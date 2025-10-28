A skótok szerint Robbie Keane a Celtic-kispad egyik várományosa – sajtóhír

Mint arról már beszámoltunk, Brendan Rodgers hétfőn benyújtotta lemondását a Celticnél, amit a klub elfogadott, így a szakvezető azonnali hatállyal távozott. Ezután pedig természetesen azonnal megkezdődtek a találgatások arról, hogy ki válthatja a korábbi sikeredzőt a glasgow-i klubnál, amelyet jelenleg ideiglenesen az északír Martin O'Neill irányít.

Ugyan nem kimondottan sajtóértesülés, de a Coral skót fogadóiroda szerint a legnagyobb esélye a Nottingham Foresttől nemrégiben menesztett Ange Postecoglounak van arra (4/5), hogy Rodgers örökébe lépjen a Celticnél. A második helyen pedig a Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjét, Robbie Keane-t emlegetik (3/1) – szúrta ki a Csakfoci a The Scottish Sun cikkét.

Robbie Keane kinevezése azért sem lenne meglepetés, mert játékosként a Celticnél is szerepelt: 2010 tavaszán 16 meccsen 12-szer talált be az ellenfelek kapujába.

A 45 éves ír tréner idén januárban vette át a Ferencváros irányítását, és rögtön megnyerte vele az NB I-et, a Magyar Kupában a döntőben maradt alul a Pakssal szemben, az Európa-ligában pedig a tavaszi rájátszásban búcsúzott csapatával a Viktoria Plzen ellen. Ebben az idényben ismét az Európa-ligában, az alapszakaszban érdekelt a zöld-fehér gárdával a nemzetközi porondon, miután a Bajnokok Ligájában nem sikerült a főtáblára jutás.