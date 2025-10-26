Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt szerződtetni

– Mintha a derbi előtt minden újpesti energiaitalt ivott volna, úgy pörgött a csapat – megmarad a magas fordulatszám?

– A heti edzésmunkán éreztem, óriásit lendített rajtunk a Ferencváros elleni mérkőzés – mondta lapunknak Tiago Goncalves, az Újpest 25 éves portugál balhátvédje, aki július óta erősíti a lila-fehéreket. – Fontos volt, hogy megütöttük az ellenfelünk szintjét, jól futballoztunk. A pályán akartuk bizonyítani a szurkolóinknak, mennyire hálásak vagyunk nekik a biztatásukért, és hogy együtt sikerülhet olyan szintre emelni a klubot, ahová tartozik.

– Ha az ősi rivális Ferencváros ellen így tudtak játszani, a többi csapat ellen miért nem?

– Nem tudom az okát, mindenesetre a derbin magasra tettük a lécet, mostantól elvárás ez a teljesítmény. Nehéz időszakot éltünk meg, nem úgy szerepeltünk, ahogyan szerettünk volna, de a Ferencváros elleni meccs fordulópontot jelenthet a játékunkban.

– Damir Krznar vezetőedző milyen tanulságot vont le a rangadóból?

– Nagyszerű érzékkel mérte fel, ezen a héten mire volt leginkább szükségünk: az elmúlt napokban nemcsak a pályán töltöttünk rengeteg időt együtt, hanem azon kívül is. Sok közös foglalkozást szervezett a szakmai stáb, a programok még inkább összecsiszolták a társaságot.

– Kívülről nézve úgy tűnik, élvezi a játékot Újpesten – jól látjuk?

– Igen, mivel szeretek nyomás alatt futballozni, márpedig ennél a klubnál jelentősek az elvárások. Pályafutásom során sohasem játszottam olyan csapatban, amelyért annyian szorítanak, mint az Újpestért.

– Védő létére hatékonyan segíti a támadásokat. Portugáliában sajátította el ezt a progresszív stílust?

– Gyerekként szélső támadónak neveltek, mígnem tizennégy éves koromban visszavontak a védősorba. Eleinte bosszantott, hogy több időt kellett hátul töltenem, aztán megkedveltem a posztot. Ezzel együtt nem tudom megtagadni, hogy támadó szellemű futballista vagyok: imádok előretörni, cselezni és beadással próbálkozni. Ugyanakkor védekezésben is keményen odateszem magam, máshogy nem lehet betölteni ezt a szerepkört. Próbálok fejlődni szerelésekben és védekező párharcokban, ettől javulna a játékom.

– Nagy önbizalommal futballozik – mi táplálja az önmagába vetett hitét?

– Meg kellett dolgoznom az önbizalmamért. Annak idején sokat görcsöltem azon, hogy a húszas éveim nem úgy alakultak, ahogyan elterveztem. Ez hatással volt a lelkiállapotomra, ám szerencsére felismertem, csak úgy léphetek előre, ha változtatok a mentalitásomon. Csaknem négy éve dolgozom egy pszichológussal, akinek rengeteget köszönhetek. Sokat foglalkoztunk a személyiségemmel, csiszoltunk a gondolkodásmódomon. Korábban rettegtem a hibától, de igyekeztem magam mögött hagyni ezt a félelmet, tudatosan kockáztattam egyre többet. Nőtt az önbizalmam, ezáltal javult a teljesítményem, és mostanra úgy vagyok vele, semmi sem lehetetlen. Megértettem, hogy a hiba része a játéknak – még Cristiano Ronaldo is követ el néhányat.

– Ezek szerint nem vezetett egyenes út a profi futballig, az Újpestig.

– Volt, amikor nem találtam a helyem a labdarúgás világában, különböző okok miatt éveket vesztegettem el a pályafutásomból. Frusztráló volt olasz alacsonyabb osztályokban és a portugál második vonalban futballozni. Előfordult, hogy azon töprengtem, van-e jövőm a futballpályán, ám ha elbizonytalanodtam, a családomra gondoltam: emlékeztettem magam, a szüleim és a barátnőm mennyi mindent rendelt alá annak, hogy profi labdarúgó legyek. Ez arra ösztönzött, hogy még nagyobb erőbedobással küzdjek a céljaim eléréséért. A Romániába igazolás nagy ugrást jelentett a karrieremben, hiszen a helyi liga legjobb bal oldali védője lettem, új lehetőségek nyíltak meg előttem. Viszont az igazsághoz tartozik, hogy ha 2024 nyarán nem jön össze a nagyszebeni szerződés, ma már nem biztos, hogy futballoznék, annyira alacsonyak a fizetések Portugáliában.

– Jó döntést hozott azzal, hogy júliusban az NB I-be igazolt?

– Előreléptem a váltással. Románia tökéletes ugródeszkának bizonyult – a legjobb, ami történhetett velem, hogy a szuper idényem után az Újpesthez szerződtem. A klub fizetett értem, rajtam a sor, hogy a teljesítményemmel megszolgáljam a bizalmat.

– Milyen célokkal érkezett?

– Az első háromban akarunk végezni, ami nehéz feladatnak ígérkezik, de ha a novemberi nemzetközi szünetig megnyerjük a két bajnokinkat, jó esélyekkel várhatjuk a folytatást. Egyéni célokat nem fogalmaztam meg, csak a klub sikerére összpontosítok. Mindig a legjobbamat akarom nyújtani, fontos nekem, hogy a játékommal a szurkolóink kedvére tegyek.

– Vasárnap a Debrecen ellen bizonyíthat nekik ismét.

– Csakhogy ellenfelünk nem véletlenül állt a dobogón a forduló előtt. Idegenben nem lesz egyszerű, mert támadó felfogású csapattal kell megküzdenünk, de nagyon motiváltan, összeszedetten készültünk a héten, szeretnénk elvinni a három pontot.

Van miért törleszteniük a debrecenieknek, hiszen az előző idényben háromszor is kikaptak az Újpesttől. Az biztos, hogy az utóbbi hetekben mindkét csapat halmozta a döntetleneket, szerintem ezúttal is egy-egy ponttal gazdagodnak. NS-TIPP: BERECZKY Attila

NB I

11. FORDULÓ

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!