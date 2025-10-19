Dugó a pezsgősüvegben – Borbola Bence jegyzete

HA VAN ÖRÖK MOTORJA a magyar futballnak, ami akkor is pöfög, ha épp minden más akadozik és unalomba fullad, az az Újpest–Fradi. Nincs még egy meccs, amelybe ennyi múlt, indulat, ellenszenv és irónia sűrűsödne. És bármennyire is próbáljuk szakmailag elemezni, taktikáról beszélni, formációt boncolgatni – a derbi valahogy mindig kicsúszik a racionalitás alól.

A papírforma alapján ismét a Ferencváros nyer, de nincs az a sorozat, amely ne szakadna meg egyszer. A lila-fehérek a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb (újra) legyőzik az ősi riválist, de hogy ez most lesz-e, jövő tavasszal, netán további évek múltán, nem lehet tudni…

Ha az erőviszonyok egyelőre nem is, a költségvetés az elmúlt másfél évben jóval kiegyenlítettebb lett, de hiába a Megyeri úti kasszába öntött eurómilliók, a tucatnyi új futballista, az új szakmai stáb, a játék és az eredmények sem meggyőzőek. Kevés a győzelem (2), kevés a rúgott gól (12), és mintha egyelőre a mindent elsöprő lelkesedésből sem lenne túlzottan sok.

Ami viszont kiegyenlítettebbé teheti a mostani derbit, az az idén életbe lépett „magyarszabály”, ha valamitől, ettől most szorosabb lehet a meccs. Az Üllői úton egyelőre követik az ajánlást – ráadásul nem is akárhogyan, gondoljunk csak a berobbanó Gruber Zsomborra vagy a Nyíregyházáról igazolt, mély vízbe dobott Nagy Barnabásra –, a IV. kerületben viszont fityiszt mutattak a Magyar Labdarúgó-szövetségnek és a felkínált százmillióknak. Újpesten olyan lemaradást kell ledolgozni, melyet nem a kasszába beérkező félmilliárd forint tüntet el. Legutóbb Felcsúton a kezdő tizenegyben tíz légiós volt, és aligha lesz kevesebb a Ferencváros ellen. Nem lehet kizárni, hogy a zöld-fehérek 2015 óta tartó veretlenségének a „magyarszabály” vet véget, de legalábbis alaposan beleszólhat ebbe a szériába. A Ferencváros az utóbbi években felült a hazai futball trónjára, és az idényben aligha az Újpest taszítja le, de egy meccsen bármi megtörténhet.

A hangulat újra felejthetetlen lesz, arra is mérget lehet venni, hogy a két tábor ismét kígyót-békát kiált egymásra, a kérdés inkább az: eljöhet-e most a pillanat, amikor újra győznek a lilák?

Mert ha igen, az olyan érzelmi töltet lesz a Megyeri úton, mint a dugó a pezsgősüvegben – hiába próbálja az ember lenyomni, úgyis kilő.