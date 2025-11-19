A franciák nem számolnak az FTC kapusával a női kézilabda-vb-n

„Laura egy ideje nem véd a Ferencvárosban, szóval nehéz lenne beválogatnom, ráadásul nem is tudjuk pontosan, mi a baj vele – fogalmazott Sébastien Gardillou a kedd esti sajtótájékoztatón. – Magyarországon és Franciaországban is várnak rá további vizsgálatok. Az egyetlen biztos információ, amit e pillanatban megoszthatok önökkel, az az, hogy nincs azok között, akiket beválogathatok a világbajnokságra.”

A L'Équipe úgy tudja, a Győr elleni október 11-i bajnoki mérkőzés óta nem védő 32 éves kapus a nyakát fájlalja.

„Tökéletesen megbízom a kiválasztott három kapusomban. Hatadou Sako helye egyértelmű, Floriane André teljesítménye egyre meghatározóbb, Camille Depuiset pedig meccsről meccsre meggyőző munkát végez Brestben. Ők hárman lesznek a kapusaink a világbajnokságon, a döntés végleges” – mondta Gardillou.

Grace Zaadi (Krim Ljubljana) combsérüléssel küzd, de a tréner bízik abban, hogy a csapatkapitány már a hétvégi, dunkerque-i felkészülési tornán pályára léphet.

A már említett Sako (Győr) mellett Orlane Kanor (FTC), Emma Jacques (Esztergom) és Alicia Toublanc (Debrecen) képviseli az NB I-et a jelenlegi francia válogatottban.

A november 26-án kezdődő, német-holland közös rendezésű világbajnokságon a franciák Lengyelországgal, Tunéziával és Kínával lesznek egy csoportban.