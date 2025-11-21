Bizakodó a Mercedes; Norris és Leclerc bejelentkezett a pole-ért; Verstappen óvatos Las Vegasban

Noha előzetesen arra lehetett számítani, hogy a McLarennek kevésbé fog feküdni a Las Vegas-i pálya, a nyitó nap eredményei nem egészen támasztják ezt alá, hiszen hiába nyitott a vb-éllovas Lando Norris a hatodik, míg a 24 pont lemaradással második Oscar Piastri a nyolcadik helyen, a folytatásban a brit pilóta vette át a vezetést, és ő jegyezte a nyitó nap leggyorsabb körét, igaz, az ausztrál az első tízesből is kiszorult.

A kialakult sorrend viszont eléggé csalóka képet mutatott, hiszen az újra előjövő csatornafedél-probléma pont a lágy gumis körök elején jött elő, így a mezőny nagy része, így Piastri sem tudott gyors kört futni a piros oldalfestésű Pirellin. Hiába a sötétben tapogatózás, az előző két versenyhétvégén tökéletesen szereplő Norris magabiztossága töretlen, a brit úgy érzi, harcban lesz a pole pozícióért.

„Mindig nehéz itt. Most viszont már az első körtől fogva jobb érzés vezetni az autót, mint egy évvel ezelőtt, ami mindenképpen pozitívum. Remek érzéseim vannak, persze a végén nem igazán tudtunk körözni, és nem teljesítettünk etapot magasabb üzemanyagszint mellett sem, de a tempó egyértelműen adott. Úgy gondolom, nagyon szoros a helyzet sok ember között, és többen nem is tudtak gyors kört futni.”

„Ettől függetlenül úgy érzem, hogy sikerült előrelépnünk a két szabadedzés között, és bízom benne, hogy a harmadik gyakorlás előtt is így teszünk. Harcban leszünk a pole pozícióért” – jelentette ki határozottan.

Noha Piastri mindkét tréningen alulmaradt a csapattársával szemben, többször is igazán közel került hozzá, és úgy érzi, sok pozitívumot tud magával vinni a folytatásba. „Az első edzés egészen rendben volt. Van még min dolgozni, de összességében jónak érződött. A másodikon viszont mindössze két kört futottam, szóval nehéz megmondani, pontosan hol vagyunk.”

„Úgy vélem, az autóban egyértelműen megvan a tempó, de nem túl sokan tudtak futni a lágy gumin. Nehéz megmondani, mi a helyzet, sok pozitívumot tudunk magunkkal vinni, de egy sor dolgot kell még átnéznünk az éjszaka folyamán – magyarázta, majd arra a kérdésre is felelt, hogy az idén jobb helyzetben van-e McLarent Las Vegasban, mint egy évvel ezelőtt. – Úgy gondolom, igen.”

„Azonban ahogyan már mondtam is, nehéz megmondani, mert a gyakorlás elején még kissé nedves volt az aszfalt, a pálya sokat változott, így nehéz megtippelni, ki hol tart. Az edzések között módosítottunk a kocsin, ami elég jónak tűnt. Az éjszaka folyamán igyekszünk még finomhangolni a beállításokat, és meglátjuk, mire jutunk. Jól érzem magam. Szerettem volna még több kört futni? Igen, de úgy hiszem, a pálya elég sokat fog még változni a hétvége során. Nem tudjuk, milyen idő vár ránk, aztán onnan megyünk tovább.”

Ha valaki nem örül a McLaren viszonylag erős kezdésének, az Max Verstappen, akinek az előzetes várakozások szerint most hétvégén lehet az utolsó esélye igazán közeledni a vb-összetettben, hogy életben tudja tartani az egyre halványuló bajnoki esélyeit. A címvédő a nyitányon még negyedikként zárt, méghozzá a wokingiak párosa előtt, ám a piros zászlóval kétszer is megszakított másodikon csak kilencedik lett, igaz, a közepes keveréken.

„Sokkal hűvösebb az időjárás, és nagyon csúszós az aszfalt, szóval nem igazán lehet más pályákhoz hasonlítani. Csak azért, mert alacsony a leszorítóerő, nem magától értetődő, hogy gyors leszel itt. Rendben volt, de kissé nehéz megérteni, mit kezdjünk ezekkel a megszakításokkal. Úgy gondolom, még mindig fejlődnünk kell, hogy több tapadást találjunk. Nyilván maga a pálya is sokat fog javulni, szóval erre fogunk összpontosítani, hogy lássuk, miként tudjuk használni a gumikat az időmérőn és a versenyen.”

A versenyhétvége előtt a favoritok között emlegették a Mercedest, amelyik tavaly fölényes kettős sikert könyvelhetett el a helyszínen. Noha az akkor diadalmaskodó George Russell már a sajtónapon is igyekezett lehűteni a kedélyeket, és a német istálló a kilencedik-tizedik helyet foglalta el a nyitányon, a folytatásban úgy tűnt, megvan a tempó ahhoz, hogy ott legyen mindkét pilótája a mezőny elejében.

A Brazíliában remek eredményeket elérő Andrea Kimi Antonelli mindössze 29 ezreddel maradt a leggyorsabb Norristól, és zárt másodikként, míg a márkatársa ugyan hetedikként érkezett, az első piros zászló pont azelőtt lendült, hogy átszelte volna a célvonalat. A csapat vezető versenymérnöke, Andrew Shovlin szerint Russell ideje elég lett volna a harmadik helyre.

„Versenyben vagyunk, de reálisnak kell lennünk – kezdte az értékelést a brit pilóta. – Magas elvárásokat támasztottak velünk szemben a hétvége kezdete előtt, de sokat változtattunk az autón az előző évhez képest. Az idény egészét tekintve is jobb lett a gép, azonban talán nem leszünk olyan versenyképesek itt, mint tizenkét hónappal ezelőtt.”

„Még mindig ott vagyunk nagyjából, de szoros. Lando gyors volt, mint ahogyan Verstappen és (Charles) Leclerc is az volt az első szabadedzésen. Ott volt Kimi is, szóval kiélezett lesz. Nem akarom elragadtatni magam, nem robbantottuk fel az időlistát. Szóval ott vagyunk az elejében, de semmiképpen sem lesz sima.”

A csapattársát ezúttal is legyőző Antonelli szerint az a kulcs a hétvégén, hogy a pályával együtt javuljanak. „Jól éreztem magam az autóban. Még mindig sokat kell dolgoznunk rajta, de jól kezdtünk. A tapadás elég sokkoló volt az első edzésen, de hihetetlen ütemben javult a pálya, és ugyanezt várjuk a folytatásban is. A tapadással együtt kell javulnunk nekünk is, és az autót is eszerint kell beállítani. Ez egyike lesz azon időmérőknek, amikor a sor végén akarsz kimenni, de a piros zászlók miatt nehéz a helyzet, így meg kell találni az egyensúlyt.”

A Ferrari is bizakodva érkezhetett meg a helyszínre, főleg az interlagosi kettős kiesés után. Leclerc remek formában is nyitott, az élen zárta a nyitó gyakorlást, majd a folytatásban is ott maradt az első hármasban, igaz, eléggé kuszán alakult a második edzése vége. A két piros zászlós megszakítás között ugyanis már a kivezető körén félre kellett húzódnia, miután mérnöke jelezte neki a rádión, hogy nem válthat sebességet.

A monacói versenyzőnek ezt követően a sportfelügyelőknél is volt jelenése, hiszen a gyanú szerint nem követte a leállás utáni protokollt, és nem tette vissza a kormányát, illetve nem kapcsolta le az ERS-t. A vádak alól azonban végül felmentették Leclerc-t, aki reménykedve tekint előre. „Őszintén szólva nem vagyunk rossz helyzetben. Meglátjuk. Úgy gondolom, a Mercedes nagyon erős, és nyilvánvalóan a McLaren és a Red Bull is harcban van, szóval szoros lesz a küzdelem.”

„Remélem, innen tovább tudunk építkezni, és harcban leszünk a pole pozícióért. Úgy érzem, erős volt most a tempónk. Minden arról fog szólni, hogy próbálod kitalálni, milyenek lesznek a körülmények, és igyekszel jó formában kezdeni a napot. Elég világos elképzeléseim vannak arról, hogyan szeretném jobbá varázsolni a kocsit, majd kiderül, jól döntöttem-e. ”

Bár Lewis Hamilton a nyitányon a 11., majd a második tréningen a 10. helyen zárt, és több pályaelhagyással is magával irányította a figyelmet, utóbbi eseményen ő sem tudta megmutatni a tempóját a lágy gumin. „Egészen rendben volt. Az első szabadedzés általában véve jó volt, egyszerűen nem sikerült összehozni a kört, és ugyanez történt a másodikon is.”

„A két gyakorlás között javult az autó, erősnek éreztem magam az első szektorban, de a sárga és a piros zászlók sajnos közbeszóltak. Mindannyian egy csónakban evezünk, sok tanulságot vontam le, és izgatottan várom a folytatást” – tette hozzá a hétszeres világbajnok, aki azt is megosztotta, hogy a csapattársával szemben nem igazán fog hozzányúlni a Ferrarijához a jó kezdés után.

Folytatás szombaton 1 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:34.802 átlag: 235.476 km/ó 29 kör 2. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.968 0.166 mp h. 23 3. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:35.071 0.269 27 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:35.109 0.307 24 5. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:35.179 0.377 31 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:35.258 0.456 25 7. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:35.299 0.497 30 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:35.450 0.648 27 9. George Russell brit Mercedes 1:35.534 0.732 25 10. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:35.538 0.736 30 11. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:35.561 0.759 26 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:35.589 0.787 26 13. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:35.709 0.907 28 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:35.746 0.944 23 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:35.894 1.092 25 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:35.990 1.188 28 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:36.123 1.321 30 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:36.170 1.368 25 19. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:36.398 1.596 25 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:36.758 1.956 28

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:33.602 átlag: 238.494 km/ó 13 kör 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:33.631 0.029 mp h. 18 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:33.763 0.161 16 4. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:33.879 0.277 14 5. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:33.893 0.291 16 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:33.901 0.299 16 7. George Russell brit Mercedes 1:34.037 0.435 18 8. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.067 0.465 17 9. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:34.105 0.503 16 10. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:34.127 0.525 17 11. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:34.191 0.589 15 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:34.373 0.771 18 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:34.435 0.833 16 14. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:34.493 0.891 12 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:34.692 1.09 16 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:34.824 1.222 18 17. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:34.986 1.384 17 18. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:35.012 1.41 14 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:35.228 1.626 18 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:35.499 1.897 15

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:34.802 2. szabadedzés 1. Norris 1:33.602 NOVEMBER 22., SZOMBAT 3. szabadedzés 1.30–2.30 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 23., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00



