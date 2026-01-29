Női kézilabda NB I: hosszabbított saját nevelésű irányítójával a Debrecen – hivatalos

A klub hivatalos közleményéből kiderült, hogy a 21 éves saját nevelésű irányító 2028 nyaráig hosszabbítta meg szerződését a hajdúsági klubbal. A DVSC hivatalos honlapján felidézte, hogy Csernyánszki a fiatal játékos még 2020 szeptember 16-án, az Érd elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozott be a Lokiban.

„Nagyon örülök a hosszabbításnak. Ebben a klubban nőttem fel, ezért különösen közel áll a szívemhez és büszke vagyok rá, hogy továbbra is a Loki mezt viselhetem – mondta Csernyánszki az új szerződéséről a klubhonlapnak. – Mellesleg itt kiváló körülmények között dolgozhatok, és remek szakemberek segítik nap mint nap a fejlődésemet. Az edzéseken rengeteget tanulok, próbálom ezt a pályán is kamatoztatni és minden nap igyekszem jobb játékos lenni. Sokat jelent számomra a szurkolók támogatása is, mindig nagyon jól esik az a bíztatás, amit a mérkőzések után kapok tőlük, valamint fontos szempont volt az is, hogy a debreceni egyetemen a tanulmányaimat össze tudom egyeztetni a sporttal, hiszen a tanulás is kiemelt szerepet játszik az életemben. Bízom benne, hogy a következő időszakban tovább léphetek előre, és minél többet tehetek a csapat sikereiért.”