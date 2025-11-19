Nemzeti Sportrádió

A franciák nem számolnak az FTC kapusával a női kézilabda-vb-n

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.19. 17:53
null
Laura Glauser (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
FTC Laura Glauser női kézilabda-vb francia női kézilabda-válgoatott női kézilabda-világbajnokság
Sébastien Gardillou szövetségi kapitány egyértelművé tette: a klubjában, a Ferencvárosban több mint egy hónapja nem védő Laura Glauser nem lesz ott a francia válogatottal a november végén kezdődő női kézilabda-világbajnokságon.

„Laura egy ideje nem véd a Ferencvárosban, szóval nehéz lenne beválogatnom, ráadásul nem is tudjuk pontosan, mi a baj vele – fogalmazott Sébastien Gardillou a kedd esti sajtótájékoztatón. – Magyarországon és Franciaországban is várnak rá további vizsgálatok. Az egyetlen biztos információ, amit e pillanatban megoszthatok önökkel, az az, hogy nincs azok között, akiket beválogathatok a világbajnokságra.”

A L'Équipe úgy tudja, a Győr elleni október 11-i bajnoki mérkőzés óta nem védő 32 éves kapus a nyakát fájlalja.

„Tökéletesen megbízom a kiválasztott három kapusomban. Hatadou Sako helye egyértelmű, Floriane André teljesítménye egyre meghatározóbb, Camille Depuiset pedig meccsről meccsre meggyőző munkát végez Brestben. Ők hárman lesznek a kapusaink a világbajnokságon, a döntés végleges” – mondta Gardillou.

Grace Zaadi (Krim Ljubljana) combsérüléssel küzd, de a tréner bízik abban, hogy a csapatkapitány már a hétvégi, dunkerque-i felkészülési tornán pályára léphet.

A már említett Sako (Győr) mellett Orlane Kanor (FTC), Emma Jacques  (Esztergom) és Alicia Toublanc (Debrecen) képviseli az NB I-et a jelenlegi francia válogatottban.

A november 26-án kezdődő, német-holland közös rendezésű világbajnokságon a franciák Lengyelországgal, Tunéziával és Kínával lesznek egy csoportban.

 

FTC Laura Glauser női kézilabda-vb francia női kézilabda-válgoatott női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

Kézilabda
47 perce

Az FTC átlövője sem játszhat a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
1 órája

Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
1 órája

Golovin: Jogosan beszélnek rólunk Európában

Kézilabda
Tegnap, 11:17

Az MLSZ szektorbezárással büntette a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:53

Elfogatóparancsot adtak ki az FTC és a Honvéd korábbi labdarúgója ellen

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:54

Palasics Kristóf: Különleges érzés volt magyar csapat ellen játszani

Kézilabda
2025.11.18. 22:57

Fodor Csenge vállalta volna a vb-t, de a győri csapatorvos szerint csak jövőre lesz játékra képes

Kézilabda
2025.11.18. 20:49
Ezek is érdekelhetik