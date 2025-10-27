Nemzeti Sportrádió

Skót élvonalbeli csapat szerződtetné az ETO FC fiatal támadóját – sajtóhír

2025.10.27. 21:59
Huszár Marcell Skóciában folytathatja (Fotó: Kisalföld)
A leginkább a skót labdarúgás híreire specializálódott újságíró, Duncan McClean szerint az élvonalban szereplő Dundee United fontolgatja az NB I-es ETO FC-t erősítő Huszár Marcellnek a szerződtetését.

Duncan McClean a hivatalos X-oldalán számolt be arról, hogy a Dundee United fontolóra vette, hogy a januárban szerződteti az ETO FC-ben szereplő Huszár Marcellt. A 20 éves támadóért értesülései szerint körülbelül 350 ezer fontot (155 574 825 forintot) fizetne a skót klub.

Az újságíró írt arról is, hogy amennyiben a felek megállapodnak egymással, akkor Huszár Marcell várhatóan hároméves szerződést köt majd a Dundee Uniteddel.

A fiatal játékosért állítólag korábban egy másik nagy múltú skót együttes, a KEK-győztes Aberdeen is érdeklődött, ám végül is visszalépett a szerződtetésétől.

Huszár Marcell ebben az idényben három találkozón lépett pályára az ETO FC színeiben az NB I-ben, két gólt szerzett, a 3. és a 4. fordulóban vette be a Zalaegerszeg és az MTK kapuját.

 

