Sándor Tamás visszatér Debrecenbe – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.10.01. 11:51
Sándor Tamás (Fotó: dvsc.hu)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen szerdán hivatalos honlapján jelentette be, hogy visszatér a klubhoz Sándor Tamás, aki a jövőben a klub akadémiáján fog tevékenykedni.

Sándor Tamás a debreceni futballtörténelem meghatározó játékosa, aki két különböző ciklusban is szolgálta a klubot: először 1991 és 1997 között, majd pályafutása végén 2002 és 2008 között. Közben megfordult külföldön is, a Torino, a Genclerbirligi valamint a Beitar Jerusalem játékosa volt. A magyar válogatottban 11-szer lépett pályára.

A DVSC közleménye szerint Sándor Tamás most visszatér a klubhoz, ahol az akadémián számítanak majd a munkájára: „Október 1-től ismét a DVSC kötelékében dolgozik Sándor Tamás, klubunk legendás játékosa egyéni képzésért felelős trénerként osztja meg tudását a DVSC Labdarúgó Akadémián. Immár edzőként is tapasztaltnak számító egykori kiváló labdarúgónk a különböző korosztályok játékosait bizonyosan sok, a fejlődésüket segítő tanáccsal látja majd el” – olvasható a klub honlapján közzétett rövid közleményben.

 

