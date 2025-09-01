Polyák Balázs: Molnár Rajmund értékesítéséhez kellett az MTK brandértéke is

„Két fontos láncszem esett ki a csapatból, de megvannak a játékosok, akik pótolhatják mindkettőt, a klub pedig ugyanazon az úton megy tovább, amelyen eddig is – mondta Polyák Balázs klubmenedzser az M1 aktuális csatornának adott interjúban. – Molnár Rajmund iránt Hollandiából és Lengyelországból kaptunk ajánlatot, de a vezetőség és a játékos közös döntése volt, hogy végül a Pogon lett a befutó.”

A felvetésre, miszerint a magyar válogatottba először meghívott támadóért megközelítőleg másfél millió eurót kapott a huszonháromszoros bajnokcsapat, Polyák Balázs úgy felelt, hogy az elmúlt évek értékesítéseinek köszönhető a viszonylag magas ár.

„Több évre visszatekintve, olyan transzfereket kellett nyélbeütnünk, amelyekkel az MTK magasabb polcra került a piacon, és reálisan elkérhet hasonló összeget a játékosaiért. Természetesen Molnár Rajmund értékesítéséhez leginkább a játékos teljesítményére volt szüksége, de kellett az MTK brandértéke is” – mondta.

Bár a hazai átigazolási piac csak szerda éjfélkor zárul, a klubmenedzser elárulta, játékosokat az ősszel már nem vásárol a klub, sőt az ötszörös válogatott csapatkapitány távozása sem időszerű.

„Kata Mihály pótlását a rövid határidő miatt nehéz lenne megoldanunk, ezért most nem gondolkodunk az értékesítésében.”

A kék-fehérek hat forduló után a nyolcadik helyen állnak a bajnokságban.