Úszás: két magyar győzelem és két világcsúcs a westmonti vk-viadalon

Kós Hubert továbbra is szárnyal, s eddig mindent ugyanúgy „csinál”, mint ahogy egy héttel korábban, a rövid pályás világkupa-sorozat első állomásán, Carmelben.

Magyar idő szerint szombaton éjjel a vk-viadal második napján Westmontban ismét megnyerte az ötven hátat – egy századdal volt gyorsabb lengyel ellenfelénél.

Sárkány Zalán a 800 gyors rövid pályás világbajnokaként ugrott vízbe, és bizonyította is, nem véletlenül szerzett aranyérmet tavaly decemberben a budapesti vb-n, mi több, az akkori idejét (7:30.56) tovább javította, így ezen a távon az országos rekord immár 7:30-on belüli (7:29.50). Győzelmének értékét növeli, hogy – többek között – az ötvenes medencében 400 gyorson világbajnok, 800 gyorson vb-ezüstérmes ausztrál Samuel Shortot utasította maga mögé.

A szintén ausztrál Mollie O’Callaghan meg tulajdonképpen mindenkit, aki valaha is leúszta a 200 gyorsot huszonötös medencében, merthogy szombaton éjszaka a klasszis világcsúccsal (1:49.77) nyerte a számot, s ezzel ő lett az első női úszó, aki 1:50-en belüli teljesítette ezt a távot. Itt Ábrahám Minna hatodikként ért célba, korábbi egyéni rekordján (1:54.46) több mint egy másodpercet faragva (1:53.15) – Molnár Dóra az előfutamokat a 17. helyen zárta (1:57.92).

A westmonti vk-viadal szombati napja hozott egy másik világrekordot is: az amerikai Regan Smith saját, 2024 decemberében a Duna Arénában úszott csúcsát állította be (54.02), s nyerte meg a 100 hátat.

Az előfutamok során Fángli Henrietta 100 mellen 23 századdal maradt le a döntőről, s lett a kilencedik (1:05.89), 100 gyorson Németh Nándor a 13. (47.13), Jászó Ádám a 15. (47.17), Kós Olivér a 40. (49.02) lett, 200 pillangón Márton Richárd a tizedik (1:55.24), 200 vegyesen Kós Olivér a 15. (1:58.32), Zombori Gábor a 16. helyen (1:59.46) végzett, 50 pillangó Tankó Beatrix a 12. (26.56), Senánszky Petra a 23. (27.66), 100 háton Molnár Dóra a 21. (1:00.80) lett.

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, WESTMONT

Érdekesebb eredmények

Férfiak

800 m gyors

1. Sárkány Zalán 7:29.50 – országos csúcs, régi: 7:30.56, Sárkány Zalán, 2024

2. Samuel Short (ausztrál) 7:32.43

50 m hát

1. Kós Hubert 22.91

2. Kacper Stokowski (lengyel) 22.92

3. Thomas Ceccon (olasz) 22.94

200 m vegyes

1. Shaine Casas (amerikai) 1:50.08

Nők

200 m gyors

1. Mollie O’Callaghan (ausztrál) 1:49.77 – világcsúcs, régi: 1:50.31, Siobhan Haughey (hongkongi), 2021

…6. Ábrahám Minna 1:53.15

100 m hát

1. Regan Smith (amerikai) 54.02 – világcsúcs-beállítás

400 m vegyes

1. Ellen Walshe (ír) 4:25.33