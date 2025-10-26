Nemzeti Sportrádió

Tiago Goncalves bizonyítaná a liláknak, hogy megérte őt szerződtetni

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
Vágólapra másolva!
2025.10.26. 11:43
null
Tiago Goncalves szeretne a szurkolók kedvére tenni (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Újpest NB I Tiago Goncalves labdarúgó NB I DVSC Debrecen
Tiago Goncalves szeret nyomás alatt futballozni, ezért is élvezi a játékot Újpesten – a portugál balhátvéd többek között mentalitása hátteréről, nehéz időszakáról és a Ferencváros elleni meccs hatásáról beszélt lapunknak.

 

– Mintha a derbi előtt minden újpesti energiaitalt ivott volna, úgy pörgött a csapat – megmarad a magas fordulatszám?     
 – A heti edzésmunkán éreztem, óriásit lendített rajtunk a Ferencváros elleni mérkőzés – mondta lapunknak Tiago Goncalves, az Újpest 25 éves portugál balhátvédje, aki július óta erősíti a lila-fehéreket. – Fontos volt, hogy megütöttük az ellenfelünk szintjét, jól futballoztunk. A pályán akartuk bizonyítani a szurkolóinknak, mennyire hálásak vagyunk nekik a biztatásukért, és hogy együtt sikerülhet olyan szintre emelni a klubot, ahová tartozik.

 – Ha az ősi rivális Ferencváros ellen így tudtak játszani, a többi csapat ellen miért nem?     
 – Nem tudom az okát, mindenesetre a derbin magasra tettük a lécet, mostantól elvárás ez a teljesítmény. Nehéz időszakot éltünk meg, nem úgy szerepeltünk, ahogyan szerettünk volna, de a Ferencváros elleni meccs fordulópontot jelenthet a játékunkban.

– Damir Krznar vezetőedző milyen tanulságot vont le a rangadóból?   
 – Nagyszerű érzékkel mérte fel, ezen a héten mire volt leginkább szükségünk: az elmúlt napokban nemcsak a pályán töltöttünk rengeteg időt együtt, hanem azon kívül is. Sok közös foglalkozást szervezett a szakmai stáb, a programok még inkább összecsiszolták a társaságot.

– Kívülről nézve úgy tűnik, élvezi a játékot Újpesten – jól látjuk?     
 – Igen, mivel szeretek nyomás alatt futballozni, márpedig ennél a klubnál jelentősek az elvárások. Pályafutásom során sohasem játszottam olyan csapatban, amelyért annyian szorítanak, mint az Újpestért.

– Védő létére hatékonyan segíti a támadásokat. Portugáliában sajátította el ezt a progresszív stílust?     
 – Gyerekként szélső támadónak neveltek, mígnem tizennégy éves koromban visszavontak a védősorba. Eleinte bosszantott, hogy több időt kellett hátul töltenem, aztán megkedveltem a posztot. Ezzel együtt nem tudom megtagadni, hogy támadó szellemű futballista vagyok: imádok előretörni, cselezni és beadással próbálkozni. Ugyanakkor védekezésben is keményen odateszem magam, máshogy nem lehet betölteni ezt a szerepkört. Próbálok fejlődni szerelésekben és védekező párharcokban, ettől javulna a játékom.

– Nagy önbizalommal futballozik – mi táplálja az önmagába vetett hitét?   
 – Meg kellett dolgoznom az önbizalmamért. Annak idején sokat görcsöltem azon, hogy a húszas éveim nem úgy alakultak, ahogyan elterveztem. Ez hatással volt a lelkiállapotomra, ám szerencsére felismertem, csak úgy léphetek előre, ha változtatok a mentalitásomon. Csaknem négy éve dolgozom egy pszichológussal, akinek rengeteget köszönhetek. Sokat foglalkoztunk a személyiségemmel, csiszoltunk a gondolkodásmódomon. Korábban rettegtem a hibától, de igyekeztem magam mögött hagyni ezt a félelmet, tudatosan kockáztattam egyre többet. Nőtt az önbizalmam, ezáltal javult a teljesítményem, és mostanra úgy vagyok vele, semmi sem lehetetlen. Megértettem, hogy a hiba része a játéknak – még Cristiano Ronaldo is követ el néhányat.

 – Ezek szerint nem vezetett egyenes út a profi futballig, az Újpestig.     
 – Volt, amikor nem találtam a helyem a labdarúgás világában, különböző okok miatt éveket vesztegettem el a pályafutásomból. Frusztráló volt olasz alacsonyabb osztályokban és a portugál második vonalban futballozni. Előfordult, hogy azon töprengtem, van-e jövőm a futballpályán, ám ha elbizonytalanodtam, a családomra gondoltam: emlékeztettem magam, a szüleim és a barátnőm mennyi mindent rendelt alá annak, hogy profi labdarúgó legyek. Ez arra ösztönzött, hogy még nagyobb erőbedobással küzdjek a céljaim eléréséért. A Romániába igazolás nagy ugrást jelentett a karrieremben, hiszen a helyi liga legjobb bal oldali védője lettem, új lehetőségek nyíltak meg előttem. Viszont az igazsághoz tartozik, hogy ha 2024 nyarán nem jön össze a nagyszebeni szerződés, ma már nem biztos, hogy futballoznék, annyira alacsonyak a fizetések Portugáliában.

 – Jó döntést hozott azzal, hogy júliusban az NB I-be igazolt?     
 – Előreléptem a váltással. Románia tökéletes ugródeszkának bizonyult – a legjobb, ami történhetett velem, hogy a szuper idényem után az Újpesthez szerződtem. A klub fizetett értem, rajtam a sor, hogy a teljesítményemmel megszolgáljam a bizalmat.

 – Milyen célokkal érkezett?     
 – Az első háromban akarunk végezni, ami nehéz feladatnak ígérkezik, de ha a novemberi nemzetközi szünetig megnyerjük a két bajnokinkat, jó esélyekkel várhatjuk a folytatást. Egyéni célokat nem fogalmaztam meg, csak a klub sikerére összpontosítok. Mindig a legjobbamat akarom nyújtani, fontos nekem, hogy a játékommal a szurkolóink kedvére tegyek.

 – Vasárnap a Debrecen ellen bizonyíthat nekik ismét.     
 – Csakhogy ellenfelünk nem véletlenül állt a dobogón a forduló előtt. Idegenben nem lesz egyszerű, mert támadó felfogású csapattal kell megküzdenünk, de nagyon motiváltan, összeszedetten készültünk a héten, szeretnénk elvinni a három pontot.

Van miért törleszteniük a debrecenieknek, hiszen az előző idényben háromszor is kikaptak az Újpesttől. Az biztos, hogy az utóbbi hetekben mindkét csapat halmozta a döntetleneket, szerintem ezúttal is egy-egy ponttal gazdagodnak.
NS-TIPP: BERECZKY Attila

NB I 
11. FORDULÓ
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

 1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9

20

 2. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6

17

 3. Kisvárda

9

5

1

3

9–13

–4

16

 4. Ferencváros

9

4

4

1

19– 9

+10

16

 5. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

 6. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

 7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2

15

 8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6

11

 9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9

10

10. Újpest FC

10

2

4

4

13–13

0

10

11. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10

9

12. Zalaegerszegi TE

10

1

4

5

16–19

–3

7

 

 

Újpest NB I Tiago Goncalves labdarúgó NB I DVSC Debrecen
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Fontos a frissesség

Labdarúgó NB I
2 perce

A kétszázadik fellépésére készül Bohdan Melnik a magyar élvonalban

Labdarúgó NB I
2 órája

Olvasóink elsöprő többsége szerint nem kellett volna kiállítani Markgráf Ákost

Labdarúgó NB I
3 órája

Szabó István: A játékosok többségére egy rossz szót sem szólhatok...

Labdarúgó NB I
3 órája

Vladimir Radenkovics: Sokkterápia volt, hogy kicseréltem a teljes védelmet

Labdarúgó NB I
4 órája

Majdnem végig emberelőnyben játszva aratta első idegenbeli győzelmét a Barcika Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
15 órája

A Győr a Bajnokok Ligájában is könnyedén győzött Debrecenben

Kézilabda
17 órája

A DVTK hazai pályán aratott első győzelme egyben a Paks első veresége volt az idényben

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik