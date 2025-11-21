Az FTC átlövője sem játszhat a női kézilabda-vb-n

A két játékos egyaránt sérülés miatt hagyja ki a november 26-án kezdődő női kézilabda-világbajnokságot. A vizsgálatok mostanra egyértelművé tették, hogy sem a jobbátlövő Mette Tranborg, sem a kapus Althea Reinhardt sérülése nem jön rendbe időben – számolt be róla pénteken a danskhaandbold.dk portál.

A Ferencvárost erősítő, főleg védekezésben meghatározó Tranborg a svédek elleni csütörtöki felkészülési mérkőzésen szenvedett vádlisérülést, és az orvosi jelentések szerint legalább két hétig – de valószínű, hogy még tovább – nem léphet pályára.

Reinhardt már régóta bajlódik térdsérüléssel, de a dánok reménykedtek abban, hogy a célzott rehabilitáció meghozza az eredményét. Nos, nem így történt, most már biztos, hogy az Odense játékosa sem vehet részt a világbajnokságon.

„Nagy veszteség, hogy két ilyen tapasztalt játékos nélkül kell részt vennünk egy világbajnokságon – kommentálta a híreket Helle Thomsen, a dánok szövetségi kapitánya. – Ez minden csapatnak fájna. Megfogadtuk azonban egymás között, hogy tovább fogunk küzdeni és mindent beleadunk, aztán majd meglátjuk, meddig jutunk el a tornán. Amalie Milling már bekerült a keretbe, és megmutatta, hogy készen áll a beszállásra. Azt még nem döntöttük el, hogy ki váltja Mette Tranborgot.”

A világbajnokságon az északiak a mieinkkel azonos ágra kerültek, a két válogatott adott esetben a középdöntőben találkozhat egymással.