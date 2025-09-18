Nemzeti Sportrádió

NB I: csökkent a legnagyobb és a legkisebb költségvetésű klubok közötti különbség

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.09.18. 10:44
null
Fotó: mlsz.hu
Címkék
elemzés MLSZ professzionális futballkörkép
Az MLSZ bemutatta a Professzionális Futballkörkép legújabb kiadását, amely a magyar hivatásos labdarúgás gazdasági, sportszakmai és szervezeti helyzetét elemzi. Az ettől az évtől két részre bontott sorozat idei első kiadványa elsősorban a pénzügyi eredményekre, a szurkolói kapcsolatokra és a női futball fejlődésére koncentrál.

Az összegzés szerint az NB I-es klubok pénzügyileg stabilnak tekinthetők, ugyanakkor 2023-ban – 2022 után ismét – negatív adózott eredményt produkáltak, ami hosszabb távon kockázatot jelenthet. A liga továbbra is többet költ játékosvásárlásra, mint amennyi bevétele származik játékoseladásból, így az átigazolási mérleg ismét negatív lett.

A kiadványból kiderül, az MLSZ célja, hogy minden élvonalbeli klub kellő saját tőkével rendelkezzen, ami válságosabb időszakokban is garantálhatja a stabil működést. Ehhez elengedhetetlen a piaci bevételek – különösen az UEFA-szereplésekből származó források – növelése, valamint a saját nevelésű játékosok A-csapatba történő beépítése és értékesítése.

A kiadvány több érdekes tendenciára is rámutat a 2023–2024-es idényből:

  • Csökkenő bevételi szakadék: a legnagyobb és legkisebb költségvetésű NB I-es klub közötti különbség a 2022-es húszszoros arányról 13-szorosra mérséklődött.
  • Növekvő kiadások: az egy klubra jutó működési ráfordítás átlépte a 10 millió eurós határt.
  • Nézőszám-emelkedés: 18 százalékos növekedéssel a stadionokba járók száma elérte a 4000 főt mérkőzésenként, megközelítve az 5000-es lélektani határt.
  • Női futball: az igazolt játékosok száma a 2010–2011-es idény óta háromszorosára nőtt, egyre több magyar labdarúgó játszik külföldi topligákban.
  • Negatív transzferegyenleg: az NB I csapatai 2023-ban is nettó játékosimportőrök voltak, 251 ezer eurós mínusszal zárva.

A Professzionális Futballkörkép idei kiadása szerint a magyar labdarúgás fejlődése több területen megmutatkozik, ugyanakkor a fenntarthatóság érdekében hosszú távú, stratégiai szemléletre van szükség a klubok részéről. A teljes dokumentum ide kattinva olvasható el.

 

elemzés MLSZ professzionális futballkörkép
Legfrissebb hírek

Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kis csapatok, oda a biztos pályaelőny

Labdarúgó NB I
2 órája

Hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a magyar válogatott örmények elleni vb-selejtezőjére

Magyar válogatott
17 órája

NB I, NB II: az MLSZ öt csapatot büntetett meg obszcén szurkolói bekiabálásokért

Labdarúgó NB I
2025.09.12. 09:10

Taktikai szemmel: tökéletesen ült Marco Rossi meccsterve, de sokba kerültek a hibák

Magyar válogatott
2025.09.10. 17:18

Meglepetés: ebben a mezben játszik a magyar válogatott Portugália ellen – kép

Magyar válogatott
2025.09.09. 14:56

Ismertette az MLSZ a legfontosabb tudnivalókat a Dublinba utazó szurkolókkal

Foci vb 2026
2025.09.05. 14:40

Vb-selejtező: Csányi Sándor meglátogatta a válogatottat

Magyar válogatott
2025.09.05. 11:56

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
2025.09.04. 10:29
Ezek is érdekelhetik