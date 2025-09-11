Nemzeti Sportrádió

Megsérült a Paks fiatal támadója

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 15:53
null
Szendrei Ákos a Paks II NB III-as bajnokiján sérült meg (Fotó: paksifc.hu)
Címkék
sérülés Paks Szendrei Ákos
A Paksi FC labdarúgócsapata a saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy Szendrei Ákos lábközépcsont-sérülést szenvedett.

A 22 éves Szendrei négy NB I-es bajnokin kapott szerepet az idényben, és egyszer eredményes is volt. A válogatott szünetben az NB III-ban szereplő tartalékcsapatban kapott lehetőséget, de megsérült.

„Az első félidő harmincadik percének környékén visszaléptem egy labdáért, amikor az ellenfél védője hátulról, lendületből érkezve, indokolatlanul nagy erővel a lábamba rúgott. Még öt percig bíztam benne, hogy nem lesz komolyabb baj, de a fájdalom egyre erősödött, a végére már futni sem tudtam, így le kellett cserélni. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, az ötös lábközépcsontomban keletkezett törés. A felépülésem hosszáról egyelőre nem tudok nyilatkozni, azonban mindent megfogok tenni azért, hogy a lehető leghamarabb ismét pályára léphessek majd” – fogalmazott Szendrei Ákos.

A Paks II 2–1-re győzte le a vármegyei rivális Dombóvárt.

 

 

sérülés Paks Szendrei Ákos
Legfrissebb hírek

Nagy a baj? Kihagyja a manchesteri derbit a City kulcsembere

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:21

A diagnózis: hónapok kellenek Tóth Balázs visszatéréséhez

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:48

Két Barca-középpályás is kihagyhatja a Valencia-meccset

Spanyol labdarúgás
2025.09.08. 12:17

Ádám Martin: Ebben az évben már aligha játszom

Labdarúgó NB I
2025.09.08. 09:47

Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett a világbajnokságon

Egyéb egyéni
2025.09.07. 21:39

Lenzsér Bence hátvédként is gólveszélyes

Labdarúgó NB I
2025.09.07. 07:07

Újra havon edz a kétszeres olimpiai bajnok síelő

Téli sportok
2025.09.05. 16:59

Eldőlt, mikor rendezik meg a Ferencváros–Paks rangadót

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 16:04
Ezek is érdekelhetik