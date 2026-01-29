Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n
Szavazásunkon összesen 2336 olvasó vett részt, a voksok alapján pedig egyértelmű, hogy 8.18-as átlaggal Imre Bence volt a magyar válogatott legjobb játékosa. A második helyen a kapuban több nagy bravúrt is bemutató Palasics Kristóf (7.64) végzett, őt pedig Rosta Miklós (7.26) követte a képzeletbeli dobogó harmadik fokán.
Ligetvári Patrik (7.23) mellett Sipos Adrián (7.16) is hetes átlag felett teljesített olvasóinknál, és Fazekas Gergő (6.67) sem sokkal maradt el tőlük. A hatosnál egy kicsivel jobb osztályzatot kapott Bartucz László (6.40), Ilic Zoran (6.31) és Szita Zoltán (6.05) is.
Olvasóinknál a leggyengébb osztályzatot Krakovszki Bence (4.45) kapta, de Pedro Rodríguez (4.49), Pergel Andrej (4.62), Hanusz Egon (4.74) és Ónodi-Jánoskúti Máté (4.96) teljesítménye sem érte el az ötös átlagot. Chema Rodríguez szövetségi kapitány 5.29-es átlaggal zárt a szavazáson-
A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE
IMRE BENCE: 8.18
PALASICS KRISTÓF: 7.64
ROSTA MIKLÓS: 7.26
LIGETVÁRI PATRIK: 7.23
SIPOS ADRIÁN: 7.16
FAZEKAS GERGŐ: 6.67
BARTUCZ LÁSZLÓ: 6.40
ILIC ZORAN: 6.31
SZITA ZOLTÁN: 6.05
BODÓ RICHÁRD: 5.57
BÓKA BENDEGÚZ: 5.04
ÓNODI-JÁNOSKÚTI MÁTÉ: 4.96
HANUSZ EGON: 4.74
PERGEL ANDREJ: 4.62
RODRÍGUEZ PEDRO: 4.49
KRAKOVSZKI BENCE: 4.45
CHEMA RODRÍGUEZ: 5.29
17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026