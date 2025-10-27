A Rangers után a Celtic is edzőt váltott – hivatalos

A Celtic labdarúgócsapatának közleménye szerint Brendan Rodgers hétfőn benyújtotta lemondását, amit a klub elfogadott, így a szakvezető azonnali hatállyal távozik.

Az 52 éves Rodgers 2023-ban tért vissza a klubhoz, amelyet 2016 és 2019 között már irányított. Összesen négy-négy bajnoki címet és Ligakupát, valamint három Skót Kupát nyert.

A Celtic vasárnap 3–1-re elveszítette a Hearts elleni rangadót, és a glasgow-i klub hátránya így nyolc pontra nőtt a bajnokságban.

A zöld-fehéreknél megbízott edzőként Martin O'Neill és Shaun Maloney irányít a következő időszakban.

Az idény során a másik glasgow-i óriásklub, a Rangers is trénert váltott, ott Russell Martin helyét Danny Röhl vette át.