NB I, NB II: az MLSZ öt csapatot büntetett meg obszcén szurkolói bekiabálásokért

K. Zs.K. Zs.
2025.09.12. 09:10
Fotó: Nemzeti Sport
fegyelmi határozatok MLSZ fegyelmi
Megbotránkoztató, obszcén szurkolói bekiabálásokért az ETO FC, a Nyíregyháza, a ZTE, a Diósgyőr, valamint az NB II-es Fehérvár is pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától – derült ki a legfrissebb határozatok publikálásából.

A szeptember 10-i, NB I-re és NB II-re vonatkozó határozatok értelmében a fegyelmi bizottság

az ETO-t a ZTE elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

a Nyíregyházát az FTC elleni hazai és a DVSC elleni idegenbeli mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálásáért és az asszisztens műanyag pohárral történt megdobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

→ a ZTE-t az ETO és a Kisvárda ellen hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és öngyújtó játéktérre történt bedobásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

→ a Diósgyőrt az MTK elleni idegenbeli és a Puskás elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és a vendégcsapat játékosának folyadékkal történt leöntéséért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi;

→ a Kazincbarcikát a DVSC elleni hazai mérkőzésével kapcsolatban a rendezésre vonatkozó szabályzati előírások megsértéséért írásbeli figyelmeztetésben részesíti;

→ a Fehérvárt a Csákvár és a Békéscsaba elleni hazai mérkőzésen szurkolóinak megbotránkoztató, obszcén kifejezés bekiabálásáért és konkrét személy szidalmazásáért pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Továbbá a Karcag elleni idegenbeli mérkőzésével kapcsolatban szurkolóinak rasszista kifejezés bekiabálása miatt pénzbüntetés megfizetésére, továbbá a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül prevenciós terv benyújtására kötelezi. Egyúttal a FEB a rasszista megnyilvánulás ismétlődése miatt elrendeli a sportszervezettel szemben korábbi határozatával kiszabott szektorbezárás szankció végrehajtását. 

Az összes szeptember 10-i határozat ide kattintva olvasható el!

 

Ezek is érdekelhetik