Sándor Tamás visszatér Debrecenbe – hivatalos

Sándor Tamás a debreceni futballtörténelem meghatározó játékosa, aki két különböző ciklusban is szolgálta a klubot: először 1991 és 1997 között, majd pályafutása végén 2002 és 2008 között. Közben megfordult külföldön is, a Torino, a Genclerbirligi valamint a Beitar Jerusalem játékosa volt. A magyar válogatottban 11-szer lépett pályára.

A DVSC közleménye szerint Sándor Tamás most visszatér a klubhoz, ahol az akadémián számítanak majd a munkájára: „Október 1-től ismét a DVSC kötelékében dolgozik Sándor Tamás, klubunk legendás játékosa egyéni képzésért felelős trénerként osztja meg tudását a DVSC Labdarúgó Akadémián. Immár edzőként is tapasztaltnak számító egykori kiváló labdarúgónk a különböző korosztályok játékosait bizonyosan sok, a fejlődésüket segítő tanáccsal látja majd el” – olvasható a klub honlapján közzétett rövid közleményben.