Világi Bálint: Legyünk öt éven belül stabil európai kupaszereplők

MEGHIÚSULT a Nadir Benbuali-üzlet: ugyan már hetek óta egyértelműnek tűnt, hogy az ETO FC a bajnoki cím megszerzésének reményében egyetlen kulcsjátékosát sem adja el januárban, az egyiptomi újságírók naponta árasztották el a helyi lapokat az Al-Ahli szűnni nem akaró érdeklődésével kapcsolatos pletykákkal. Információink szerint a kairói sztárklub még a héten is próbálkozott, de meglehetősen furcsa lett volna a gólerős támadó váltása, miután a Ferencvárosnak lőtt egyenlítő gólja után az ETO címerét csókolta.

A 3–1-es hétvégi siker Világi Oszkár 2022-ben kezdődő tulajdonosi szerepvállalásának eddigi csúcsa: az őszi elsőség után a hétvégén fordult elő először, hogy az ETO egyértelműen egyenrangú ellenfele volt a fővárosiaknak a pályán. Borbély Balázs tanulva a feljutás óta lejátszott öt Fradi elleni meccsből, változtatott a labdakihozatalon: több felívelés, Nadir Benbuali fejjátéka, a középpályás erőfölény kihasználásával a második labda megszerzése, valamint a sokkal hatékonyabb kontratámadások tették lehetővé az első Fradi elleni győzelmet az új korszakban. A csapat stabilizálta a helyét az élen, igaz, szombaton újabb rangadó következik, a DVTK ellen a tavaszt 3–2-es győzelemmel nyitó, dobogóra törő DVSC látogat Győrbe.

A hétvégén a Győr Plusznak adott interjút a klub napi irányítását végző Világi Bálint csapatmenedzser. A sportvezető szerint a győri csapat gazdaságilag még mindig az építkezési fázisnál tart, de a célok világosak rövid és hosszú távon is.

Világi Bálint (Fotó: Árvai Károly)

„A legfontosabb, hogy minden átigazolási időszakban erősebb legyen a csapat. Nincs kimondott stratégia arra, hogy a Ferencvárosnak nem adunk el játékost, ugyanúgy tiszteljük, mint más klubokat, és jó viszonyt is ápolunk vele. Egyszerűen egy átigazolásnak több összetevője van: az eladó igényeit ki kell elégíteni, a vásárló is jól akar járni, és a játékosnak is előnyére kell válnia a váltásnak. Ha a három közül csak egy nem teljesül, nem lehet jó az üzletről beszélni. A múltban már bizonyítottuk, hogy jól működik az átigazolási filozófiánk, jó visszaigazolás, hogy nehéz egyben tartanunk a keretet."

A stadion állapotáról és lehetséges rekonstrukciójáról is szó esett a beszélgetésen. Mint ismert, a 2008-ban átadott létesítmény európai főtáblás mérkőzésekre nem alkalmas, veszélyes keleti lelátójára korlátozott létszámban engedhet be nézőket a klub.

„Infrastrukturálisan rengeteg elmaradásunk, és behoznivalónk van. Kiemelném, hogy hosszú távú sikert rövid távú gondolkodással nem lehet elérni, fél szezonokra, teljes idényekre kell tervezni. A stadion tervezési fázisban van: különleges és érdekes az elhelyezkedése, valamint a körbeépítése is. Keressük a lehető legmodernebb, de közben szurkolóbarát megoldást. Van olyan koncepció, amely esetén U-alakúvá válna a stadion az egyik kapu mögé épített lelátóval. Ez egy lehetséges és kézenfekvő megoldás. Nem dolgoznánk minden nap, ha nem lennének nagy álmaink: öt éven belül stabil európai kupaszereplők szeretnénk lenni. A modern futballban a költségvetés fontos eleme ez, és az erős játékoskeret fenntartásához is szükséges. Remélem, jó úton járunk a megvalósításához."