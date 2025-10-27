Nemzeti Sportrádió

Fordulatos meccsen győzte le a futsal NB I címvédője a Magyar Kupa-győztest a forduló rangadóján

2025.10.27. 22:53
Továbbra is hibátlan a Veszprém (Fotó: Vehir.hu Futsal Veszprém/Facebook, archív)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 10. fordulójában nyert a Veszprém, az Újpest, a Nyíregyháza, az Aramis SE, a DEAC és a Magyar Futsal Akadémia.

A Magyar Kupa legutóbbi kiírását megnyerő Berettyóújfalu hazai pályán háromszor is vezetett a bajnoki címvédő ellen, ám a Veszprém fordított, és 4–3-ra megnyerte a forduló rangadóját – a győztes találat az utolsó percben született, a hivatalos jegyzőkönyv szerint Petró Martin öngólja döntötte el a három pont sorsát. Az Újpest a PTE-PEAC ellen került kétszer hátrányba, de 4–2-es sikert aratott, a Kecskemét vezetett a DEAC otthonában, azonban elszenvedte hatodik vereségét az idényben. A Nyíregyháza otthon, az Aramis SE idegenben nyert könnyedén, míg az MFA megszerezte a második győzelmét, miután megverte vendégként a H.O.P.E. Futsalt.

FÉRFI FUTSAL NB I
ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
DEAC–Kecskemét 3–2
Nyíregyháza–Nyírbátor 5–1
Berettyóújfalu–Veszprém 3–4
Haladás–Aramis SE 0–5
PTE-PEAC–Újpest 2–4
H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia 2–4

Az állás
  1. Veszprém 30 pont
  2. Újpest 24 pont
  3. Nyíregyháza 21 pont
  4. Aramis SE 18 pont
  5. DEAC 17 pont
  6. PTE-PEAC 13 pont
  7. Kecskemét 12 pont (4 győzelem)
  8. Berettyóújfalu 12 pont (3 győzelem)
  9. H.O.P.E. Futsal 10 pont
10. Nyírbátor 7 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 6 pont
12. Haladás 4 pont

 

