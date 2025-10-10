Varga Kevin: A légiósévek erősebbé tettek, most boldog vagyok

– Nem mostanában játszott negyvenöt percet: hogy érezte magát a ZTE elleni mérkőzésen?

– Nagyon jól… – felelte Varga Kevin, aki februárban bontott szerződést a török másodosztályú Ankaragücüvel, és augusztusban, idény közben igazolt a Nyíregyháza Spartacushoz. – Az előző héten, az Újpest elleni kettő kettes meccsen kaptam már néhány percnyi játéklehetőséget, akkor még éreztem, ennyi van bennem, aztán egy héttel később a vezetőedzőnk, Szabó István a ZTE elleni bajnoki szünetében szólt, pörgessem meg a bemelegítést, beállok, elmondta mi lesz a pozícióm, mire figyeljek a pontrúgásoknál. Hátrányban voltunk, pedig már az első játékrészben is jól futballoztunk, de sikerült fordítani, megérdemelten nyertünk – vártam már, hogy ilyen futballhangulatban legyen részem!

– Szélsőt játszott?

– Dorian Babunszkit váltottam, tulajdonképpen csatár voltam, de ez nem azt jelentette, hogy nekem kell érkeznem a kapu elé a beadásokra. A bal oldalról indulva szabadabb szerepkörben játszhattam, ha arra volt szükség, visszaléphettem labdáért, részt vehettem a rövid passzos összjátékban. Nem volt idegen a szerepkör, korábban már Törökországban és a válogatottban is játszottam ezt, és fekszik is nekem.

– Nyíregyházán augusztus 15-én jelentették be a szerződtetését, de úgy tudom, már korábban is felvetődött, hogy a Spartacusnál folytatja a pályafutását.

– Nem először kerültem olyan helyzetbe, hogy csapatot váltok, tisztában voltam vele, mi ennek a menete. Kivártam, türelmes voltam, a török piac elsőbbséget élvezett, hiszen ott ismernek, de közben szerettem volna hazatérni, sokat gondolkodtam, mi lenne a legjobb. A Nyíregyháza már korábban is érdeklődött, aztán jött a konkrét megkeresés, én pedig tudtam, a klubnál jó a szakmai munka. Szabó Istvánnal ugyan nem dolgoztam korábban, de amikor a DVSC-vel bronzérmesek lettünk, ő volt az ezüstérmes KTE trénere, és tapasztaltam, mennyire szervezett az általa irányított csapat.

– Azért az élet nagy rendező: két nappal azután, hogy aláírta a szerződését, DVSC–Nyíregyháza meccs volt a Nagyerdei Stadionban.

– Nekem aznap edzésem volt, aztán televízióban néztem a találkozót – jobb volt ez így. Debrecenben nevelkedtem, az élvonalban csak a Lokiban játszottam, de ilyen a futball! A DVSC-nek azóta új tulajdonosi köre van, kicserélődött a kerete, ha majd úgy adódik, hogy játszhatok ellene, egész biztosan különleges pillanat lesz.

– Szeptemberben volt öt éve, hogy a török Kasimpasa kivásárolta a debreceni szerződéséből, az első idénye remekül sikerült az isztambuli klubnál. Utána volt a Young Boys, a Hatayspor, az Apollon Limassol, a Sepsi és az Ankaragücü játékosa, de azok az évek már kevésbé sikerültek jól. Mi lehetett ennek az oka?

– Ez sok összetevős kérdés. Nagyon szép éveket töltöttem Debrecenben, a kiesés ellenére is, aztán játszottam még öt meccset az NB II-ben, amikor leigazolt a Kasimpasa. Sok lehetőséget kaptam, stabil válogatott lettem, aztán egy bokasérülés miatt kihagytam két hónapot, és nem tudtam abban a formában visszajönni, mint amiben korábban játszottam. Váltásra kényszerültem, Svájcba, a néhány hónappal korábban még a Bajnokok Ligája-csoportkörben szereplő Young Boyshoz kerültem: megtiszteltetés volt minden perc, amit abban a remek klubban játszhattam! Nem segített, hogy sokszor váltottam, volt, ahol nem sikerült hoznom az elvárt szintet, előfordult sértődés is, nem minden helyzetet kezeltem jól. A légiósévek erősebbé tettek, de annak is örülök, hogy itthon lehetek, élvezem a futballt, boldogan jövök Nyíregyházán edzésre, és boldogan hagyom el az öltözőt. Huszonkilenc éves vagyok, nyilván vannak egyéni céljaim, támadóként az egyik nagy öröm, amikor nyer a csapat, gólt szerzel és mosoly van az arcodon. A Szparinál jó emberek, jó játékosok, jó karakterek vannak, fontos, hogy kiegyensúlyozott, stabil idényt fussunk. Szeretnék rendszeresen játszani, gólokat lőni, gólpasszokat adni, s minden nap mosolyogva bemenni az öltözőbe.

– Korábban válogatott kerettag volt – manapság hová helyezi önmagát?

– Nehéz meghatározni. Ahogyan az ember halad előre, nagyobb lesz rajta a nyomás, nagyobb a konkurencia. Ezért is tisztelem nagyon azokat, akik stabilan játszanak akár magasabb szinten is! Most fontos, hogy fizikailag érjem magam utol, közel járok ahhoz, hogy így legyen, ugyanakkor a legjobb erőnlétet a meccsterhelés adja. Jó a színvonal az NB I-ben, szinte bárki legyőzhet bárkit, jó példa erre a Kazincbarcika, az újoncot mindenki temette, de azóta az Újpestet és az MTK-t is megverte.

– Szombaton világbajnoki selejtezőt játszik a válogatott: milyen kívülről figyelni a párharcot?

– Stabil válogatottunk van, jó szakmai munka folyik, vannak fiatal, tehetséges játékosaink, örömmel tekintek vissza az időszakra, amelyet a nemzeti együttesnél tölthettem, és többek között a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is játszhattam. Le a kalappal a stáb tagjai előtt, látják, kire lehet számítani, ki teljesít a legjobban. Biztos vagyok benne, Örményország ellen meglesz a győzelem.

10. FORDULÓ

Október 18., szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Október 19., vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)