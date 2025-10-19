Aljosa Matko: Szeretnénk tíz év után legyőzni a Ferencvárost

– Ez a hét más volt, mint a többi?

– Számomra mindenképpen, mert kedvelem a derbiket – mondta a Nemzeti Sportnak Aljosa Matko, az Újpest FC házi gólkirálya a Ferencváros elleni bajnoki előtt. – Természetesen minden meccsen három pont jár a győzelemért, de a rangadók mindig különlegesek. Nagyon várom, hogy elkezdődjön.

– Pedig az előjelek nem kedvezőek...

– El sem hittem, amikor meghallottam, hogy csaknem tíz éve nyeretlenek vagyunk a Ferencváros ellen, úgyhogy az a vágyam, hogy a segítségemmel megtörjön a rossz sorozat. Elhihetik, mindent megteszünk, hogy győzzünk. Különleges jelentősége van a párharcunknak, a jelenlegi helyzetünkben rengeteget jelentene a derbi megnyerése.

– Pályafutása során az Olimpija Ljub­ljana ellen szerezte a legtöbb gólt. Ezek szerint rangadóspecialista?

– Ráadásul a ljubljanaiak is zöld-fehérek, mint a Ferencváros! Nem blokkolok le a parázs hangulattól, éppen ellenkezőleg: sokszor a nagy feszültség közepette hozom ki magamból a legjobbat. Ilyenkor mindig ezer fokon égek, villanni akarok, és ennek a hozzáállásnak eddig sok emlékezetes pillanat lett az eredménye. Többször játszottam már a legnagyobb szlovén rangadón, a Maribor–Olimpiján, akárcsak Svédországban a Hammarby–AIK-on, úgyhogy van rutinom a felfokozott hangulatú mérkőzéseket tekintve.

– Szabadidejében nézi az NB I-et? Látta már a Ferencvárost játszani?

– Ha időm engedi, nézem a magyar bajnokságot, ám a felkészülésnél a szakmai stáb elemzéseire hagyatkozom. Jó csapat az ellenfelünk, feltűnően képzettek a játékosai. Varga Barnabást tartom közülük kiemelkedőnek, oda kell figyelnünk rá a beadásoknál, mert minden helyzetből képes betalálni, nagyszerű a fejjátéka.

A nap, amikor nem számít a tabella – csak a színek, az érzelmek és persze a történelem. Minden becsúszásért taps jár, minden gól örök emlék marad. A derbin sosem unalmas a menü: nagy küzdelem, jó adag feszültség, csipetnyi dráma mindig belefér. Mit hoz ezúttal a magyar futball egyik legnagyobb rangadója? Szerintem döntetlent… NS-tipp: Borbola Bence

– Milyen meccsre számít?

– Nem hiszen, hogy látványos lesz. A győzelem a legfontosabb, egyik szurkoló sem tesz szemrehányást a játék képére, ha nyer a csapata.

– Hogyan lehet a nyeretlenség miatt felgyülemlett feszültséget pozitív energiává formálni Újpesten?

– Bár eddig nem szerepeltünk jól az idényben, szerencsére nem érzek idegeskedést a társakon, elszántnak látom őket. Mindenki nyerni akar, mi akarunk lenni az a csapat, amely tíz év után legyőzi a Ferencvárost.

– Csupa helyi nagycsapatban játszott, szerepelt a Mariborban, az Olimpija Ljubljanában, a Celjében és a Hammarbyban. Volt valaha olyan hullámvölgyben ezekkel a klubokkal, mint most az Újpesttel?

– Előfordult már a pályafutásom során, hogy a bennmaradásért kellett küzdenünk, ám akkor, fiatalként olyan csapatban játszottam, amely nem volt sokkal többre hivatva. Az Újpesttel a dobogót tűztük ki célul. Ettől jelenleg messze vagyunk, de még csak kilenc forduló ment le a bajnokságból. Továbbra is minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megfeleljünk a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknak. Egy percig sem éreztem azt, hogy az erőviszonyok alapján alsóházi csapat volnánk. Hiszek benne, hogy megindulunk felfelé a tabellán.

– A kilenc bajnokin szerzett kilenc pont tükrében mitől bizakodó?

– Mert jó játékosaink vannak és nem töltünk be alárendelt szerepet a meccseken. Hiába vagyunk nyeretlenek négy forduló óta, az volt a benyomásom, hogy mindegyik bajnokin mi voltunk a jobb csapat. Kívülről úgy tűnhet, hogy baj van, de én, aki minden nap ott vagyok az edzőközpontban és látom, hogyan melózunk, biztos vagyok benne, hogy az erőfeszítéseink kifizetődnek. Nem tudnám megmondani, miért nem tudjuk érvényesíteni az akaratunkat a mérkőzéseken, sokat dolgozunk, hogy kikecmeregjünk a gödörből. Pozitívan kell hozzáállnunk a folytatáshoz, mert csak akkor tudjuk kihozni magunkból azt, ami bennünk van.

– A Nyíregyháza elleni bajnokira igencsak csökkent a hazai nézőszám a Szusza Ferenc Stadionban, tízezerről négyezernégyszázra esett vissza. Mivel lehet elnyerni a szurkolók bizalmát?

– Nem tehetünk nekik szemrehányást, hiszen hozzánk hasonlóan mindig győzelmet várnak. Ennél a klubnál csak a három pontot lehet sikerként értelmezni, legyen akárki az ellenfél, a szurkolók azt várják tőlünk, hogy nyerjünk. Igyekszünk meghálálni a bizalmukat, amit azzal érhetünk el, ha mindent kiadunk magunkból. Ha a derbin itthon tartjuk a három pontot – ezzel tudnánk igazán törleszteni –, biztos vagyok benne, hogy ismét sokan kijönnek majd a meccseinkre. Úgy hallottam, vasárnap telt ház várható, aminek nagyon örülök, ezúton is köszönjük a szurkolóinknak!

– Damir Krznar vezetőedzőért is küzdenek? Nemrégiben megjelentek az első hírek arról, hogy veszélyben lehet az állása.

– Az ő hívó szava az egyik oka annak, hogy a nyáron Újpestre szerződtem. Számomra ő a jó szakmai munka garanciáját jelenti. Érte is küzdök, szeretném meghálálni a bizalmát. Mindenki hisz a munkájában, együtt lendülünk át a nehezebb időszakon.

– Minek tulajdonítja, hogy a csapat a gyenge szereplése ellenére jó formában futballozik?

– Gyorsan alkalmazkodtam a magyar bajnoksághoz. Számomra ez jó liga: mindegyik csapat gólszerzésre tör, ez területeket nyit nekem a védelem mögé kerülni. Nem az a srác vagyok, aki végigszlalomozik a labdával a pályán, inkább abban vagyok jó, hogy megfelelő ütemben érkezem a kapu elé. Kamatoztatni tudom a gyorsaságomat, sokszor kerülök helyzetbe a tizenhatoson belül, és egészen jó százalékban használom ki a lehetőségeimet.

– Furcsamód mégsem kapott meghívást a szlovén válogatottba, amely az utóbbi három vb-selejtezős találkozóján nem szerzett gólt.

– Az ősszel bíztam benne, hogy tagja leszek a keretnek, de nem számított rám a szövetségi kapitány. Az a feladatom, hogy továbbra is gólokat szerezzek, és megtegyek mindent, amit csak tudok, hiszen kemény munkával tudom kivívni az elismerést és a bizalmat.