Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n

Szavazásunkon összesen 2336 olvasó vett részt, a voksok alapján pedig egyértelmű, hogy 8.18-as átlaggal Imre Bence volt a magyar válogatott legjobb játékosa. A második helyen a kapuban több nagy bravúrt is bemutató Palasics Kristóf (7.64) végzett, őt pedig Rosta Miklós (7.26) követte a képzeletbeli dobogó harmadik fokán.

Ligetvári Patrik (7.23) mellett Sipos Adrián (7.16) is hetes átlag felett teljesített olvasóinknál, és Fazekas Gergő (6.67) sem sokkal maradt el tőlük. A hatosnál egy kicsivel jobb osztályzatot kapott Bartucz László (6.40), Ilic Zoran (6.31) és Szita Zoltán (6.05) is.

Olvasóinknál a leggyengébb osztályzatot Krakovszki Bence (4.45) kapta, de Pedro Rodríguez (4.49), Pergel Andrej (4.62), Hanusz Egon (4.74) és Ónodi-Jánoskúti Máté (4.96) teljesítménye sem érte el az ötös átlagot. Chema Rodríguez szövetségi kapitány 5.29-es átlaggal zárt a szavazáson-

A MAGYAR FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT ÉRTÉKELÉSE

IMRE BENCE: 8.18

PALASICS KRISTÓF: 7.64

ROSTA MIKLÓS: 7.26

LIGETVÁRI PATRIK: 7.23

SIPOS ADRIÁN: 7.16

FAZEKAS GERGŐ: 6.67

BARTUCZ LÁSZLÓ: 6.40

ILIC ZORAN: 6.31

SZITA ZOLTÁN: 6.05

BODÓ RICHÁRD: 5.57

BÓKA BENDEGÚZ: 5.04

ÓNODI-JÁNOSKÚTI MÁTÉ: 4.96

HANUSZ EGON: 4.74

PERGEL ANDREJ: 4.62

RODRÍGUEZ PEDRO: 4.49

KRAKOVSZKI BENCE: 4.45

CHEMA RODRÍGUEZ: 5.29