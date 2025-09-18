NB I: csökkent a legnagyobb és a legkisebb költségvetésű klubok közötti különbség

Az összegzés szerint az NB I-es klubok pénzügyileg stabilnak tekinthetők, ugyanakkor 2023-ban – 2022 után ismét – negatív adózott eredményt produkáltak, ami hosszabb távon kockázatot jelenthet. A liga továbbra is többet költ játékosvásárlásra, mint amennyi bevétele származik játékoseladásból, így az átigazolási mérleg ismét negatív lett.
A kiadványból kiderül, az MLSZ célja, hogy minden élvonalbeli klub kellő saját tőkével rendelkezzen, ami válságosabb időszakokban is garantálhatja a stabil működést. Ehhez elengedhetetlen a piaci bevételek – különösen az UEFA-szereplésekből származó források – növelése, valamint a saját nevelésű játékosok A-csapatba történő beépítése és értékesítése.
A kiadvány több érdekes tendenciára is rámutat a 2023–2024-es idényből:
A Professzionális Futballkörkép idei kiadása szerint a magyar labdarúgás fejlődése több területen megmutatkozik, ugyanakkor a fenntarthatóság érdekében hosszú távú, stratégiai szemléletre van szükség a klubok részéről. A teljes dokumentum ide kattinva olvasható el.