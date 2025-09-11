Megsérült a Paks fiatal támadója

A 22 éves Szendrei négy NB I-es bajnokin kapott szerepet az idényben, és egyszer eredményes is volt. A válogatott szünetben az NB III-ban szereplő tartalékcsapatban kapott lehetőséget, de megsérült.

„Az első félidő harmincadik percének környékén visszaléptem egy labdáért, amikor az ellenfél védője hátulról, lendületből érkezve, indokolatlanul nagy erővel a lábamba rúgott. Még öt percig bíztam benne, hogy nem lesz komolyabb baj, de a fájdalom egyre erősödött, a végére már futni sem tudtam, így le kellett cserélni. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, az ötös lábközépcsontomban keletkezett törés. A felépülésem hosszáról egyelőre nem tudok nyilatkozni, azonban mindent megfogok tenni azért, hogy a lehető leghamarabb ismét pályára léphessek majd” – fogalmazott Szendrei Ákos.

A Paks II 2–1-re győzte le a vármegyei rivális Dombóvárt.