdonképpen csatár voltam, de ez nem azt jelentette, hogy nekem kell érkeznem a kapu elé a beadásokra. A bal oldalról indulva szabadabb szerepkörben játszhattam, ha arra volt szükség, visszaléphettem labdáért, részt vehettem a rövid passzos összjátékban. Nem volt idegen a szerepkör, korábban már Törökországban és a válogatottban is játszottam ezt, és fekszik is nekem.
– Nyíregyházán augusztus 15-én jelentették be a szerződtetését, de úgy tudom, már korábban is felvetődött, hogy a Spartacusnál folytatja a pályafutását.
– Nem először kerültem olyan helyzetbe, hogy csapatot váltok, tisztában voltam vele, mi ennek a menete. Kivártam, türelmes voltam, a török piac elsőbbséget élvezett, hiszen ott ismernek, de közben szerettem volna hazatérni, sokat gondolkodtam, mi lenne a legjobb. A Nyíregyháza már korábban is érdeklődött, aztán jött a konkrét megkeresés, én pedig tudtam, a klubnál jó a szakmai munka. Szabó Istvánnal ugyan nem dolgoztam korábban, de amikor a DVSC-vel bronzérmesek lettünk, ő volt az ezüstérmes KTE trénere, és tapasztaltam, mennyire szervezett az általa irányított csapat.
– Azért az élet nagy rendező: két nappal azután, hogy aláírta a szerződését, DVSC–Nyíregyháza meccs volt a Nagyerdei Stadionban.
– Nekem aznap edzésem volt, aztán televízióban néztem a találkozót – jobb volt ez így. Debrecenben nevelkedtem, az élvonalban csak a Lokiban játszottam, de ilyen a futball! A DVSC-nek azóta új tulajdonosi köre van, kicserélődött a kerete, ha majd úgy adódik, hogy játszhatok ellene, egész biztosan különleges pillanat lesz.
– Szeptemberben volt öt éve, hogy a török Kasimpasa kivásárolta a debreceni szerződéséből, az első idénye remekül sikerült az isztambuli klubnál. Utána volt a Young Boys, a Hatayspor, az Apollon Limassol, a Sepsi és az Ankaragücü játékosa, de azok az évek már kevésbé sikerültek jól. Mi lehetett ennek az oka?
– Ez sok összetevős kérdés. Nagyon szép éveket töltöttem Debrecenben, a kiesés ellenére is, aztán játszottam még öt meccset az NB II-ben, amikor leigazolt a Kasimpasa. Sok lehetőséget kaptam, stabil válogatott lettem, aztán egy bokasérülés miatt kihagytam két hónapot, és nem tudtam abban a formában visszajönni, mint amiben korábban játszottam. Váltásra kényszerültem, Svájcba, a néhány hónappal korábban még a Bajnokok Ligája-csoportkörben szereplő Young Boyshoz kerültem: megtiszteltetés volt minden perc, amit abban a remek klubban játszhattam! Nem segített, hogy sokszor váltottam, volt, ahol nem sikerült hoznom az elvárt szintet, előfordult sértődés is, nem minden helyzetet kezeltem jól. A légiósévek erősebbé tettek, de annak is örülök, hogy itthon lehetek, élvezem a futballt, boldogan jövök Nyíregyházán edzésre, és boldogan hagyom el az öltözőt. Huszonkilenc éves vagyok, nyilván vannak egyéni céljaim, támadóként az egyik nagy öröm, amikor nyer a csapat, gólt szerzel és mosoly van az arcodon. A Szparinál jó emberek, jó játékosok, jó karakterek vannak, fontos, hogy kiegyensúlyozott, stabil idényt fussunk. Szeretnék rendszeresen játszani, gólokat lőni, gólpasszokat adni, s minden nap mosolyogva bemenni az öltözőbe.
– Korábban válogatott kerettag volt – manapság hová helyezi önmagát?
– Nehéz meghatározni. Ahogyan az ember halad előre, nagyobb lesz rajta a nyomás, nagyobb a konkurencia. Ezért is tisztelem nagyon azokat, akik stabilan játszanak akár magasabb szinten is! Most fontos, hogy fizikailag érjem magam utol, közel járok ahhoz, hogy így legyen, ugyanakkor a legjobb erőnlétet a meccsterhelés adja. Jó a színvonal az NB I-ben, szinte bárki legyőzhet bárkit, jó példa erre a Kazincbarcika, az újoncot mindenki temette, de azóta az Újpestet és az MTK-t is megverte.
– Szombaton világbajnoki selejtezőt játszik a válogatott: milyen kívülről figyelni a párharcot?
– Stabil válogatottunk van, jó szakmai munka folyik, vannak fiatal, tehetséges játékosaink, örömmel tekintek vissza az időszakra, amelyet a nemzeti együttesnél tölthettem, és többek között a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is játszhattam. Le a kalappal a stáb tagjai előtt, látják, kire lehet számítani, ki teljesít a legjobban. Biztos vagyok benne, Örményország ellen meglesz a győzelem.
10. FORDULÓ
Október 18., szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7