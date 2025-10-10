Révész Attila marad a Kisvárda vezetőedzője – hivatalos



A csakfoci.hu értesülése alapján az NSO is beszámolt arról, hogy hiába keresett vezetőedzőt a Kisvárda, középtávon Révész Attila sportigazgató ül majd a jelenleg a bajnokság ötödik helyén álló csapat kispadján. Ezt az információt erősítette meg most a klub.

„A játékosok részéről jobbára egyénenként fogalmazódott meg felém az igény, most pedig csapatszinten álltak elém azzal, ha lehet, maradjon az a felállás, amit a múlt hét óta követünk – mondta a közleményben Révész Attila. – Erre az volt az első reakcióm, hogy ezt felelősségteljesen nem tudom vállalni, de mindenképpen egyeztetnem kell róla a közvetlen környezetemmel is. Aztán egyre több helyről megfogalmazódott ez az igény, olyanok részéről is, akik jól ismerik a kialakult helyzetet. Abban maradtunk, úgy vagyok képes betölteni ezt a szerepkört, hogy az edzések egy részén nem tudok jelen lenni, illetve vannak előre tervezett elfoglaltságaim, közte külföldi utam is, amelyeket nem tudok lemondani. Mindent mérlegre téve, a közvetlen környezetemmel, a stábbal és a csapattal történt egyeztetés után mondtuk ki, hogy átmenetileg, és hangsúlyozom, nem véglegesen marad ez a felállás. A legmeggyőzőbb érv pedig az volt, hogy láttam, a váltás óta eltelt tíz napban olyan jól dolgozott a stáb, hogy akkor is bátran rájuk merem bízni az edzéseket, ha személyesen nem tudok azokon részt venni.”

„Igor Bogdanovics lesz az első számú asszisztensedző, aki a távollétemben ellátja a vezetőedzői feladatokat, ez esetben ő vezeti a gyakorlásokat is. A stábhoz tartozik még Dajka László erőnléti edző, Bodnár László asszisztensedző, Sandro Tomic kapusedző, továbbá a két elemző, Szabó Mihály és Bartha Márk, illetve a Nagy István vezette rehabilitációs szekció. Hozzájuk csatlakozik még a Supka Attila akadémiai szakmai igazgató javaslatára alkalmanként felkért, az arra érdemes egy-egy utánpótlásedző, akik váltják majd egymást, ilyen módon is biztosítjuk a számukra a tanulási lehetőséget azzal, hogy testközelből megtapasztalhatják, milyen is az NB I-es csapat edzésmunkája.”

Révész Attila arról, hogy miért nem „külsős” szakember lett a vezetőedző:

„Be kellett látnom, jelenleg kockázatos olyan edzőt kinevezni, aki nem rendelkezik teljeskörűen a jelenlegi mezőnnyel kapcsolatos ismeretanyaggal és a csapatok erősségével. A több jelölt közül egyetlen emberrel jutottunk el odáig, hogy szerződéstervezetet is kapott, mégpedig Pintér Attilával. Ő egyrészt jól ismeri a csapatunkat, hiszen a fia, Pintér Filip a játékosunk, emiatt valamennyi mérkőzésünket a helyszínen látta, így tisztában van a játékosok képességeivel is. A másik, hogy az utóbbi időben rengeteget konzultáltunk a futballról, nagyon alaposan átbeszéltünk mindent, a játékrendszereket tekintve egy hullámhosszon is vagyunk, az edzésmódszereket illetően viszont különbözik a véleményünk, de ez természetes, hiszen nem feltétlenül ugyanúgy kell látnunk a sikerhez vezető utat.”

„Mindketten erős személyiségek vagyunk, jobban össze kell még csiszolódnunk, hogy közös munkáról beszélhessünk, de a szakmai segítségére, a meglátásaira a jövőben is számíthatok. Az ő oldaláról nehéz lett volna kezelni azt a helyzetet, hogy a fia is nálunk játszik, ráadásul tavaly, a Vasasnál is ugyanez volt a helyzet. Pintér Attila nem szerette volna, ha ez esetlegesen megnehezítené az együttműködést, vagy a fia negatívan jött volna ki a helyzetből. Ennek a veszélye nem állhatott volna, és a jövőben sem áll fenn, mert Filipet nagyon tehetséges játékosnak tartom, és egyébként is célunk, hogy minél több úgynevezett fiatal játékperccel rendelkezzünk. Popovics Ilija, Pintér Filip, Szabó Szilárd és Ridwan Popoola jóvoltából egyébként is miénk a teljes NB I-es mezőny legtöbb 2005-ös születésű, vagy fiatalabb labdarúgók által gyűjtött játékperce, és ennek a feltételnek a jövőben is meg szeretnénk felelni.”

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el!