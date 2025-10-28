Nemzeti Sportrádió

A skótok szerint Robbie Keane a Celtic-kispad egyik várományosa – sajtóhír

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 17:21
null
Robbie Keane (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Címkék
NB I magyar foci Robbie Keane FTC Celtic Ferencváros
Nem zárható ki teljesen, hogy a Zalaegerszeg elleni vasárnapi 2–1-es vereség volt Robbie Keane vezetőedző utolsó bajnokija a labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros kispadján. Az ír trénernek van ugyanis az egyik legnagyobb esélye arra, hogy átvegye a távozó Brendan Rodgers helyét a Celtic kispadján.

Mint arról már beszámoltunk, Brendan Rodgers hétfőn benyújtotta lemondását a Celticnél, amit a klub elfogadott, így a szakvezető azonnali hatállyal távozott. Ezután pedig természetesen azonnal megkezdődtek a találgatások arról, hogy ki válthatja a korábbi sikeredzőt a glasgow-i klubnál, amelyet jelenleg ideiglenesen az északír Martin O'Neill irányít. 

Ugyan nem kimondottan sajtóértesülés, de a Coral skót fogadóiroda szerint a legnagyobb esélye a Nottingham Foresttől nemrégiben menesztett Ange Postecoglounak van arra (4/5), hogy Rodgers örökébe lépjen a Celticnél. A második helyen pedig a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjét, Robbie Keane-t emlegetik (3/1) – szúrta ki a Csakfoci a The Scottish Sun cikkét.

Robbie Keane kinevezése azért sem lenne meglepetés, mert játékosként a Celticnél is szerepelt: 2010 tavaszán 16 meccsen 12-szer talált be az ellenfelek kapujába.

A 45 éves ír tréner idén januárban vette át a Ferencváros irányítását, és rögtön megnyerte vele az NB I-et, a Magyar Kupában a döntőben maradt alul a Pakssal szemben, az Európa-ligában pedig a tavaszi rájátszásban búcsúzott csapatával a Viktoria Plzen ellen. Ebben az idényben ismét az Európa-ligában, az alapszakaszban érdekelt a zöld-fehér gárdával a nemzetközi porondon, miután a Bajnokok Ligájában nem sikerült a főtáblára jutás.

 

NB I magyar foci Robbie Keane FTC Celtic Ferencváros
Legfrissebb hírek

Gyepes Gábor: Itthon még mindig mindenki a Fradit akarja megverni

Labdarúgó NB I
58 perce

Női futball: idegenben nyertünk a szlovákok ellen felkészülési mérkőzésen

Magyar válogatott
1 órája

Kocsis Dominik szintkülönbséget tapasztalt az Újpest elleni bajnokin

Labdarúgó NB I
4 órája

Bíró Bence boldogsága: labda a kapuban, majd a mez alatt

Labdarúgó NB I
6 órája

Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

Labdarúgó NB I
6 órája

Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

Labdarúgó NB I
10 órája

A Rangers után a Celtic is edzőt váltott – hivatalos

Minden más foci
20 órája

Skót élvonalbeli csapat szerződtetné az ETO FC fiatal támadóját – sajtóhír

Labdarúgó NB I
21 órája
Ezek is érdekelhetik