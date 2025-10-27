Fordulatos meccsen győzte le a futsal NB I címvédője a Magyar Kupa-győztest a forduló rangadóján

A Magyar Kupa legutóbbi kiírását megnyerő Berettyóújfalu hazai pályán háromszor is vezetett a bajnoki címvédő ellen, ám a Veszprém fordított, és 4–3-ra megnyerte a forduló rangadóját – a győztes találat az utolsó percben született, a hivatalos jegyzőkönyv szerint Petró Martin öngólja döntötte el a három pont sorsát. Az Újpest a PTE-PEAC ellen került kétszer hátrányba, de 4–2-es sikert aratott, a Kecskemét vezetett a DEAC otthonában, azonban elszenvedte hatodik vereségét az idényben. A Nyíregyháza otthon, az Aramis SE idegenben nyert könnyedén, míg az MFA megszerezte a második győzelmét, miután megverte vendégként a H.O.P.E. Futsalt.

FÉRFI FUTSAL NB I

ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

DEAC–Kecskemét 3–2

Nyíregyháza–Nyírbátor 5–1

Berettyóújfalu–Veszprém 3–4

Haladás–Aramis SE 0–5

PTE-PEAC–Újpest 2–4

H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia 2–4

Az állás

1. Veszprém 30 pont

2. Újpest 24 pont

3. Nyíregyháza 21 pont

4. Aramis SE 18 pont

5. DEAC 17 pont

6. PTE-PEAC 13 pont

7. Kecskemét 12 pont (4 győzelem)

8. Berettyóújfalu 12 pont (3 győzelem)

9. H.O.P.E. Futsal 10 pont

10. Nyírbátor 7 pont

11. Magyar Futsal Akadémia 6 pont

12. Haladás 4 pont