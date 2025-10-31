Három év után áll újra kiesésre a Diósgyőrben vendégeskedő Újpest



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 12. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesnek ez lesz a második összecsapása az élvonalban. Július végén Nyíregyházán Bernardo Matic fejes góljával már a 8. perctől vezetett a vendég Kisvárda, a Szpari egy vitatható tizenegyesből Kovácsréti Márk révén a 93. percben egyenlített (1–1).

♦ Tétmérkőzést 1958 óta összesen 18-at vívott a két csapat, ezekből nyolcat az NB II-ben és ugyancsak nyolcat az NB III-ban. A másodosztályban 1978 és 2018 között 5-ször a Nyíregyháza nyert, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. Bajnokin a Kisvárda máig utoljára kereken 50 évvel ezelőtt, 1975 júniusában az NB III-ban tudta legyőzni a Szparit (3–1).

♦ Kisvárdán 4-szer meccseltek az NB II-ben, 2 döntetlen mellett 2-szer a vendég piros-kékek diadalmaskodtak. Legutóbb, 2018 áprilisában 2–2-re végeztek. A hazaiaknál a mai keretből Bohdan Melnik akkor végig a pályán volt.

♦ 2014 szeptemberében a Magyar Kupában találkoztak: a házigazda NB III-as Várda 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Nyíregyházát.

♦ A Kisvárda az ETO elleni 3–2-es győzelemmel továbbra is hibátlan Révész Attila sportigazgatóval a kispadon, aki az előző idényben, még az NB II-ben irányította csapatot. Ez már a második alkalom a bajnokságban, hogy a rétközi együttes egymás után 3 bajnokit tudott megnyerni, igaz, az első hármat még Gerliczki Mátéval sikerült neki.

♦ A Nyíregyháza az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző két fordulóban nem szerzett pontot, a Kazincbarcika elleni hazai 0–1-gyel visszaesett az utolsó helyre, és mindez Szabó István vezetőedző állásába került.

♦ A nyírségi klub új szakvezetőjének az 55 éves Bódog Tamást nevezték ki, aki 2017 és 2020 között a Diósgyőr, a Kisvárda, majd a Bp. Honvéd vezetőedzőjeként összesen 63 NB I-es mérkőzésen ült a kispadon, a mérlege: 20 győzelem, 17 döntetlen és 26 vereség.

♦ A Várda otthon még nem ikszelt, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, és negatív gólkülönbsége (7–9) ellenére az előkelő második helyet foglalja el az otthoni tabellán.

♦ A Szpari idegenbeli mutatója úgy 1–1–3, hogy minden páratlan vendégfellépését elvesztette, közöttük azonban egy 90. perces góllal 2–1-re nyerni tudott Debrecenben, illetve 2–2-t ért el Újpesten.



Bódog Tamás a Nyíregyházánál tér vissza a NB I-be (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)



SZOMBAT



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Ezt a mérkőzést a kiírás szerint a Pancho Arénában kellett volna megrendezni, de a felcsútiak kérésére júliusban felcserélték a csapatok a pályaválasztói jogot, ezért most a Kazincbarcika albérletében, Mezőkövesden játszanak.

♦ Tétmeccsen egyedül az 1. fordulóban mérkőztek meg egymással, Felcsúton úgy nyertek 2–1-re a házigazdák, hogy Lamin Colley duplája után Sós Bence a 92. percben szépített. Ez volt az abszolút újonc borsodi csapat első gólja az NB I-ben.

♦ A Kazincbarcika legutóbb a 10. perctől emberelőnyben játszva 1–0-ra nyert Nyíregyházán. Ez már a 3. győzelme volt a bajnokságban, de idegenben az első NB I-es sikere a klub történetében. Kuttor Attila együttese több győzelmének köszönhetően – egy meccsel kevesebbet játszva is – feljött a 9. helyre – ilyen előkelő pozícióban még egyszer sem volt a bajnokság során.

♦ A Puskás Akadémia az előző hétvégén már a 6. perctől emberhátrányban volt az MTK ellen, ennek ellenére 54 percen át vezetett, végül mégis be kellett érnie a döntetlennel (1–1). Hornyák Zsolt együttese ezzel már 3 forduló óta veretlen (1 diadal, 2 iksz), és az előző 6 bajnokiján 5-ször 3-nál kevesebb gól esett.

♦ A Barcika pályaválasztóként legutóbb az újoncok csatájában 1–0-ra alulmaradt a Kisvárdával szemben, így az otthoni mérlege 2 győzelem és 2 vereség, amivel 8. a hazai táblázaton.

♦ A felcsútiak eddig közepesen teljesítettek idegenben, a mérlegük 2–1–2, és egyik meccsükön sem alakult ki egy gólnál nagyobb különbség.



ETO FC–PAKSI FC

♦ A nyáron a Konferencialigában indult két csapat 22-szer csapott össze a legfelső osztályban, ahol az örökmérleg 9 ETO-győzelem, 8 döntetlen, 5 paksi siker.

♦ A tolnaiak legutóbb 2014 júliusában (2–0) tudták legyőzni az ETO-t, azóta felváltva követték egymást a döntetlenek (3) és a győri diadalok (2). A bajnokság nyitányán, Pakson háromszori vendégvezetés után úgy végeztek 3–3-ra, hogy a Rába-partiak Tóth Rajmund piros lapja miatt a 70. perctől emberhátrányban voltak.

♦ Győrben 7 hazai siker és 3 iksz mellett csupán egyszer győztek a paksiak: 2013 áprilisában úgy nyertek Könyves Norbert 90. perces góljával 4–3-ra, hogy a szünetben még 0–3-ra álltak… Azóta a 2014 novemberi 2–2 mellett 3-szor nyert az ETO, az előző bajnokságban előbb 2–1-re, majd 2–0-ra. Utóbbi volt Bognár György csapatának az első veresége 2025-ben.

♦ Az ETO-nak vasárnap 19 NB I-es meccsen át tartó idegenbeli veretlenségi sorozata (9 diadal, 10 iksz) szakadt meg azzal, hogy 2–0-s vezetésről 3–2-re alulmaradt az újonc Kisvárda otthonában. Előzőleg ugyanis még 2024 augusztusában, Kecskeméten kapott ki 2–1-re.

♦ A továbbra is a táblázat élén álló Paks múlt szombaton 2–1-re alulmaradt Diósgyőrben, ezzel megtört a 10 bajnokin át tartó veretlenségi sorozata, amely 5 győzelemből és 5 döntetlenből ált össze.

♦ A győriek hazai mérlege 2–1–1, az egyetlen vereségüket a 8. fordulóban az FTC-től szenvedték el (0–2). Ezt leszámítva ősszel otthon mindig szereztek gólt.

♦ A tolnaiak idegenben több pontot gyűjtöttek (11), mint otthon (9) – igaz, egy mérkőzéssel többet is játszottak. Házon kívül 3 győzelemmel nyitottak, de vendégként a legutóbbi 3 találkozójukon már nem tudtak nyerni (2 döntetlen, 1 kudarc).



FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST

♦ A Tempó, Fradi! honlap kimutatása szerint a 229. bajnoki örökrangadó következik a két csapat között, bár a különböző adatbázisokban más-más adatok szerepelnek. Az eltérés oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A 228 élvonalbeli összecsapásukból 95-öt nyertek a ferencvárosiak, 54 döntetlen és 79 MTK-siker mellett.

♦ Az MTK legutóbb 2022 májusában, a Groupama Arénában tudta legyőzni a zöld-fehéreket (3–0). A meccs különlegessége az volt, hogy miközben a kék-fehérek akkor a bennmaradásért küzdöttek, addig a ferencvárosiak már biztos bajnokként léptek pályára. Azóta az NB I-es csatáikon 5 ferencvárosi siker és 2 döntetlen született, az egyik a mostani bajnokság nyitó köráben, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (1–1).

♦ Április 23-án a Mol Magyar Kupa elődöntőjében is összecsaptak, akkor az FTC hazai pályán 3–1-re nyert.

♦ A 82 Üllői úti találkozójukból 38-at nyert meg a Ferencváros, 26-ot az MTK, 18-szor döntetlenre végeztek. A Groupama Arénában tavaly februárban megrendezett, 5–1-es találkozójuk arról maradt emlékezetes, hogy Varga Barnabás egymaga négy gólt szerzett. Legutóbb, idén februárban, Robbie Keane bemutatkozó bajnokiján viszont a kétszeres gólkirály sem tudott eredményes lenni (0–0), – igaz, csak az 59. percben állt be –, így a kék-fehérek egy pontot elvittek a Groupama Arénából.

♦ A Ferencváros legutóbb otthon 2–1-re kikapott a meccs előtt utolsó helyen álló Zalaegerszegtől, így már zsinórban a 3. bajnokiján maradt győzelem nélkül (2 iksz, 1 vereség). Robbie Keane-nel a kispadon 2025 elején volt már egy ennél hosszabb nyeretlenségi szériája is a zöld-fehér csapatnak, hiszen az ír szakvezető kinevezése után 2 döntetlennel, majd 2 vereséggel nyitott a bajnokságban, majd az első győzelem csak az 5. próbálkozásra, Székesfehérváron jött össze (3–1).

♦ Az egy mérkőzéssel többet játszó MTK egy ponttal megelőzi a tabellán az FTC-t, sőt, 10 ponttal vezeti az ötfordulós formatabellát.

♦ Sorozatban 4 hazai bajnokiján képtelen volt győzni a Ferencváros (2 döntetlen, 2 vereség) – erre eddig csak egyszer, 2023 februárja és áprilisa között (3 iksz, 1 vereség) – még a Csercseszov-érában – volt példa a Groupama Aréna 2014. augusztusi megnyitása óta! Olyan otthoni nyeretlenségi szériájuk pedig legutóbb a 2013–2014-es idényben volt a zöld-fehéreknek, amikor – még a régi Puskás-stadionban – 4 egymást követő hazai NB I-es találkozójukon a mostanihoz hasonlóan mindössze 2 pontot szereztek. Az a negatív sorozat egyébként 2013 októbere és 2014 márciusa között 6 mérkőzésen át tartott (3 döntetlen, 3 vereség), majd a Lombard Pápa elleni 4–0-s sikerrel ért véget. Az említett időszak első négy találkozóján még a holland Ricardo Moniz volt a vezetőedző, a következő kettőn pedig már Thomas Doll.

♦ Horváth Dávid együttese vendégként támadásban – a Barcikával egálban – a legkevesebb gólt hozta össze (4), az előző körben viszont 1–1-et ért el a legutóbb ezüstérmes Puskás Akadémia otthonában – igaz, már a 6. perctől emberelőnyben játszhatott.

♦ Az FTC-ből Ötvös Bence, az MTK-ból Kovács Patrik öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára az örökrangadón.



VASÁRNAP

DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC

♦ Eddig 121 mérkőzésük volt az első osztályban, az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja: 22 találkozót nyert meg a Diósgyőr, 44 lett döntetlen és 55 hozott újpesti sikert.

♦ A DVTK a máig utolsó sikerét nem a pályán harcolta ki az újpestiek ellen. 2020 novemberében ugyanis a lila-fehéreknél sok játékos kapta el a koronavírust, ezért a fővárosiak szerették volna a meccset elhalasztani. A kiesés ellen küzdő házigazda miskolciak azonban ebbe nem egyeztek bele, az újpestiek pedig végül nem álltak ki, így a 3 pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Diósgyőrnek írta jóvá az MLSZ (az örökmérlegben ez DVTK-sikerként szerepel.)

♦ A Diósgyőr a zöld gyepen legutóbb 2020 márciusában, házigazdaként verte meg a lila-fehéreket (2–1). Azóta 5 újpesti siker és 4 döntetlen született, mégpedig úgy, hogy az előző bajnokságban mindháromszor ikszeltek, majd a július végi 1. fordulóban a Szusza-stadionban – több mint 10 ezer néző előtt! – 3–1-re nyertek a lila-fehérek. Horváth Krisztofer akkor duplázott, azóta viszont bajnokin nem talált be.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett a miskolciaknak csupán 2 győzelem hiányzik ahhoz, hogy kiegyenlítetté tegyék az örökmérleget, amely most 17 diósgyőri sikert, 22 ikszet és 19 újpesti diadalt mutat. A lila-fehérek hármas veretlenségi sorozatban vannak Miskolcon (1 siker, 2 iksz). Legutóbb, február 1-jén úgy játszottak 1–1-et, hogy az Újpest az NB I-ben akkor bemutatkozó Kaczvinszki Dominik piros lapja miatt a 66. perctől emberhátrányban volt.

♦ A Diósgyőr lett az első csapat, amelynek ebben a kiírásban sikerült legyőznie a Paksot (2–1), és ezzel egyben megszakította saját ötmeccses nyeretlenségi sorozatát is (3 döntetlen, 2 vereség).

♦ Az Újpest vasárnap 5–2-es vereséget szenvedett Debrecenben, ezzel már 6 forduló óta nyeretlen (3 iksz, 3 kudarc), és jelenleg ez a mezőnyben a leghosszabb ilyen negatív sorozat. A táblázaton kevesebb győzelme (2) miatt lecsúszott – az ugyancsak 10 pontos Barcika és ZTE mögé – a kiesést jelentő 11. helyre, ahol ezt megelőzően legutóbb három évvel ezelőtt, 2022 őszén a 13. fordulót követően állt, amikor még Milos Kruscsics dirigálta a csapatot. Azt a bajnokságot végül, már Nebojsa Vignejviccsel a 8. helyen fejezte be.

♦ A DVTK négymeccses hazai döntetlenszériáját törte meg a Paks legyőzésével, így ebben a bajnokságban otthon még veretlen. Házigazdaként legutóbb április 19-én az ETO-tól kapott ki (2–4).



DEBRECENI VSC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ A két csapat 1979 óta 71-szer találkozott a legfelső osztályban. A házigazda debreceniek hatalmas fölényét jelzi, hogy éppen kétszer annyi győzelmet (38) arattak, mint a zalaiak (19), a döntetlenjeik száma 14.

♦ Az előző 10 összecsapásukból 2 ZTE-siker és 7 DVSC-győzelem mellett csak 1 lett iksz, mégpedig legutóbb, júliusban Egerszegen, ahol háromszori zalai vezetés után alakult ki a 3–3-as végeredmény.

♦ A ZTE évtizedeken át többnyire kikapni járt Debrecenbe, eddig 27-szer tért haza pont nélkül, 7-szer ikszelt és csak 3-szor tudott nyerni Hajdú-Biharban. Ilyen először a 2002-es (1–6), majd a 2020-as (0–3) és a 2021-es (1–2) nagyerdei találkozón fordult elő.

♦ A DVSC az előző 5 hazai bajnokiját megnyerte a zalaiak ellen, tavaly augusztusban a beugró Dombi Tibor irányításával hamar hátrányba került, majd 3–1-re fordított. Legutóbb, áprilisban pedig úgy győzött 4–3-ra, hogy a találkozó 87. percében még a zalaiak álltak nyerésre, de ezután a Loki nyáron távozott játékosa, Brandon Domingues két góljával megszerezte a három pontot.

♦ A Loki jelenleg az NB I leghosszabb ideje veretlen csapata, hiszen az előző 5 fordulóban kapott ki (2 győzelem, 3 döntetlen). Vasárnap 5 góllal terhelte meg az Újpest kapuját (5–2), ehhez hasonlóra előzőleg tavaly decemberben volt példa, amikor ugyancsak hazai pályán az FTC-t verte 5–4-re.

♦ A ZTE még csak a 2. őszi győzelmét ünnepelhette az előző körben, viszont az idény eddigi legnagyobb meglepetését okozva, idegenben, hátrányból verte meg 2–1-re a Ferencvárost, így előrelépett a kieső zónából.

♦ A Mol Magyar Kupából – a Honvéd ellen hosszabbításban – az élvonalbeli együttesek közül a héten egyedüliként kiesett Debrecen a bajnokságban pontjainak alig több mint egyharmadát zsebelte be a saját stadionjában, 19-ből 7-et. A hazai mérlege 2–1–2, amellyel a középmezőnyben foglal helyet.

♦ A Zalaegerszeg a 10 pontja pontosan felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 1–2–2. Vendégként az április 6-i fehérvári 2–0 után, vagyis több mint féléves szünetet követően tudott a Groupama Arénában újra bajnoki mérkőzést nyerni.

A 12. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 31., péntek

20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport).Vezeti: Zierkelbach Péter

November 1., szombat

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 2., vasárnap

15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.