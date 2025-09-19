Több mint 40 éve nem látott sorozattal a háta mögött utazik a Diósgyőr az FTC-hez

♦

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 7. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

FERENCVÁROSI TC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ 1940 óta 110 összecsapásuk volt az élvonalban, az örökmérleg a ferencvárosiak nagy fölényét mutatja: 70 FTC-siker, 19 iksz, 21 diósgyőri győzelem.

♦ Legutóbb, március végén Miskolcon úgy végeztek 1–1-re, hogy a zöld-fehérek Eldar Civic piros lapja miatt a 24. perctől emberhátrányban játszottak. Ez egymás után a második ikszük volt, a legutóbbi 4 bajnokijukból pedig csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak – mindkettőre több mint 40 éve nem volt példa a párharc történetében.

♦ A DVTK 58 kísérletből csupán ötször tudta idegenben legyőzni a Ferencvárost: 1941-ben (0:1), 1972-ben (0–1), 1998-ban (3–4), 2009-ben (0–3-mal igazolták a 69. percben 1–3-as állásnál félbeszakadt találkozót) és 2021-ben (0–1). Házigazdaként 44-szer diadalmaskodtak a zöld fehérek, 9-szor pedig egy pontot vittek el a diósgyőriek, legutóbb tavaly novemberben, amikor a 41. percben már három góllal vezettek az Üllői úton, a ferencvárosiak azonban már a 70. percre kiegyenlítettek (3–3).

♦ Az egy meccsét elhalasztó FTC 2. a tabellán, a legkevesebb gólt kapta az NB I-ben (4), az előző 4 bajnokijából pedig hármat is háromgólos különbséggel nyert meg, és közben csak egyet veszített el.

♦ A 9. helyen álló Diósgyőr egyike annak a négy csapatnak, amelyik az előző 3 bajnoki találkozóján veretlen tudott maradni (1 diadal, 2 iksz). Inkább az első játékrészben erős, hiszen a félidei tabellán a 4. helyet foglalja el.

♦ A Ferencváros legutóbbi hazai NB I-es találkozóján 2–1-re alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben, ezzel megszakadt a február közepe óta tartó hétmeccses otthoni bajnoki veretlensége (5 győzelem, 2 iksz).

♦ A DVTK 3 pontjával és a mezőny második legrosszabb gólkülönbségével (–4) mindössze 10. a vendégtabellán, idegenben 2 sima vereség után legutóbb fölényes győzelmet aratott Nyíregyházán (4–1).

SZOMBAT



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC



♦ Az eddigi 11 NB I-es találkozójuknak több mint a fele, 6 a paksiak győzelmét hozta, 3 döntetlen és 2 nyíregyházi siker mellett. Az előző bajnokságban mindháromszor az éppen otthon játszó csapat diadalmaskodott, kétszer a tolnaiak (2–1 és 2–0), egyszer a szabolcsiak.

♦ Nyíregyházán 5-ször csaptak össze az NB I-ben, és a Szparinak még csak egyszer, tavaly novemberben sikerült begyűjtenie a három pontot: többek között – a korábban fél évet Pakson is eltöltött – Beke Péter duplájával nyert 4–2-re. A másik 4 találkozóból 2 döntetlennel, 2 pedig tolnai diadallal zárult. A legnagyobb különbség 2014 augusztusában alakult ki, amikor 3–0-ra nyertek a vendég zöld-fehérek.

♦ A Szpari az idénykezdet óta mindössze egy tétmérkőzést tudott megnyerni, a 4. fordulóban, egy ráadásban lőtt góllal, Debrecenben (2–1). Az előző 3 meccsén alulmaradt, igaz, legutóbb, az NB II-es Békéscsaba elleni kupatalálkozóján 0–0 után csak a tizenegyespárbajban.

♦ A Paks listavezetőként és a mezőny egyik veretlen csapataként (4 győzelem, 2 döntetlen) utazik Nyíregyházára. Magasan a legtöbb gólt szerezte a mezőnyben (18) és a gólkülönbsége is a legjobb (+9).

♦ Hazai teljesítménye alapján csak 11. a Nyíregyháza. Az egyetlen pontját a Kisvárda ellen Kovácsréti Márk 93. percben értékesített tizenegyesével kaparta össze, majd az FTC-vel és a Lokival szemben egyaránt 4–1-re maradt alul.

♦ A tolnai csapat az egyetlen, amely ebben az idényben házon kívül még hibátlan. Rendre kapott gólt, de mindig legalább kettőt szerzett is. Idegenbeli bajnokit legutóbb április 26-án Győrben veszített el (0–2).



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–ÚJPEST FC



♦ Bajnoki mérkőzésen még sohasem találkoztak, a Magyar Kupában pedig 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által irányított NB II-es Kazincbarcika hazai pályán elért 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet.

♦ Az eddigi 5 NB I-es mérkőzésén mindig legalább 2 gólt kapó abszolút újonc Kazincbarcika csupán 1 ponttal utolsó a táblázaton. Az egyetlen döntetlenjét (2–2) Miskolcon úgy érte el, hogy csaknem 60 percen át két góllal vezetett, a többi találkozón rendre hátrányba került.

♦ Idénybeli első győzelmét az előző hétvégén a Magyar Kupában az NB III-as Iváncsa ellen aratta a Barcika (1–0).

♦ A mezőny legidősebb átlagéletkorú keretével (28.5 év) rendelkező Újpest az előző 4 bajnokijából 3-at elbukott és csupán egyszer tudott nyerni, ráadásul egy hosszabbításban kapott góllal a múlt héten a Magyar Kupában is alulmaradt az NB II-es Kecskeméttel szemben (2–3).

♦ A hazai találkozóit Mezőkövesden rendező Barcikának még csak egy mérkőzése volt pályaválasztóként a bajnokságban, azon 2–1-re kikapott a Debrecentől. Vendéglátóként a saját stadionjában legutóbb május 4-én, a Soroksárt verte meg, még az NB II-ben (3–2).

♦ Az Újpest a bajnokságban megszerzett 7 pontjának többségét, 4-et idegenben gyűjtötte be (1–1 Győrben, majd 4–1-es siker a ZTE otthonában). Látogatóként az előző 5 bajnoki találkozóján veretlen (2 győzelem, 3 iksz).



PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC



♦ Csupán 7-szer találkoztak az élvonalban, és eddig a győriek kétszer annyi győzelmet arattak, mint a felcsútiak, az örökmérleg ugyanis 2 Puskás Akadémia-diadal, 1 döntetlen, 4 ETO-siker. Csupán 2 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét csapat betalált, így a gólátlag is alacsony, 2.3/mérkőzés.

♦ 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

♦ Az előző bajnokságban először 2–0-ra a felcsútiak győztek, majd két, nullára lehozott győri diadal következett (3–0 és 2–0).

♦ A Pancho Arénában 3 bajnokin csaptak össze, és még sohasem ikszeltek. 2014 májusában 1–0-ra az ETO, októberében 2–1-re a Puskás Akadémia, tavaly decemberben pedig Nadir Benbuali találatával, valamint Claudiu Bumba duplájával meglepetésre 3–0-ra az akkor újonc győriek nyertek, akiknek abban a bajnokságban holtversenyben ez volt a legnagyobb különbségű győzelmük.

♦ A Puskás Akadémia eddigi teljesítményét legjobban a 10-es számmal lehet jellemezni: ennyi gólt szereztek, ennyit kaptak és ugyanennyi pontot gyűjtöttek. A bajnokságban 2 forduló óta nyeretlenek (1 iksz, 1 vereség), majd a Magyar Kupában meglepetésre simán, 4–1-re alulmaradtak az NB II-es Vasassal szemben.

♦ Az ETO még nem kapott ki a bajnokságban (2 győzelem, 3 döntetlen), sőt, az előző 21 NB I-es találkozójából is csak egyet vesztett el, május 24-én a bajnok FTC elleni hazait (1–2).

♦ A felcsútiak odahaza két egygólos győzelem után legutóbb 3–1-re kikaptak a Debrecentől, ezzel megszakadt a 10 meccsen át tartó otthoni bajnoki veretlenségük (9 győzelem, 1 iksz).

♦ A győriek idegenben eddig több pontot gyűjtöttek (5), mint házigazdaként (4). Pakson háromszori vezetés után ikszeltek (3–3), Zalaegerszegen 61 percnyi hátrány után a 81. percben egyenlítettek (1–1), míg legutóbb az MTK otthonában gólfesztivált rendeztek és a bajnokság leggólgazdagabb meccsén diadalmaskodtak (7–2).



VASÁRNAP



KISVÁRDA MASTER GOOD–DEBRECENI VSC



♦ Eddig 15-ször ütköztek meg az élvonalban, és az örökmérleg teljesen kiegyenlített: mindkét csapat 6 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma 3. A gólkülönbség 22–19 a hajdúságiak javára.

♦ A várdaiaknak legutóbb 2022 októberében, idegenben sikerült legyőzniük a debrecenieket (3–2), azóta 3-szor nyert a Loki, egyszer pedig nem esett gól a meccsükön.

♦ A Várkerti Stadionban 8-szor csaptak össze, az első 4 találkozón nem termett babér a DVSC-nek: sorrendben 3–0, 1–0, 2–1 és 1–0 volt az eredmény a hazaiak szemszögéből. 2022 nyarától felváltva követték egymást a döntetlenek és a Loki-sikerek (2–2, 0–1, 0–0, majd legutóbb, tavaly március végén 1–3).

♦ A hazaiak részéről Bohdan Melnik, a vendégektől Szécsi Márk már a 14. találkozójára készül ebben a párharcban.

♦ Bár az ajkai 1–3-mal a kupából kiesett, az NB I-ben a Kisvárda az egyetlen csapat, amely a legutóbbi 3 bajnokiján nem vesztett pontot, összességében mégis negatív a gólkülönbsége (7–8). Érdekesség, hogy valamennyi gólját más játékos szerezte.

♦ A DVSC felváltva nyert és vesztett az előző 4 fordulóban, és mivel legutóbb 3–0-ra alulmaradt az FTC-vel szemben, ezért ha a sorminta folytatódik, most egy győzelemnek kellene következnie.

♦ A Várda hazai teljesítménye eddig úgy 50 százalékos, hogy az előző bajnokság két dobogósával került szembe: a Paks elleni kiütéses 1–5-öt követően 2–1-re megverte a tavasszal ezüstérmes Puskás Akadémiát.

♦ A Debrecen még veretlen idegenben, igaz, az első két meccsén a tabella két kieső helyén tanyázó csapatával találkozott: Zalaegerszegen 3-szor került hátrányba, de kiharcolt egy döntetlent (3–3), ezután Mezőkövesden megverte az újonc Kazincbarcikát, majd jött egy bravúrgyőzelem a Puskás Akadémia otthonában (3–1).



MTK BUDAPEST–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ A két kék-fehér csapat 82-szer csapott össze az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, összességében még mindig a fővárosiak az eredményesebbek: 35 MTK-siker, 18 döntetlen, 29 ZTE-győzelem.

♦ A zalaiak immár 5 bajnoki óta nyeretlenek az MTK ellen, máig utoljára 2023 augusztusában, hazai pályán sikerült legyűrniük a fővárosi csapatot (2–1). Az előző 4 egymás elleni találkozójukból 3 is döntetlen lett, ami azért érdekes, mert előtte 33 bajnoki mérkőzésen át egyszer sem ikszeltek. Az utóbbi két bajnokijuk úgy lett 1–1, hogy a Zalaegerszeg 77, illetve 88 percen át vezetett, a fővárosi csapat pedig novemberben az Új Hidegkuti-stadionban Németh Krisztián révén a 87., majd márciusban a ZTE Arénában Róbert Polievka góljával a 91. percben egyenlített.

♦ A fővárosban kereken 40 NB I-es találkozójuk volt már, eddig 21-szer győztek a hazaiak, 9-szer ikszeltek, míg a ZTE 10-szer tudott győztesen távozni. Ez legutóbb több mint három éve, 2022 februárjában sikerült a zalaiaknak (0–2), az MTK abban az idényben kiesett az élvonalból.

♦ Az eddig hullámzóan szereplő MTK két egymást követő vereség után legutóbb hátrányból tudott győzni Újpesten (2–1), pedig már ezen a meccsen sem játszott a csapat 12 góljából 5-öt szállító, ám a 6. forduló előtt Lengyelországba szerződött Molnár Rajmund, aki azonban így is vezeti a góllövőlistát.

♦ A ZTE nyeretlenül áll a kiesést jelentő 11. helyen, 4 döntetlen után a legutóbbi 2 bajnokiját úgy vesztette el, hogy mindkétszer otthon játszott (1–4 az Újpest, majd 1–2 a Kisvárda ellen). A győzelem nélküli sorozata immár 13 bajnoki meccs óta tart (9 döntetlen, 4 vereség), legutóbb április 6-án Székesfehérváron tudott nyerni (2–0).

♦ Az MTK stadionjában rendezett mérkőzéseken esett eddig kimagaslóan a legtöbb gól a bajnokságban, átlagban 5.25, mégpedig úgy, hogy a legutóbbi két otthoni találkozóját elbukta Horváth Dávid együttese (2–7 az ETO, majd 2–3 a Paks ellen).

♦ A Zalaegerszeg mindkét idegenbeli találkozója 2–2-vel zárult. Amíg azonban Diósgyőrben Kiss Bence révén 0–2-ről a 90. percben egyenlített, addig Pakson a hajrára 10 főre fogyatkozva a 92. percben még győzelemre állt. A tavaszt is hozzászámítva már 4 találkozó óta tart a házon kívüli döntetlensorozata.

A 7. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 19., péntek

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bogár Gergő

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport).

20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)