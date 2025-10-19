Tornagyőztes a csángó közméltóságok csapata Csíkszentdomokoson

Folytatódott a huszonhat éve élő hagyomány: az idén sem maradt el a magyar Országgyűlés, valamint a székely és a csángó közméltóságok csapatának őszi futballtornája az erdélyi Csíkszentdomokoson, a Buzánszky Jenő Sportközpontban.

Kövér László házelnök játékra jelentkezik

Edvi Péter NGYSZ-elnök (balra) és Karda Róbert polgármester

Ünnepélyes megnyitó Kövér Lászlóval és Edvi Péterrel

A teljesen felújított létesítményt az Aranycsapat egykori legendás hátvédjéről nevezték el, aki haláláig betöltötte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) – amelynek önkéntes gyerekorvosai rendszeresen vizsgálják a szegénységben élő székely gyerekeket – sportbizottságának elnöki tisztét, és több mint húsz éven keresztül kísérte el az NGYSZ önkéntes orvoscsoportját Erdélybe. Gyakran vele tartott Hidegkuti Nándor, az Aranycsapat csatára, Szepesi György sportújságíró és Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenus is.

„Buzánszky Jenő ötlete volt, hogy a politikai szereplőket a legkönnyebben úgy lehet egymáshoz közel hozni, ha futballoznak egymással – idézte fel lapunknak Magyar Zoltán, a magyar parlamenti válogatott szövetségi kapitánya. – Így kezdtek el rendszeresen megmérkőzni a székely közméltóságok és a magyar parlamenti képviselők, később pedig a csángó közméltóságok is csatlakoztak, így alakult át hármas tornává. Tulajdonképpen ebből nőtt ki később a Nemzeti Összetartozás Torna is, és egyik »leágazódása« a júliusi, időben a Tusványosra eső csíkszentsimoni mérkőzés is a székely közméltóságok és a magyar parlamenti csapat között. Idén a Buzánszky 100 emlékév adott különös aktualitást a tornának.”

Az október 10-i futballtorna győztese a csángó közméltóságok csapata lett, miután a kétszer 30 perces mérkőzésen 6–2-re legyőzte a székely együttest, 4–3-ra a magyar parlamenti válogatottat.

Kövér László labdát szerez, majd pontosan továbbít

Bárányos Zsolt (5) is pályára lépett az anyaországi csapatban

Szondi László, az országgyűlési őrség tagja lövésre lendít

„Mi olyanok vagyunk, mint a magyar vízilabda-válogatott: az ezüstérem is csalódás. Nagyon sok mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban, a török parlamenti válogatott elleni győzelem során pedig több sérültünk lett, így a fiatal csángó csapat megérdemelten nyert. A székelyek ellen a fizikai és mentális fáradtság jelei is megmutatkoztak, így négy-egyes vereséget szenvedtünk” – értékelt Magyar Zoltán szövetségi kapitány.

A magyar parlamenti csapatban pályára lépett mások mellett Kövér László házelnök, Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke, Bácskai János, Szatmáry Kristóf, Papcsák Ferenc, Sára Botond, valamint félig-meddig vendégjátékosként a korábbi válogatott Bárányos Zsolt, Budapest Főváros Kormányhivatala tisztviselője.

A jó hangulatú sporteseményen a helyi ifjúsági fúvószenekar játszotta a himnuszokat. A torna után kellemes bankettre került sor, és a legtöbben ott maradtak a vasárnapi, csíkszentdomokosi búcsúra is.

A csángók ellen szoros meccsen maradt alul a parlamenti gárda

Szinai Attila és Bácskai János (2) akcióban a székelyek ellen

Szinai Attila és Sára Botond együttesen próbál szerelni

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. október 18-i lapszámában jelent meg.)