Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n

T. Z.T. Z.
2026.01.29. 11:38
Fotó: Szabó Miklós
Mint ismert, a magyar válogatott a 10. helyen végzett a 2026-os férfi kézilabda Európa-bajnokságon. Az utolsó, horvátok elleni mérkőzést követően arra kértük olvasóinkat, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a játékosok valamint a szövetségi kapitány teljesítményét. A szavazatok alapján a legjobb produkciót Imre Bence nyújtotta a mieink közül, őt Palasics Kristóf és Rosta Miklós követte. Chema Rodríguez szövetségi kapitány teljesítményét erős közepesre értékelték a szavazásban részt vevők.

Szavazásunkon összesen 2336 olvasó vett részt, a voksok alapján pedig egyértelmű, hogy 8.18-as átlaggal Imre Bence volt a magyar válogatott legjobb játékosa. A második helyen a kapuban több nagy bravúrt is bemutató Palasics Kristóf (7.64) végzett, őt pedig Rosta Miklós (7.26) követte a képzeletbeli dobogó harmadik fokán.

Ligetvári Patrik (7.23) mellett Sipos Adrián (7.16) is hetes átlag felett teljesített olvasóinknál, és Fazekas Gergő (6.67) sem sokkal maradt el tőlük. A hatosnál egy kicsivel jobb osztályzatot kapott Bartucz László (6.40), Ilic Zoran (6.31) és Szita Zoltán (6.05) is.

Olvasóinknál a leggyengébb osztályzatot Krakovszki Bence (4.45) kapta, de Pedro Rodríguez (4.49), Pergel Andrej (4.62), Hanusz Egon (4.74) és Ónodi-Jánoskúti Máté (4.96) teljesítménye sem érte el az ötös átlagot. Chema Rodríguez szövetségi kapitány 5.29-es átlaggal zárt a szavazáson- 

2026.01.07. 11:55

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

A magyar válogatott a hivatalos elvárástól elmaradva a tizedik helyen végzett.

 

 

