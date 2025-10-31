Révész Attila tovább tárgyal: Én is Bódog Tamást akartam a padra…

– Gerliczki Máté menesztése óta önnel a kispadon szalad a szekér: három ­meccs, három győzelem, második hely a tabellán. Napirenden van egyáltalán még az edzőkeresés, vagy elbír mindkét feladatkörrel?

– Nagyon nehéz a két munkát egyszerre végezni, volt is a túlterheltség miatt egészségügyi problémám három évvel ezelőtt, és bár most sokkal jobban figyelek magamra, tény, hogy a vezetőedzői munka is egész embert kíván – válaszolta Révész Attila, a Kisvárda Master Good sportigazgatója, vezetőedzője. – Úgyhogy folyamatosan keresem a megfelelő edzőt.

– Ilyen nehéz választani? Milyen szempontoknak kell megfelelnie a leendő trénernek?

– A legtöbb klubnál eredménytelenség miatt válnak meg az edzőtől. Én akkor, ha nem azt játszatja a csapattal, amire az alkalmas. Óriási a különbség! Fel kell tudni mérnie egy edzőnek, hogy az adott profilú együttessel mit lehet kezdeni. Nem szeretem, ha valakivel megbeszélem, mire alkalmas a csapat, és menet közben ő ettől gyökeresen eltérő futballt játszat, ráadásul ez még eredménytelenséggel is párosul. Több esetben azért vettem vissza saját kezembe az irányítást, hogy megmutassam: hibát követett el. Mindig pontosan tudom, mire képes a csapatom, és sosem az eredményességet kérem számon az edzőn, hanem a mutatott teljesítményt. Velem száz-százötvennel kevesebb passzunk van meccsenként, mint Gerliczki Mátéval volt, viszont sokkal több direkt támadásunk és sokkal több letámadásunk, és csapatszinten tíz-tizenkét kilométerrel többet futunk meccsenként. Az NB I-ben a Kisvárda futja a legtöbbet, sőt az ETO-val együtt nekünk van kimagaslóan a legtöbb magas intenzitású futásunk az Opta adatai szerint. S ha mi ezt tudjuk, ne az ötszázötven passzt és a hetvenszázalékos labdabirtoklási fölényt meg a középső zónában a passzív labdatartást erőltessük, hanem azt, amiben kiteljesedünk. Nem akarom bántani Gerliczki Mátét, de nem értette meg, mire alkalmas ez a társaság. Így aztán nagyon nehéz dolgom van az edzőválasztásban, mert ennek a csapatnak most olyan típusú edzőre van szüksége, aki ezeket az erényeket továbbviszi, adott esetben meg az ő elképzeléseit is hozzá tudja tenni.

– Akkor addig viszi a csapatot, amíg meg nem találja az ideális edzőt?

– Feltehetően az őszi szezonban még a kispadon is maradok, de legkésőbb a tavaszra szeretném megtalálni az utódomat, hiszen a téli átigazolási időszakban sportigazgatóként rengeteg munkám lesz. Valójában már most is figyelnem kell azokat a profilú játékosokat, akikkel hosszabb távon tudunk számolni. Pontosan tudom, milyen típusú labdarúgókat keresünk, és minden jelöltet vizsgálni kell ilyen szempontból. S persze tárgyalni is mindenki személy szerint velem akar – de nem lehetek mindenhol ott.

– Pénteken az edzőváltás után lévő Nyíregyházát fogadják: mit szól az új edzőhöz, Bódog Tamáshoz, aki a Kisvárdát is irányította?

– Azt szokták mondani, hogy az új edző érkezése megnehezíti az ellenfél dolgát, mert nem tudja, mire számítson. Nos, most pontosan tudom, hogy Bódog Tamástól mit várhatunk. Óvatosabb játékra számítok tőle, még akkor is, ha az ő stílusa más, mivel két nap alatt nem tudja megismerni az új csapatát. Valószínű, most még mások véleményére ad majd az együttes összeállításakor. Tehát érdemi munkát a védekezés megszervezésén kívül alig tud ennyi idő alatt hozzátenni. A motiválás és a morál javítása lesz addig is a feladata. Hozzáteszem, jobban örültem volna, ha még Szabó István marad. Azt is elárulhatom, hogy néhány hete tárgyaltam Bódog Tamással, ő volt az első számú jelöltem, de nem tudtunk megállapodni. A Nyíregyháza tehetősebb, ott meg tudták adni neki, amit kért. Pedig illett volna a mi mostani csapatunkhoz. Hogy a nyíregyháziakhoz illik-e, azt nem tudom, mert ők futják a legkevesebbet az NB I-ben a Puskás Akadémiával együtt. Ebben nagy javulást várok általa a Szparinál.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!